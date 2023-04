Pronostici Baseball Americano MLB week 4. I Tampa Bay Rays tornano sulla terra dopo la striscia vincente, gli Houston Astros stanno deludendo, e in tutto questo la conferma arriva dagli Atlanta Braves che si prendono il primo posto nel power ranking settimanale e anche nelle lavagne dei bookmakers per la vittoria finale delle World Series 2023.

Pronostici Baseball Americano MLB week 4: Power Ranking

Gli Atlanta Braves hanno vinto le ultime 6 partite e, come pensavo anche nel pre-stagione, si stanno confermando come una delle migliori squadre, con un ottima rotazione e soprattutto un attacco letale, guidato da Matt Olson, Ronald Acuña Jr e Sean Murphy.

I Tampa Bay Rays hanno interrotto la striscia vincente da record di inizio stagione, con una sola vittoria nelle ultime 4 partite, arrivata grazie all’ottimo Shane McClanahan che viaggia con un 4-0, 1.57 ERA in questo avvio stagionale.

Gli Houston Astros calano al 5° posto anche se tra i drop più importanti vanno segnalati i LA Dodgers ora 7° e i San Diego Padres che chiudono la top-10 dopo aver perso le serie contro Mets e Brewers. Proprio i Milwaukee Brewers (di cui parleremo anche dopo come rendimenti nelle scommesse) salgono ulteriormente al 6° posto, e salgono verso la top-10 anche i Texas Rangers che hanno iniziato bene la stagione. Lunedì notte Jacob deGrom è uscito con un problema ma c’è un Martín Pérez che ha iniziato davvero bene questa stagione.

MLB POWER RANKING

1. Braves

2. Rays

3. Blue Jays

4. Yankees

5. Astros

6. Brewers

7. Dodgers

8. Twins

9. Mets

10. Padres

11. Guardians

12. Rangers

13. Angels

14. Orioles

15. Mariners

16. Diamondbacks

17. Cardinals

18. Cubs

19. Pirates

20. Phillies

21. White Sox

22. Red Sox

23. Marlins

24. Giants

25. Reds

26. Rockies

27. Royals

28. Tigers

29. Nationals

30. Athletics

Pronostici Baseball Americano MLB week 4: Statistiche e top trend

Iniziamo a vedere le prime, interessanti, statistiche stagionali. Al momento in moneyline il trend più caldo è quello dei Favoriti in Trasferta che hanno vinto il 66.2% delle partite. Al contrario in Runline pagano gli Sfavoriti in Trasferta col 58.7% di linee coperte. Nel video di anteprima del pre-stagione, Guru e Morfeo parlavano di come le nuove regole potessero facilitare gli Over, e le prime partite sembrano dare ragione a queste previsioni, viste anche in Spring training. Da inizio stagione 130 partite si sono chiuse con Over, 103 con Under, parliamo di un 55.1% di Over contro un 44.9% di Under quando abbiamo già ampiamente superato le 200 partite totali di sample size.

Tra le singole squadre subito una novità, i Milwaukee Brewers (12-5, +7.43 unità) sono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse, seguiti da Arizona Diamondbacks ed Atlanta Braves. Sorprendenti anche i Pittsburgh Pirates mentre i Tampa Bay Rays hanno bruscamente interrotto la striscia vincente e sono scesi al 5° posto anche come rendimento nelle scommesse. Tampa rimane però la migliore in runline (+8.84)

Gli Oakland Athletics (3-14, -8.77) si confermano invece i peggiori, seguiti da Kansas City Royals e Colorado Rockies, con i Rockies che sono i peggiori anche in runline (-9.24).

Pronostici Baseball Americano MLB week 4: le serie da non perdere

Houston Astros-Toronto Blue Jays (17-19 aprile)

San Diego Padres-Atlanta Braves (17-19 aprile)

Seattle Mariners-Milwaukee Brewers (17-19 aprile)

LA Dodgers-NY Mets (17-19 aprile)

NY Yankees-LA Angels (18-20 aprile)

San Francisco Giants-NY Mets (20-23 aprile)

Tampa Bay Rays-Chicago White Sox (21-23 aprile)

NY Yankees-Toronto Blue Jays (21-23 aprile)

Atlanta Braves-Houston Astros (21-23 aprile)

Quote Antepost: Atlanta si prende il primo posto anche nelle lavagne scommesse

Atlanta Braves che scavalcano gli Houston Astros in affanno anche secondo i bookmakers, come squadra favorita per la vittoria finale delle World Series 2023 secondo le principali quote antepost che abbiamo comparato qui sotto, con gli LA Dodgers che rimangono tutto sommato stabili al terzo posto.

In seconda fascia ci sono le squadre della Grande Mela, con NY Mets @9 e NY Yankees @9.50 assieme ai Toronto Blue Jays. In doppia cifra i San Diego Padres @10 e i Tampa Bay Rays @11, con i bookmakers che non si fanno impressionare dalla striscia vincente di inizio anno. Cala la quota dei Milwaukee Brewers @18 che convincono anche gli analisti che rimangono freddini su squadre dal potenziale, ma che non stanno convincendo al 100%: Philadelphia Phillies @21, Cleveland Guardians @23 e Seattle Mariners @26.

