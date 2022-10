Pronostici MLB Wild Card 2022, siamo finalmente arrivati alla post-season della Major League Baseball. Da venerdì 7 ottobre iniziano i playoffs con le prime 4 sfide, i Wild Card Games che siamo andati ad analizzare: Guardians-Rays, Blue Jays-Mariners, Cardinals-Phillies e Mets-Padres.

Pronostici MLB Wild Card 2022: Cleveland Guardians-Tampa Bay Rays

I Guardians entrano nella post-season dopo 24 vittorie nelle ultime 30 partite, con un ottimo bullpen, un solido Shane Bieber (13-8, 2.88 ERA) al via per gara 1 e la lineup che subisce meno strikeout nella lega, un problema per i Rays che schierano Shane McClanahan (12-8, 2.54) che non è rientrato benissimo dal problema alla spalla. In 4 start oltre al 5.21 ERA ha dimezzato la propria strikeout rate (15%). Cleveland è avanti 4-2 nei precedenti stagionali contro Tampa. Per gara 2 di sabato i Guardians non hanno ancora comunicato lo starter (potrebbe essere Cal Quantrill se non verrà tenuto per l’eventuale gara 3 di domenica) mentre per i Rays ci dovrebbe essere Tyler Glasnow.

Pronostici MLB Wild Card 2022: Toronto Blue Jays-Seattle Mariners

I Mariners tornano ai playoffs da dove mancavano addirittura dal 2001, e noi festeggiamo con Seattle questo ritorno visto che avevamo puntato antepost sui playoffs dei Mariners che iniziano la serie a Toronto con uno dei protagonisti della seconda parte di stagione, Luis Castillo (8-6, 2.99) arrivato da Cincinnati e subito prezioso nella rotazione di Seattle. I Blue Jays rispondono con Alek Manoah (16-7, 2.24 ERA) che da settembre è stato uno dei pitcher più dominanti. Dopo aver vinto le prime 2 sfide i Blue Jays hanno perso i successivi 5 precedenti stagionali contro i Mariners. Per gara 2 Toronto non ha ancora annunciato lo starter mentre per i Mariners ci sarà Robbie Ray. Seattle ha le idee chiare anche per un eventuale gara 3 con Logan Gilbert.

Pronostici MLB Wild Card 2022: St.Louis Cardinals-Philadelphia Phillies

Quest’anno abbiamo festeggiato anche la giocata antepost sui playoffs per St.Louis, con i Cardinals che però sono andati un pò a calare nelle ultime settimane. Per gara 1 St.Louis schiera Jose Quintana (6-7, 2.93 ERA), uno dei pitcher più fortunati visto che ha un 2.93 ERA stagionale davvero ottimo, ma se andiamo a vedere bene ha un xERA superiore a 4.00. Per i Phillies invece Zach Wheeler (12-7, 2.82 ERA) si presenta in super forma a questo appuntamento, e forte anche della doppia vittoria stagionale contro i Cardinals lasciati a secco lungo 14 inning! I Phillies sono avanti 4-3 in stagione contro i Cardinals, anche se St.Louis ha vinto le 2 sfide più recenti, entrambe al Busch Stadium, e sulla carta i Cardinals hanno anche un attacco migliore rispetto ai Phillies, ma in gara 1 rischiano. Per gara 2 i padroni di casa schiereranno Miles Mikolas, ma anche in questo caso i Phillies rispondono con uno dei migliori pitcher della regular season appena conclusa, un redivivo Aaron Nola, con Philadelphia che si tiene Ranger Suarez per l’eventuale gara 3.

NY Mets-San Diego Padres, la sfida più accesa

Grande stagione per i Mets che superavano le 100 vittorie dal 1988 e che si presentano favoriti nella Wild Card contro i Padres su cui c’era grande attesa dopo i colpi di mercato nella deadline (Soto e Bell su tutti), che però non si sono tramutati in vittorie e bel gioco. Per gara 1 i Mets si affidano al veterano Max Scherzer (11-5, 2.29 ERA) che non ha bisogno di presentazioni. Mad Max è 6-3, 2.88 ERA in carriera contro San Diego e 7-6, 3.22 ERA in 26 prestazioni in post-season. I Padres rispondono però con Yu Darvish (16-8, 3.10 ERA) che è 5-0, 2.56 ERA in 8 start in carriera contro NYM (compreso il 2-0, 0.64 ERA in questa stagione) ma non è mai andato bene in post-season (2-5, 5.18 ERA in 7 start ai playoffs). Dalla parte di San Diego ci sono però i precedenti stagionali che vedono avanti 4-2 in stagione contro i Mets. Per gara 2 i Mets non hanno ufficializzato lo starter mentre per San Diego dovrebbe esserci Blake Snell.

