Pronostici MLB Opening Day 2023. Finalmente inizia la stagione di Baseball Americano. Come ogni inizio anno andiamo a vedere il power ranking con le analisi delle 3 squadre di Major League Baseball, con quote antepost e i primi consigli per le scommesse.

Pronostici MLB Opening Day 2023: Power Ranking 1-10

#1. Houston Astros

Hanno perso Justin Verlander ma ci sono sempre Framber Valdez, Cristian Javier, José Urquidy, Luis García e Hunter Brown in rotazione. Il bullpen è tornato interamente e José Abreu aumenta il peso di quello che da tempo è uno dei migliori attacchi della majors. Giusto farli partire in cima al power ranking anche quest’anno, e da campioni in carica.

#2. Atlanta Braves

Ronald Acuña Jr., Austin Riley, Matt Olson, Ozzie Albies, Sean Murphy e Michael Harris II formano una lineup che potrebbe far tremare le mani a qualsiasi lanciatore. Anche la rotazione è solida con Max Fried, Charlie Morton, Spencer Strider e Kyle Wright mentre il closer Raisel Iglesias fortifica il bullpen.

#3. NY Mets

C’è un Justin Verlander in più in una rotazione che a nomi fa paura, ma che ha anche una certa età anagrafica. Da segnalare anche gli ottimi prospetti di Francisco Álvarez e Brett Baty ma David Robertson ed Adam Ottavino iniziano dall’infermeria e la perdita del closer Edwin Díaz è importante, per questo non metto (come molti altri) NYM alla 1.

#4. Philadelphia Phillies

Problemi con Bryce Harper e Rhys Hoskins ma l’aggiunta di Trea Turner in lineup è importante e soprattutto a Philadelphia si sono mossi per rinforzare il problema cronico del reparto debole, il bullpen, che conta tanti nomi importanti quest’anno (Gregory Soto, Craig Kimbrel, Matt Strahm, Seranthony Domínguez, José Alvarado) mentre la rotazione guidata da Aaron Nola si conferma solida.

#5. San Diego Padres

Con un Fernando Tatis Jr recuperato da schierare con Manny Machado, Juan Soto, Xander Bogaerts e Jake Cronenworth, l’attacco di San Diego fa impressione. La rotazione riparte da Yu Darvish, Joe Musgrove e Blake Snell e tra i lanciatori sono stati aggiunti Michael Wacha e Seth Lugo.Potrà essere l’anno di San Diego? Per noi sì.

#6. Toronto Blue Jays

La qualità non manca ai canadesi che con i mancini Daulton Varsho, Brandon Belt e Kevin Kiermaier hanno cercato di equilibrare la lineup, oltre agli innesti di Chris Bassitt ed Erik Swanson tra i lanciatori.

#7. Cleveland Guardians

Ho buone aspettative sui Guardians quest’anno con l’innesto di Josh Bell da affiancare a José Ramírez. Un anno in più sulle spalle per una squadra giovane che lo scorso anno ha vinto comunque 92 partite ed è arrivata alla ALDS e che anche in rotazione ha giocatori di talento, come il candidato Cy Young Shane Bieber, oltre a Cal Quantrill, Zach Plesac, Aaron Civale e speriamo di ritrovare anche un Triston McKenzie al 100%.

#8. Los Angeles Dodgers

Le tante partenze potrebbero far calare il rendimento dei Dodgers, specialmente in attacco. Ci sono però tanti giovani di talento che possono comunque rendere i Dodgers una contender anche quest’anno.

#9. Seattle Mariners

Lo scorso anno ci hanno mandato in cassa tornando ai playoffs da dove questa franchigia mancava dal lontano 2001. Con Teoscar Hernández, Kolten Wong ed AJ Pollock in aggiunta e con una rotazione che può contare su Luis Castillo, Logan Gilbert e George Kirby, possono giocarsela anche in AL West con Houston.

#10. New York Yankees

La spring training ha dato buoni segnali su alcuni giovani prospetti, l’attacco ha alcune punte di diamante che conosciamo bene, ma iniziare la stagione con Carlos Rodón, Luis Severino e Frankie Montas in injured list non è il massimo e per questo non possono stare più alti nel power ranking di pre-stagione.

Pronostici MLB Opening Day 2023: Power Ranking 11-20

#11. Los Angeles Angels

Quest’anno stiamo cauti e li lasciamo fuori top-10. Di solito c’è sempre un grande hype sugli Angels che poi puntualmente deludono in regular season. Non parliamo di World Series, ma tornare almeno ai playoff sarebbe il minimo per una squadra che può annoverare due stelle come Mike Trout e Shohei Ohtani tra i propri ranghi. La rotazione è giovane e di talento con Patrick Sandoval e Reid Detmers, e per equilibrare è stato firmato il veterano Tyler Anderson che arriva da una buona stagione. Aggiunto anche Brandon Drury per aumentare il potenziale offensivo.

#12. St. Louis Cardinals

Willson Contreras ae Jordan Walker possono avere un buon impatto sui Cardinals ma ci sono dei dubbi in rotazione; con Adam Wainwright a 41 anni e le condizioni di Jack Flaherty e Steven Matz tutte da testare, i pericoli non mancano, ma io rimango positivo, specialmente su Flaherty che è un rientro importante da un infortunio, per un giocatore che potrebbe puntare anche al titolo di comeback player of the year.

#13. Tampa Bay Rays

Si sono mossi poco dopo un 2022 da 86 vittorie e Wild card raggiunta, praticamente col solo Zach Eflin chiamato a sostituire il veterano Corey Kluber in rotazione. La base di partenza rimane comunque buona, specialmente se Brandon Lowe, Wander Franco e Manuel Margot staranno bene e renderanno quanto atteso.

#14. Minnesota Twins

Se tutti gli arrivi si amalgameranno bene i Twins potrebbero impensierire i Guardiani in AL Central. Kenta Maeda, Tyler Mahle, Pablo López, Sonny Gray e Joe Ryan formano una delle rotazioni più ampie e in attacco, mantenuto Carlos Correa, sono arrivati Christian Vázquez, Joey Gallo e Michael A. Taylor.

#15. Arizona Diamondbacks

Potrebbero essere una bella sorpresa con tanti giovani e di talento (Corbin Carroll, Jake McCarthy, Alek Thomas, Gabriel Moreno, Ryne Nelson, Drey Jameson) a cui è stato aggiunto il veterano Evan Longoria e in rotazione Zac Gallen e Merrill Kelly formano un ottimo duo. Forse manca qualcosa sul resto di rotazione e bullpen, ma mi aspetto una buona stagione in Arizona.

#16. Chicago White Sox

Gli infortuni hanno frustrato l’ambiente e hanno fatto chiudere una pessima stagione ai White Sox. Anche quest’anno c’è da incrociare le dita che l’infermeria non si riempa di giocatori importanti, penso a Tim Anderson, Luis Robert Jr. ed Eloy Jiménez. In rotazione ci sono giocatori importanti come Dylan Cease, il nuovo arrivato Mike Clevinger e Lucas Giolito che però arriva da un annata deludente e potrebbe cambiare aria.

#17. Texas Rangers

Dopo aver speso $500 milioni per Corey Seager e Marcus Semien, e per chiudere con un record di 68-94, i Rangers sono chiamati a fare un bel salto in avanti, anche perché di soldi ne sono stati spesi molti altri con le aggiunte di Jacob deGrom, Nathan Eovaldi e Andrew Heaney tra i lanciatori.

#18. Milwaukee Brewers

Qui iniziano ad esserci i primi problemi. Ci sono William Contreras e Jesse Winker ma Milwaukee vivrà la stagione con la spada di Damocle sulle testa di nomi importanti (Corbin Burnes, Brandon Woodruff, Willy Adames) che stanno andando in scadenza di contratto e non potranno essere tenuti tutti.

#19. Baltimore Orioles

Dopo un 2021 disastroso da 101 sconfitte, lo scorso anno record di 83-79, e la crescita degli Orioles potrebbe continuare con l’AL Rookie of the year Adley Rutschman e quello che potrebbe succedergli in questo titolo, Gunnar Henderson. A questo gruppo giovane sono stati aggiunti Kyle Gibson e Cole Irvin.

#20. Chicago Cubs

Anche per i Cubs potrebbe essere un altro anno di transizione con tanti nuovi arrivi, anche interessanti (Dansby Swanson, Jameson Taillon, Cody Bellinger, Trey Mancini, Michael Fulmer), ma la squadra è ancora da testare e plasmare.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici MLB Opening Day 2023: Power Ranking 21-30

#21. Boston Red Sox

C’è molto ottimismo tra gli scommettitori su una ripresa di Boston dove sono arrivarti tanti giocatori interessanti (Masataka Yoshida, Justin Turner, Corey Kluber, Kenley Jansen, Adam Duvall, Chris Martin) ma non dimentichiamo anche le partenze (Xander Bogaerts, Nathan Eovaldi, J.D. Martinez, Michael Wacha) e potrebbe essere un altro anno di transizione per i Red Sox.

#22. Miami Marlins

C’è Sandy Alcantara ma tra partenze ed arrivi la squadra nel complesso non sembra essersi rinforzata. Jean Segura e Luis Arraez sono gli arrivi più interessanti, ma nel complesso Miami non mi convince, specialmente in rotazione.

#23. Pittsburgh Pirates

Squadra in crescita. I Pirates hanno lavorato molto in offseason con le firme di Andrew McCutchen, Ji-Man Choi, Carlos Santana, Connor Joe, Rich Hill, Vince Velasquez e Austin Hedges in un roster sempre costruito intorno ad un folto gruppo di giovani talentassi (Bryan Reynolds, Ke’Bryan Hayes, Oneil Cruz, Mitch Keller e Roansy Contreras). Mancano ancora 1 o 2 anni per giocarsela davvero, ma quest’anno intorno alle 70 vittorie possono arrivarci (74 la nostra proiezione). Date un occhio alle linee sulle vittorie di regular season.

#24. San Francisco Giants

All’opposto di Pittsburgh. In offseason hanno provato a firmare Aaron Judge e Carlos Correa, sono arrivati Michael Conforto e Mitch Haniger, non proprio la stessa cosa. Personalmente con Ross Stripling e Sean Manaea al posto di Carlos Rodón hanno peggiorato anche in rotazione e pensando al record di 81-81 dello scorso anno, penso potranno peggiorare.

#25. Detroit Tigers

I grandi colpi dello scorso anno, Javier Báez, Eduardo Rodriguez e Austin Meadows hanno tutti fallito, Spencer Torkelson e Riley Greene non sono riusciti a fare il salto che molti si aspettavano e c’è un nuovo front office, ma se qualcuno di questi ingredienti dovesse funzionare quest’anno Detroit potrebbe evitare almeno l’ultimo posto in division.

#26. Cincinnati Reds

Squadra da un paio di anni in ricostruzione. Hunter Greene e Nick Lodolo sono i giocatori di riferimento e si spera in una loro esplosione, ma il lavoro a Cincinnati è ancora lungo.

#27. Kansas City Royals

Da una squadra disastrosa lo scorso anno in attacco (24° in OPS, 24° in run segnate e 26° in homeruns) ci si aspettava un grande lavoro sulla lineup, ma non è arrivato nulla in quel reparto e il solo Ryan Yarbrough in rotazione non basterà a cambiare la situazione dei Royals. Altro anno pessimo per KC. Li vedo ultimi in AL Central Division.

#28. Colorado Rockies

Anche i Rockies sono in ricostruzione, una ricostruzione molto disordinata che non ha ancora trovato la giusta via e i giusti interpreti per ripartire. Il fatto di giocare in una division tosta come NL West, non aiuta nel record.

#29. Washington Nationals

A soli 4 anni dalle World Series, il roster e il potenziale di Washington sono crollati, anche se la ricostruzione è già in atto con molti giovani di grande potenziale (CJ Abrams, MacKenzie Gore, Keibert Ruiz, Luis García, Josiah Gray).

#30. Oakland Athletics

Peggior squadra al via per me e non solo, visto che molti analisti bollano il roster di Oakland come un roster da squadra di Tripla A, non certo da major. La squadra non sta spendendo (ha un payroll di $42.4 milioni) e ha perso anche gli ultimi giovani talenti che aveva nel roster. La linea di vittorie stagionali è di appena 59.5, e non è detto che la superino.

Quote Antepost World Series MLB

Comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria finale delle World Series di MLB.

MLB: il meglio delle scommesse su Betting Maniac

Su Betting Maniac trovi il meglio per le scommesse sulla MLB. Ogni giorno analisi, statistiche, pick, i trend e le nostre giocate speciali sui Primi 5 Inning (Metodo F5).

Puoi seguirci sia su TELEGRAM che su INSTAGRAM, ma anche sul nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi tanti contenuti didattici sul betting MLB e i dati statistici del Metodo F5.

Non perderti anche i VIDEO YOUTUBE di Guru&Morfeo che come sempre nel pre-stagione analizzano la situazione con i primi consigli di scommesse antepost stagionali, e quest’anno ci sarà da parlare anche dei tanti cambi di regole che impatteranno molto anche nelle scommesse MLB.