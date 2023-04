Pronostici Baseball Americano MLB week 3. I Tampa Bay Rays sono l’unica squadra imbattuta in questo avvio di regular season per Major League Baseball, e sono anche i primi ad aver raggiunto le 10 vittorie.

Pronostici Baseball Americano MLB week 3: Tampa Bay ancora imbattuta

Nel momento in cui scriviamo la squadra del momento è senza dubbio quella dei Tampa Bay Rays che sono l’unica squadra ancora imbattuta, e la prima ad essere arrivata ad un record di 10-0 che gli permette di guardare tutti dall’alto in AL East. In AL Central si accende subito, come atteso, il testa a testa tra Cleveland Guardians e Minnesota Twins (noi continuiamo a preferire i primi). Infine in AL West i nuovi Texas Rangers stanno tenendo fede alle attese e al momento sono al comando della division, davanti ai LA Angels, complici anche le partite un pò sotto tono dei campioni in carica, gli Houston Astros, e i Seattle Mariners. Confermata invece Oakland Athletics come una delle peggiori squadre MLB (forse LA peggiore).

In National League va segnalato l’ottimo avvio dei Milwaukee Brewers in NL Central dove i Pittsburgh Pirates sono partiti bene al 2° posto, e noi abbiamo subito appoggiato l’Over vittorie su una linea alla portata per questa squadra. Deludenti i St.Louis Cardinals. In NL East comandano gli Atlanta Braves, ma dietro ci sono i NY Mets e i Philadelphia Phillies; Miami Marlins i grandi assenti al vertice, per via di un inizio negativo. Infine NL West dove un altra squadra che abbiamo citato nel video di presentazione, ed appoggiato, sta andando bene, gli Arizona Diamondbacks che al momento si mettono alle spalle sia LA Dodgers che San Diego Padres. I Colorado Rockies penultimi, poi i San Francisco Giants su cui quest’anno non abbiamo grandi speranze (gli abbiamo giocato contro infatti, andando con Under vittorie stagionali).

Pronostici Baseball Americano MLB week 3: Statistiche e top trend

Al momento gli Arizona Diamondbacks sono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse con +6.27 unità di profitto, meglio anche dei Tampa Bay Rays (+4.66), poi arrivano i Milwaukee Brewers (+3.35) davanti ai sorprendenti Pittsburgh Penguins (+3.19). La peggior squadra nei profitti è quella degli Oakland Athletics (-4.51), davanti ai St.Louis Cardinals (-4.29) e dai Kansas City Royals (-3.57), altra squadra da cui ci aspettiamo davvero poco quest’anno.

Pitcher. I Tampa Bay Rays hanno il miglior pitching staff con la rotazione titolare che mette insieme un micro 1.70 ERA, staccando i Minnesota Twins 2° con 2.63 ERA. Malissimo la rotazione degli Oakland Athletics che viaggia con un tremendo 7.36 ERA complessivo, davanti ai Detroit Tigers (6.84 ERA) e i deludenti Chicago White Sox (6.25 ERA) e ai Miami Marlins (5.53 ERA) che stanno lanciando male, ad iniziare dal vincitore del Cy Young dello scorso anno, Sandy Alcantara.

Bullpen. I Milwaukee Brewers oltre alla 2° miglior rotazione tra gli starter, hanno anche il miglior bullpen con un appena uno 0.77 ERA. In 2° posizione anche qui arrivano i Tampa Bay Rays (1.50 ERA), poi i Texas Rangers (1.93 ERA), molto interessanti anche nel reparto rilievi (occhio a Texas quest’anno). Il peggior bullpen è quello dei Chicago White Sox (7.45 ERA) e poi arrivano i Philadelphia Phillies (6.75 ERA) che hanno nei rilievi il loro punto debole ormai da anni; in offseason si sono mossi per migliorare il bullpen, ma finora i problemi sono i soliti.

Attacchi. La squadra migliore in media battuta è quella dei Toronto Bluejays con .288 di media, davanti ai Philadelphia Phillies (.285), ai St.Louis Cardinals (.284) e Chicago White Sox (.282), tre squadre che come abbiamo visto faticano tra i lanciatori, ma almeno si riprendono in attacco. La lineup peggiore in media battuta è quella dei Kansas City Royals, fermi ad un patetico .179 di media, poi arrivano gli immancabili Oakland Athletics (.198). Tampa Bay ha anche il miglior rendimento in OPS (.930), statistica in cui i peggiori sono i Detroit Tigers (.553), davanti anche qui a Kansas City (.559) ed Oakland (.595). Se parliamo di run, i Tampa Bay sono quelli che ne hanno segnate di più, ben 76 (7.6 di media), e i Rays dominano anche le statistiche sugli Homeruns (25). Il peggior attacco come runs segnate è quello di Detroit (27 totali, 3.0 di media) che è anche la peggiore negli Homeruns, solo 5, al pari di Washington e Cleveland.

Pronostici Baseball Americano MLB week 3: Le serie da non perdere in Week 3

Cleveland Guardians-NY Yankees (10-12 aprile)

NY Mets-San Diego Padres (10-12 aprile)

Minnesota Twins-Chicago White Sox (10-12 aprile)

Tampa Bay Rays-Boston Red Sox (10-13 aprile)

NY Yankees-Minnesota Twins (13-16 aprile)

San Diego Padres-Milwaukee Brewers (13-16 aprile)

Miami Marlins-Arizona Diamondbacks (14-16 aprile)

Toronto Bluejays-Tampa Bay Rays (14-16 aprile)

Houston Astros-Texas Rangers (14-16 aprile)

Boston Red Sox-LA Angels (14-17 aprile)

Quote Antepost: continua il testa a testa Astros-Braves

Nonostante non siano partiti benissimo, gli Houston Astros rimangono su tutti i bookmakers la squadra da battere, assieme agli Atlanta Braves, poi arrivano LA Dodgers e NY Yankees in seconda battuta @9. Cala un pò la fiducia sui NY Mets @9.50 su cui c’era un grande hype nel pre-season, stessa cosa per i San Diego Padres @10, ora raggiunti dai Tampa Bay Rays che irrompono tra i favoriti per le World Series 2023, grazie ad un grande inizio stagionale, ma la corsa è ancora lunghissima.

