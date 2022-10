Baseball MLB World Series 2022 Gara 3-4. La serie finale di questa stagione di Major League Baseball si sposta nella Città dell’amore fraterno sul pareggio. Vediamo le analisi delle prossime 2 sfide in programma il 31 ottobre e il primo novembre.

Baseball MLB World Series 2022 Gara 3-4: la serie si sposta a Philadelphia

Le 2022 World Series, capitolo finale della stagione di Baseball Americano MLB, si spostano a Philadelphia con la serie sul 1-1. I Phillies non hanno ancora perso in casa in questa post-season, ma gli Astros si sono ripresi con una bella vittoria in gara 2 dopo aver perso l’opener per 5-6 da avanti 5-0, per quella che è stata anche la prima e finora unica sconfitta per la franchigia di Houston.

L’attacco di Houston si affida a Jose Altuve, Jeremy Pena, Yordan Alvarez ed Alex Bregman che insieme sommano un piccolissimo 18.9% di strikeout rate. E’ però JT Realmuto dei Phillies il favorito per l’mvp delle World Series e non dimentichiamo che Philadelphia può contare anche su Bryce Harper.

Per gara 3 al via sul monte di lancio dei Phillies vedremo Noah Syndergaard (10-10, 3.94 ERA regular season; 0-0, 1.69 ERA postseason), pitcher d’esperienza che però sta passando un periodo di calo della propria carriera e anche il passaggio dagli Angels ai Phillies non gli ha fatto cambiare passo. Prima ho parlato di strikeout rate della lineup di Houston, proprio perché gli ospiti potrebbero avere un vantaggio su questo fondamentale, con Thor che non ha mai avuto una percentuale di strikeout così bassa in carriera (16.8%).

Veterano esperto al via anche per gli Astros con Lance McCullers Jr. (4-2, 2.27 ERA regular season; 0-0, 2.45 ERA postseason) che è rientrato a stagione in corso e ha concesso più di 2 runs solo in 1 degli ultimi 8 start.

Il bullpen di Philadelphia è un altro punto problematico con 4.27 ERA (23° in MLB) e i rilievi dei Phillies sono i 3° che concedono più walks. Anche il bullpen è un punto a favore di Houston che invece vanta i migliori rilievi della lega (2.80 ERA).

Baseball MLB World Series 2022 Gara 3-4: seconda sfida nella città dell’amore fraterno

Il primo novembre si giocherà anche Gara 4 sempre al Citizens Bank Park. I Phillies hanno già annunciato lo starter, Ranger Suarez (11-7, 3.55 ERA) che abbiamo visto da rilievo nelle ultime 2 partite, compresa gara 1 a Houston. Nei 2 start di post-season Suarez ha lanciato in tutto 8.1 inning con 2ER, 5 valide e 5 basi ball a fronte di 8 strikeout complessivi.

Gli Astros non hanno ancora ufficializzato lo starter, ma presumibilmente dovrebbe essere Jose Urquidy (13-8, 3.94 ERA) che però non è stato impeccabile negli ultimi 3 start (6.08 ERA) e non gioca dal 3 ottobre in una prova da rilievo, guarda caso proprio contro i Phillies a cui concesse 2 runs (2 homeruns) e 2 basi ball in 2 inning, partita vinta 3-0 dai Phillies. Le alternative comunque non mancano con una rotazione che può contare anche su Cristian Javier (2.49 ERA) e Luis Garcia (3.64 ERA) mentre Verlander e Valdez hanno giocato le prime 2 partite e presumibilmente rimarranno a riposo.

