Pronostici Baseball MLB Recap 2022. Va in archivio una stagione davvero positiva di Major League Baseball conclusa con le ciliegine sulla torta dei premi individuali. Vediamo anche le quote antepost del prossimo anno dove i LA Dodgers tornano ad essere i favoriti per le World Series.

Pronostici Baseball MLB Recap 2022: Houston Astros campioni delle World Series

Gli Houston Astros hanno vinto le World Series in 6 partite contro i sorprendenti Philadelphia Phillies, e qui vi segnaliamo la prima cassa antepost. Iniziamo dalla fine appunto, con la vittoria degli Astros per 4-2, opzione giocata in combinazione col 4-1.

A dire il vero la stagione si era conclusa già bene con le nostre pick selezionate nel VIP BETTING MANIAC su TELEGRAM. In regular season chiusiamo 158 pick esatte, 130 sbagliate e 4 rimborsi per un +7.88 unità (con un importo di €100 a stake avreste chiuso con un profitto di +€788.00). Nei playoffs siamo calati dando solo 10 giocate a bilancio, ma con 6 errori (-2.50).

La squadra che ci ha fatto guadagnare di più in stagione regolare è quella dei NY Yankees (4-1, +1.29), la peggiore, proprio i rivali, i Boston Red Sox (1-4, -2.05). Male anche con i San Diego Padres (0-2, -1.50) e gli immancabili Philadelphia Phillies (0-3, -1.50), mai presi e che come ogni stagione si confermano la nostra bestia nera!

Siamo andati bene anche nelle altre segnalazioni antepost. Abbiamo detto che la stagione è (quasi) finita perché mancano ancora i premi sugli Mvp di NL ed AL. In American League avevamo puntato Shoei Ohtani @4 che è tra i tre favoriti, ma non credo proprio che non daranno un premio ad Aaron Judge dopo l’incredibile stagione da record che ha giocato con gli homeruns.

MLB – RECAP STAGIONALE

PICK STANDARD 2022 TOTALE: 158-130-4 (+788)

PICK STANDARD PLAYOFFS: 4-6 (-150)

ANTEPOST VITTORIA FINALE: -250

VINCENTI DIVISION: -75

O/U WIN REGULAR SEASON: +18

ANTEPOST PLAYOFFS SI/NO: +68

PREMI INDIVIDUALI: +405

ANTEPOST WORLD SERIES: +175

TOTALE MLB STAGIONE 2022: +979

Pronostici Baseball MLB Recap 2022: Cy Young e NL Rookie of the Year regalati!

Approfondiamo il discorso sul Cy Young. Incassiamo sia Justin Verlander @2.10 in NL, che Sandy Alcantara @3 in AL. La quota di maggior valore è però quella sul NL Rookie of the Year @7.00. 4 mesi fa clamoroso errore di Bet365 nel mettere sia Michael Harris che Steven Strider in ALTRO @7 volte la posta. Ce ne siamo accorti e li abbiamo puniti subito, con i due rookie dei Braves che hanno fatto rispettivamente 1° e 2° nelle votazioni per il NL ROY 2022.

MLB 2023, i Dodgers tornano la squadra da battere secondo le prime quote antepost

Andiamo a vedere le prime quote antepost per le World Series 2023 e anche questa volta sono i Los Angeles Dodgers @6 ad aprire davanti a tutti. Sarà l’anno buono per LAD? Subito dietro c’è il bis degli Houston Astros @7, seguiti dagli Atlanta Braves @9 che hanno sempre un bel progetto tra giocatori giovani e talentassi, mixati con veterani importanti su tutti i reparti.

Aprono la serie di squadre in doppia cifra i Toronto Blue Jay @10 su cui c’erano grandi attese anche nel 2022 dove però hanno deluso. Stessa cosa per le due squadre della Grande Mela, New York Yankees @10 e New York Mets @12. Su entrambe inoltre pende la spada di Damocle delle free Agency di Judge e Jacob deGrom.

In pochi credono ad un bis dei Philadelphia Phillies @13 mentre i San Diego Padres@15, nonostante i grandi acquisti in attacco nella scorsa trade deadline, non sono riusciti a portare a casa il titolo neanche quest’anno. Ci proveranno il prossimo con una quota uguale a quella dei Chicago White Sox. Attenzione ai St. Louis Cardinals @18 che potrebbero essere la sorpresa; mi piacevano già quest’anno, nel 2023 si possono giocare il titolo e a questa quota sono interessanti. Vedremo anche come proseguirà la ricostruzione dei Seattle Mariners @20 che hanno tanti giocatori interessanti e nel 2022 sono tornati ai playoff dopo diversi anni d’assenza.

Los Angeles Dodgers @6

Houston Astros @7

Atlanta Braves @9

Toronto Blue Jays @10

New York Yankees @10

New York Mets @12

Philadelphia Phillies @14

San Diego Padres @15

Chicago White Sox @15

St. Louis Cardinals @18

Seattle Mariners @20

Milwaukee Brewers @21

Tampa Bay Rays @23

Boston Red Sox @26

Los Angeles Angels @30

San Francisco Giants @35

Minnesota Twins @40

Cleveland Guardians @40

Baltimore Orioles @40

Texas Rangers @50

Miami Marlins @50

Detroit Tigers @50

Chicago Cubs @60

Kansas City Royals @70

Arizona Diamondbacks @70

Colorado Rockies @80

Cincinnati Reds @90

Washington Nationals @100

Pittsburgh Pirates @100

Oakland Athletics @100

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione