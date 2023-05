Pronostici Baseball Americano MLB week 6. Grande salto in avanti dei Toronto Blue Jays anche se gli Atlanta Braves rimangono favoriti e mettono d’accordo tutti, sia gli analisti dei power ranking che quelli dei bookmakers per le quote antepost delle MLB World Series 2023.

Pronostici Baseball Americano MLB week 6: Statistiche e Top Trend

I Pittsburgh Pirates sono già arrivati a 20 vittorie stagionali, e questo rendimento a sorpresa mantiene Pittsburgh nettamente come miglior squadra nei rendimenti nelle scommesse, staccando tutti con +13.76 unità, ad iniziare dai Milwaukee Brewers che continuano a tenersi alle spalle i Tampa Bay Rays, poi salgono al 4° posto in Baltimore Orioles.

La peggior squadra come rendimento nelle scommesse è quella dei Chicago White Sox (-12.64) che peggiorano anche il rendimento di Oakland Athletics e St.Louis Cardinals. Settimana stabile per i Kansas City Royals che in questo modo passano dall’ultimo al quartultimo posto.

Pronostici Baseball Americano MLB week 6: Power Ranking

I Tampa Bay Rays rimangono al comando del power play, davanti agli Atlanta Braves mentre al 3° posto salgono i Toronto Blue Jays (7° la settimana scorsa). Salgono anche qui i Baltimore Orioles che troviamo addirittura al 5° posto. Nelle posizioni di rincalzo uno dei salti in avanti più netti dell’ultima settimana è stato quello dei Philadelphia Phillies che passano dal #21 al #15 posto.

Al contrario crollano i NY Yankees dal 5° al 12° posto dopo una settimana da 2-5 di record. Cala anche l’altra squadra della grande mela, i NY Mets, anche se con un crollo più leggero dal 4° al 8° posto.

MLB POWER RANKING

1. Rays

2. Braves

3. Blue Jays

4. Brewers

5. Orioles

6. Astros

7. Pirates

8. Mets

9. Twins

10. Rangers

11. Dodgers

12. Yankees

13. D-backs

14. Padres

15. Phillies

16. Cubs

17. Guardians

18. Marlins

19. Angels

20. Red Sox

21. Mariners

22. Cardinals

23. Giants

24. Reds

25. Tigers

26. Rockies

27. Nationals

28. White Sox

29. Royals

30. A’s

Pronostici Baseball Americano MLB week 6: Le serie da non perdere

NY Yankees-Cleveland Guardians (2-3 maggio)

LA Dodgers-Philadelphia Phillies (2-3 maggio)

Tampa Bay Rays-Pittsburgh Pirates (2-4 maggio)

Boston Red Sox-Toronto Blue Jays (2-4 maggio)

St.Louis Cardinals-LA Angels (2-4 maggio)

Tampa Bay Rays-NY Yankees (5-7 maggio)

Philadelphia Phillies-Boston Red Sox (5-7 maggio)

Cleveland Guardians-Minnesota Twins (5-7 maggio)

Atlanta Braves-Baltimore Orioles (5-7 maggio)

LA Angels-Texas Rangers (5-7 maggio)

San Diego Padres-LA Dodgers (5-7 maggio)

Seattle Mariners-Houston Astros (5-7 maggio)

San Francisco Giants-Milwaukee Brewers (5-7 maggio)

Quote Antepost: Braves, Astros e Dodgers rimangono le squadre da battere

Gli Atlanta Braves sono i favoriti per la vittoria delle World Series 2023, davanti a Houston Astros e LA Dodgers, ma dietro sono molto vicini anche i Tampa Bay Rays @8.50 e i Toronto Blue Jays @9 che rimangono di poco avanti a NY Mets @9.50 mentre con San Diego Padres @10 e NY Yankees @11 ad aprire la serie di squadre in doppia cifra.

MLB: il meglio delle scommesse è su Betting Maniac

Su Betting Maniac trovi il meglio per le scommesse sulla MLB. Ogni giorno analisi, statistiche, pick, i trend e le nostre giocate speciali sui Primi 5 Inning (Metodo F5).

Puoi seguirci sia su TELEGRAM che su INSTAGRAM, ma anche sul nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi tanti contenuti didattici sul betting MLB e i dati statistici del Metodo F5.

Non perderti anche i VIDEO YOUTUBE di Guru&Morfeo che come sempre nel pre-stagione analizzano la situazione con i primi consigli di scommesse antepost stagionali, e quest’anno ci sarà da parlare anche dei tanti cambi di regole che impatteranno molto anche nelle scommesse MLB.