Pronostici MLB Divisional Round 2022. I Wild card game sono andati in archivio e continuano i playoffs della stagione di Major League Baseball, con la corsa verso le mitiche World Series.

Pronostici MLB Divisional Round 2022: NY Yankees-Cleveland Guardians

Inizia la post-season dei Bronx Bombers che hanno avuto anche momenti difficili nella seconda parte di stagione (dopo una prima parte quasi perfetta), ma sono stati comunque i migliori della lega con 254 home runs, 62 dei quali dal solo Aaron Judge da record. In 35 partite di post-season in carriera Judge ha tenuto una media battuta di .230 con 11 homeruns e 22 RBIs e potrebbe essere protagonista anche oggi, nonostante i Guardians abbiano una difesa davvero incredibile, pur senza brillare in attacco (che è però quello che subisce meno strikeout). Cleveland è 26-6 nelle ultime partite e ha vinto 2-0 la serie a bassissimo punteggio contro i Rays, 2-1 in gara 1 e poi l’1-0 nella maratona da 15 inning in gara 2. Gli Yankees hanno dominato 5-1 in stagione contro Cleveland.

Per gara 1 gli Yankees schierano Gerrit Cole (13-8, 3.50 ERA) veterano da 8-5, 2.93 ERA in 14 start di post-season e che è 2-0, 1.42 ERA in 2 start contro Cleveland quest’anno. Per i Guardians mi piace molto Cal Quantrill (15-5, 3.38 ERA) che è sulla scia di un 11-0, 2.95 ERA negli ultimi 17 start, e che spesso ci ha ripagato nelle scommesse sulle sue prop bet, anche se il .321 xWOBA potrebbe essere problematico, oltre ad aver concesso 3 runs e 6 valide in 6.1 IP ad aprile contro NYY.

Pronostici MLB Divisional Round 2022: Houston Astros-Seattle Mariners

Seattle ha sorpreso tutti vincendo 2-0 la Wild Card a Toronto e i Mariners sono in un momento d’oro, ma ora la serie che inizia a Houston si fa davvero ostica e Seattle ha vinto solo 1 delle ultime 6 sfide stagionali contro gli Astros che anche quest’anno sono tra le squadre più complete e tra le favorite per la vittoria finale. Houston si presenta con la miglior difesa come OPS, 2° in runs concesse e media battuta. L’attacco è 7° in OPS, 9° in runs segnate e solo la lineup di Cleveland subisce meno strikeout di quella degli Astros.

Uno dei punti di forza di Houston è appunto la rotazione, guidata dal favorito al AL Cy Young (sarebbe la terza volta per lui e noi saremmo contenti visto che lo abbiamo preso @2.10 di quota), Justin Verlander (18-4, 1.75 ERA) che quest’anno ha bastonato i Mariners tenendoli a bada con un 5-1, 2.34 ERA in 6 start. Per Seattle Logan Gilbert (13-6, 3.20 ERA) ha giocato una grande stagione, ma non è a livello di Verlander, e non ha per niente l’esperienza del pitcher degli Astros che si prepara per quello che sarà il 31° start in post-season della sua carriera.

Pronostici MLB Divisional Round 2022: Atlanta Braves-Philadelphia Phillies

Anche i Phillies hanno messo a segno un upset da sfavoriti col 2-0 nella Wild Card a St.Louis, una serie girata in gara 1 con una rimonta incredibile all’ultimo inning per Philadelphia che però rimane una squadra da alti e bassi, molto meno convincente rispetto ai campioni in carica, i Braves che anche quest’anno si sono distinti su entrambi i lati del campo, e hanno chiuso avanti 11-8 le sfide contro Philadelphia (6-3 a Truist Park).

Per gara 1 Atlanta ha scelto Max Fried (14-7, 2.48 ERA) dalla sua ottima rotazione. Fried ha giocato 18 partite in carriera contro Philadelphia (12 start) in cui ha tenuto un 4-4, 3.74 ERA. Le ultime notizie danno recuperato e in lineup per i Braves Ronald Acuna Jr, anche se dovranno fare a meno per tutta la serie di Ozzie Albies. I Phillies partiranno con Ranger Suarez (10-7, 3.65 ERA) che è 2-2, 3.21 ERA in 15 prestazioni (6 start) in carriera contro Atlanta.

Pronostici MLB Divisional Round 2022: LA Dodgers-San Diego Padres

Anche i Padres sono stati tra gli underdogs che hanno passato il primo turno, ma sono stati gli unici a farlo in 3 partite a NYM. Ora ci sono i Dodgers (10° post-season consecutiva per LAD) che in stagione hanno chiuso con 111 vittorie e hanno surclassato tutti, ad iniziare dai rivali di San Diego battuti in 14 partite su 19 di regular season (3-9 anche da quando ci sono Juan Soto, Josh Bell e Josh Hader che non hanno cambiato questo trend negativo dei Padres). LAD è la squadra più completa, la migliore della MLB in OPS (.775) e run segnate in attacco (847), ma anche la rotazione è la migliore con un ERA di 2.80 e pure i rilievi non sono da meno. Insomma, i Dodgers sembrano una macchina perfetta mentre i Padres hanno deluso molto nonostante i grandi colpi di mercato, con un modesto record di 32-27 da inizio agosto.

In gara 1 i Dodgers hanno scelto dal mazzo dell’ottima rotazione il migliore, Julio Urias (17-7, 2.16 ERA), un pitcher che quest’anno ci ha fatto fare un sacco di soldi con le scommesse, una sicurezza da 1.10 ERA, 1.04 WHIP negli ultimi 3 start, dominante anche contro i Padres che ha sfidato 4 volte in stagione con 3-0, 1.50 ERA in 24 innings, e ben 3 di queste sfide sono molto recenti visto che sono state giocate il mese scorso (2-0 1.42 ERA). Di fatto Urias è 6-1, 2.19 ERA in 15 partite in carriera contro San Diego (61.2 IP). I Padres hanno già utilizzato Darvish, Snell e Musgrove nella prima serie, ed inizieranno lo scontro con LAD schierando Mike Clevinger (7-7, 4.33 ERA) che non è minimamente paragonabile ad Urias e che è 0-2, 9.69 ERA in 3 start stagionali contro i Dodgers (13 innings).

