Pronostici MLB League Championship 2022, siamo arrivati al penultimo capitolo della stagione di Baseball Americano. In AL saranno Houston Astros-NY Yankees a sfidarsi mentre in NL è già iniziata la serie tra San Diego Padres-Philadelphia Phillies. Scopriremo chi andrà alle World Series della Major League Baseball.

Pronostici MLB League Championship 2022: Houston Astros-NY Yankees

Il Divisional Round degli Yankees contro i Guardians è stato infinito, visto che ha avuto 2 rinvii per pioggia ed è l’unico Divisional Round che è arrivato a gara 5. Questo ha portato ad uno slittamento della finale di American League, con quella di NL che è già iniziata proprio mentre si giocava gara 5 nella Grande Mela.

Una gara 5 vinta dagli Yankees che ora sono pronti ad affrontare l’ostacolo più duro, Houston (gli Astros sono avanti 5-2 nelle sfide di questa regular-season contro NYY), con meno riposo e senza avere il fattore campo visto che si inizia a Minute Main Park e per gara 1 i Bronx Bombers schiereranno Jameson Taillon che doveva partire in gara 5 contro Cleveland, ma è stato cambiato con Cortes per quella sfida determinante.

Gli Astros al contrario hanno spazzato via i Mariners con uno sweep da 3-0 e sono belli riposati. Oggi iniziano subito con l’artiglieria pesante sul monte di lancio, il favorito al AL Cy Young, Justin Verlander che in 4 start dal rientro per infortunio ha tenuto un 2-1, 1.17 ERA con 31 strikeouts in 23 innings, e anche prima dello stop aveva dominato in 11 start con 8-0, 1.29 ERA (73 strikeouts in 69.2 innings). Verlander è 9-7, 3.44 ERA in carriera contro gli Yankees e, sempre in carriera, è 4-1, 2.75 ERA in postseason, anche se la prima uscita di questi playoffs contro Seattle è stata davvero deludente con 10 valide, 6ER e solo 3 strikeout in 4 inning per Verlander.

Pronostici MLB League Championship 2022: San Diego Padres-Philadelphia Phillies

Come detto la serie è già iniziata martedì a Petco Park, con una gara 1 andata per 2-0 ai sorprendenti Phillies che dopo aver eliminato i campioni in carica, i Braves, non hanno intenzione di fermarsi nemmeno a San Diego, contro i Padres che a loro volta hanno messo a segno un upset ai Divisional Round, eliminando i grandi favoriti per la vittoria finale, i Dodgers.

Ieri Wheeler è stato perfetto e i Phillies hanno tenuto a secco il temibile attacco di San Diego, a cui non è bastato un ottimo Darvish sul monte di lancio. Proprio Darvish è stato l’unico errore nei consigli dati ieri sera nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC. Sfruttate la promo Welcome Back NBA, pagate solo 1 mese ma state dentro fino a fine anno!

Tornando alla serie, per gara 2 i Phillies schierano un altro pitcher che sta facendo la differenza in post-season (2-0, 0.00 ERA) dopo un ottima regular-season. Parlo di Aaron Nola che a giugno ha già sfidato San Diego con 7 inning in cui ha concesso 1 sola run con 10 strikeout, ma i Phillies in quel caso persero 0-1.

Per I Padres oggi vedremo Blake Snell che è 1-0, 3.12 ERA in 2 start di post-season (ha concesso 3 runs ma anche 8 walks con 11 strikeout in 8.2 IP). Snell ha tenuto una media di 2.1 basi ball nelle ultime 10 prestazioni e sulla linea di 1.5 BB è O/U 4-1 negli ultimi 5 start di Snell, peccato che oggi l’Over 1.5 Basi Ball sia un ottima giocata ma con una quota di poco valore (@1.57).

Tutte le quote sulle Major League Baseball

Appuntamento a venerdì prossimo, con la rubrica MLB del weekend, o seguiteci ogni giorno sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC, la casa degli sport americani, e non solo.