Pronostici Baseball Americano MLB week 5. Inizia una nuova settimana di regular season con una nuova miglior squadra come rendimento nelle scommesse, i Pittsburgh Pirates, ma anche una nuova numero 1 nei power ranking, i Tampa Bay Rays.

Pronostici Baseball Americano MLB week 5: Statistiche e Top Trend

Nell’ultima settimana segnaliamo il 68.8% delle runline (handicap) coperte dalle squadre favorite in trasferta. In generale le squadre in trasferta stanno rendendo meglio nelle runline con un 63.4% di linee coperte nell’ultima settimana, rispetto al misero 36.6% delle squadre in casa. Negli ultimi 7 giorni abbiamo assistito anche da una prevalenza di partite da Under (57.3%) rispetto ai match da Over (42.7%).

I Pittsburgh Pirates stanno sorprendendo con un record di 16-7 in questo avvio, il che li porta ad essere anche i migliori come rendimento nelle scommesse con +11.7 unità, scavalcati nettamente i Milwaukee Brewers mentre al 3° posto tornano a salire anche i Tampa Bay Rays. Settimana di calo per gli Arizona Diamondbacks che scendono dal 2° al 4° posto rispetto alla settimana scorsa, e soprattutto gli Atlanta Braves dal 3° al 8° posto.

Abbiamo una nuova squadra anche come peggiore nei rendimenti nelle scommesse, i Kansas City Royals, ma stanno andando malissimo anche i Chicago White Sox che troviamo al 2° posto in questa scomoda statistica. Settimana positiva invece per l’altra squadra derelitta di questa stagione, gli Oakland Athletics.

Pronostici Baseball Americano MLB week 5: Power Ranking

Abbiamo già parlato dei sorprendenti Pittsburgh Pirates che sono anche nel power ranking la squadra della settimana, visto che è quella che ha guadagnato più posizioni rispetto alla scorsa classifica. Abbiamo anche una nuova numero 1, i Tampa Bay Rays che si sono rimessi a macinare vittorie con uno sweep sui White Sox che gli permette di rimanere ancora imbattuti a Tropicana Field. Perdono il primo posto gli Atlanta Braves che arrivano da una settimana da 2-4 di record.

Salgono parecchio anche i NY Mets che troviamo sul gradino basso del podio (erano #9 la settimana scorsa), grazie alle convincenti prove nel road-trip in California (7-3 in 10 partite) e nonostante la sospensione di Max Scherzer e i problemi di Justin Verlander. Positivi anche i Milwaukee Brewers, freschi di un importante sweep sui rivali di Seattle.

Tra le squadre negative che hanno perso più posizioni segnaliamo i Toronto Blue Jays che scendono dal 3° al 7° posto dopo qualche prova deludente in settimana, anche se rimangono ampiamente in top-10, a differenza dei Minnesota Twins che continuano a faticare in attacco e scendono dal 8° al 13° posto. Chi stava entrando in top-10, ma si ritrova a segnare il drop più pesante della settimana, sono i Cleveland Guardians che passano dal 11° al 17° posto. Sei sono anche le posizioni che hanno perso gli LA Angels, e ad Anaheim si prospetta un altra stagione molto modesta, nonostante i grandi nomi a roster.

MLB POWER RANKING

1. Rays

2. Braves

3. Mets

4. Brewers

5. Yankees

6. Astros

7. Blue Jays

8. Dodgers

9. Orioles

10. Padres

11. Rangers

12. Pirates

13. Twins

14. D-backs

15. Cubs

16. Mariners

17. Guardians

18. Marlins

19. Angels

20. Cardinals

21. Phillies

22. Red Sox

23. White Sox

24. Giants

25. Tigers

26. Reds

27. Nationals

28. Rockies

29. Royals

30. A’s

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Baseball Americano MLB week 5: Le serie da non perdere

Tampa Bay Rays-Houston Astros (25-26 aprile)

Philadelphia Phillies-Seattle Mariners (25-26-27 aprile)

Minnesota Twins-NY Yankees (25-26 aprile)

Texas Rangers-NY Yankees (27-28-29-30 aprile)

Toronto Blue Jays-Seattle Mariners (28-29-30 aprile)

NY Mets-Atlanta Braves (28-29-30 aprile)

Houston Astros-Philadelphia Phillies (28-29-30 aprile)

Milwaukee Brewers-LA Angeles (28-29-30 aprile)

LA Dodgers-St.Louis Cardinals (28-29-30 aprile)

San Diego Padres-San Francisco Giants (29-30 aprile)

Quote Antepost: i Braves rimangono la squadra da battere

MLB: il meglio delle scommesse è su Betting Maniac

Su Betting Maniac trovi il meglio per le scommesse sulla MLB. Ogni giorno analisi, statistiche, pick, i trend e le nostre giocate speciali sui Primi 5 Inning (Metodo F5).

Puoi seguirci sia su TELEGRAM che su INSTAGRAM, ma anche sul nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi tanti contenuti didattici sul betting MLB e i dati statistici del Metodo F5.

Non perderti anche i VIDEO YOUTUBE di Guru&Morfeo che come sempre nel pre-stagione analizzano la situazione con i primi consigli di scommesse antepost stagionali, e quest’anno ci sarà da parlare anche dei tanti cambi di regole che impatteranno molto anche nelle scommesse MLB.