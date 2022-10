Pronostici MLB World Series 2022. Siamo arrivati al capitolo finale della stagione di Baseball Americano. In questa anteprima andiamo a scoprire i punti di forza e i punti deboli delle due protagoniste: Houston Astros e Philadelphia Phillies, le quote antepost e le statistiche in vista di gara 1 che si gioca venerdì notte.

Pronostici MLB World Series 2022: Houston Astros, i favoriti

Un altra stagione di Baseball MLB sta andando in archivio e da venerdì iniziano le finalissime, le World Series 2022, un traguardo che gli Houston Astros hanno raggiunto 4 volte negli ultimi 7 anni! Non è tutto, visto che lo sweep sugli Yankees ha permesso agli Astros di presentarsi da imbattuti in questa post-season (7-0) a seguito del 3-0 con cui avevano aperto i playoffs sui Mariners.

Squadra solidissima ed equilibrata con un attacco che può affidarsi a Yordan Alvarez, Jeremy Pena, Yuli Gurriel ed Alex Bregman, un bullpen di qualità superiore a quello di Philadelphia, e alcuni assi in rotazione. Tornando alla lineup, Houston è 9° come runs segnate (4.59) e 7° in OPS (.743) ma solo 12° in media battuta (.248) anche se poi recupera con il 4° miglior rendimento negli homeruns (1.35) ed è la 2° squadra che subisce meno strikeout, statistica in cui la lineup dei Phillies è modesta (14° con 8.59K ogni 9 inning).

La rotazione abbiamo detto che è eccellente, guidata da Justin Verlander (1.99 ERA, 0.86 WHIP) e da Framber Valdez (2.73 ERA, 1.14 WHIP) che sono anche due dei migliori pitcher come strikeout messi a segno in stagione. In particolare Valdez è O/U 20-8 sulla linea degli strikeout nelle ultime partite (+12.50 Unità, 39% ROI). Non dimentichiamo poi il rientro positivo del veterano Lance McCullers Jr. (2.12 ERA, 1.18 WHIP).

Pronostici MLB World Series 2022: Philadelphia Phillies, gli underdogs

I Philadelphia Phillies sono la grande sorpresa, una franchigia che da tanto mancava la post-season e che non giocava le World Series dal 2009. Per Bryce Harper (che ha appena vinto l’NLCS MVP nella serie sui Padres) è un altra consacrazione. I Phillies sono 9-2 in questa post-season, visto che hanno dovuto iniziare dal Wild Card dove hanno subito messo a segno un upset con una doppia vittoria a St.Louis. In 4 partite hanno poi eliminato i rivali e campioni in carica di Atlanta nei Divisional Round (3-1) (4-1)mentre ne sono servite 5 per sbarazzarsi dei Padres.

L’attacco di Philadelphia ha lavorato bene in questa stagione dove è stato 7° come runs segnate (4.71), 8° in media battuta (.253) e anche in OPS (.739). I Phillies sono stati tra i migliori anche nei fuori campo (1.29 homeruns di media, 6° in MLB).

Le punte di diamante della rotazione sono due. Inizio da Zack Wheeler (2.67 ERA, 0.96 WHIP) che come vedremo dovrebbe giocare gara 1, ma anche Aaron Nola (3.12 ERA, 1.10 WHIP) ha giocato una grande stagione, dominatore con 253 strikeout in 222.1IP. Ranger Suarez (3.56 ERA, 1.32 WHIP) rappresenta una valida alternativa, ma si sperava di avere qualcosa in più da Noah Syndergaard (3.90 ERA, 1.27 WHIP) arrivato nella trade deadline da LAA.

Pronostici MLB World Series 2022: Programma completo e ultimi vincitori

PROGRAMMA WORLD SERIES 2022

Game 1 Houston Friday, Oct. 28

Game 2 Houston Saturday, Oct. 29

Game 3 Philadelphia Monday, Oct. 31

Game 4 Philadelphia Tuesday Nov. 1

Game 5* Philadelphia Wednesday, Nov. 2

Game 6* Houston Friday, Nov. 4

Game 7* Houston Saturday, Nov. 5

ALBO D’ORO

2021 Atlanta Braves

2020 Los Angeles Dodgers

2019 Washington Nationals

2018 Boston Red Sox

2017 Houston Astros

2016 Chicago Cubs

2015 Kansas City Royals

2014 San Francisco Giants

2013 Boston Red Sox

2012 San Francisco Giants

2011 St. Louis Cardinals

2010 San Francisco Giants

2009 New York Yankees

2008 Philidelphia Phillies

2007 Boston Red Sox

2006 St. Louis Cardinals

2005 Chicago White Sox

2004 Boston Red Sox

2003 Flordia Marlins

2002 Anaheim Angels

2001 Arizona Diamondbacks

2000 New York Yankees

Tutte le quote sulla Major League Baseball

Vediamo le quote per la vittoria finale che favoriscono nettamente Houston. Gli Astros sono avanti anche per gara 1 che inizieranno con la loro stella del monte di lancio, Justin Verlander, mentre i Phillies risponderanno con Zach Wheeler, straordinario nel finale di regular season e ai playoffs.

Yordon Alvarez e Bryce Harper si contendono l’MVP delle World Series 2022, ma anche il già citato Justin Verlander potrebbe dire la sua. In doppia cifra un poco più staccati troviamo altri giocatori della franchigia di Houston: Kyle Tucker, Framber Valdez ed Alex Bregman mentre per ritrovare un giocatore dei Phillies bisogna scalare fino a Kyle Schwarber.

QUOTE MVP WORLD SERIES 2022

Yordon Alvarez (Astros) @7.50

Bryce Harper (Phillies @8

Justin Verlander (Astros) @9

Kyle Tucker (Astros) @10

Framber Valdez (Astros) @13

Alex Bregman (Astros) @13

Kyle Schwarber (Phillies) @15

Jose Altuve (Astros) @15

Aaron Nola (Phillies) @15

Jeremy Pena (Astros) @17

Zack Wheeler (Phillies) @19

J.T. Realmuto (Phillies) @19

Rhys Hoskins (Phillies) @20

Yuli Gurriel (Astros) @29

Cristian Javier (Astros) @33

