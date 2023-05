Pronostici Baseball Americano MLB week 7. E’ una settimana d’oro per i Boston Red Sox che tornano nelle zone nobili di un power ranking dove abbiamo sempre Tampa al comando, con Baltimore che sale al 3° posto, quindi grande momento per le squadre di AL East, ma non dagli Yankees. Ancora peggio dall’altra parte della Grande Mela con i Mets che precipitano al 15° posto.

Pronostici Baseball Americano MLB week 7: Statistiche e Top Trend

I Tampa Bay Rays hanno il miglior record nella Major League e si prendono anche il miglior rendimento nelle scommesse, davanti ai Boston Red Sox. Calano un pò i Pittsburgh Pirates che troviamo al 3° posto, ma per questa franchigia un calo era fisiologico. Molto meno per i Milwaukee Brewers che in una sola settimana negativa passano dal 2° al 10° posto in queste statistiche.

Gli Oakland Athletics si prendono invece il negativo primato di peggior squadra su cui puntare, seguiti dai St.Louis Cardinals che stanno deludendo molto. Sul gradino basso di questo scomodo podio troviamo i Kansas City Royals. Piccoli passi in avanti per i Chicago White Sox che migliorano leggermente la propria posizione (la settimana scorsa erano i peggiori in questa classifica, ora sono 27°).

Pronostici Baseball Americano MLB week 7: Power Ranking

I Tampa Bay Rays mantengono anche il primato nel Power Ranking, davanti agli Atlanta Braves che si confermano dalla scorsa settimana. Salgono ancora i sorprendenti Baltimore Orioles che, zitti zitti, a forza di vittorie hanno un record di 22-12 e si meritano la top-3, scavalcando i rivali divisionali, i Toronto Blue Jays. Si meritano la top-5 anche gli LA Dodgers, tra le squadre che sono cresciute maggiormente negli ultimi 7 giorni (erano 11° la settimana scorsa).

Il salto in avanti più netto è decisamente quello dei Boston Red Sox che passano dal 20° al 6° posto, anche grazie allo sweep di 4 vittorie a Fenway Park contro i già citati Blue Jays. Il calo più pesante è quello dei NY Mets che passano dal 8° al 15° posto, davvero una delusione per una squadra che iniziava i poker ranking di pre-stagione in top-3 quasi ovunque (e per alcuni erano anche la #1 assoluta).

1. Rays, 28-7 (last week: 1)

2. Braves, 24-11 (2)

3. Orioles, 22-12 (5)

4. Blue Jays, 21-14 (3)

5. Dodgers, 21-14 (11)

6. Red Sox (20)

7. Rangers (10)

8. Brewers (4)

9. Astros (6)

10. Twins (9)

11. Padres (14)

12. D-backs (13)

13. Pirates (7)

14. Yankees (12)

15. Mets (8)

16. Angels (19)

17. Cubs (16)

18. Mariners (21)

19. Guardians (17)

20. Phillies (15)

21. Marlins (18)

22. Giants (23)

23. Tigers (25)

24. Rockies (26)

25. Reds (24)

26. Cardinals (22)

27. Nationals (27)

28. White Sox (28)

29. Royals (29)

30. A’s (30)

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Baseball Americano MLB week 7: Le serie da non perdere questa settimana e statistiche

Baltimore Orioles-Tampa Bay Rays (8-10 maggio)

Milwaukee Brewers-LA Dodgers (8-10 maggio)

LA Angels-Houston Astros (8-10 maggio)

Seattle Mariners-Texas Rangers (8-10 maggio)

Philadelphia Phillies-Toronto Blue Jays (9-10 maggio)

Atlanta Braves-Boston Red Sox (9-10 maggio)

Minnesota Twins-San Diego Padres (9-11 maggio)

NY Yankees-Tampa Bay Rays (11-14 maggio)

Toronto Blue Jays-Atlanta Braves (12-14 maggio)

Minnesota Twins-Chicago Cubs (12-14 maggio)

LA Dodgers-San Diego Padres (12-14 maggio)

Baltimore Orioles-Pittsburgh Pirates (13-14 maggio)

Vediamo anche le statistiche più interessanti di alcune squadre, trend che possono indirizzarvi nelle scommesse.

TOP TREND

-Brewers 6-0 contro lanciatori con WHIP inferiore a 1.15

-Pirates 9-1 contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali.

-Yankees Under 20-6 nelle ultime partite in casa.

-Tigers 11-2 contro franchigie di American League Central.

-Guardians 1-9 contro lanciatori mancini.

-Dodgers Over 8-2 contro squadre di National League Central.

-Marlins Under 8-0 contro squadre di National League West.

-Giants 7-3 di recente in casa.

-Blue Jays 8-3 negli ultimi interleague games.

-Phillies Under 5-1-1 negli ultimi interleague games.

-Angels 13-3 in casa contro squadre con record negativo.

-Mets 0-5 nelle ultime trasferte.

-Reds Over 7-1 contro squadre di National League East.

-Cubs 12-4 contro lanciatori mancini.

-White Sox 5-13 nelle ultime partite (2-12 in trasferta).

-Padres 5 Under di fila nelle ultime partite.

Quote Antepost: Atlanta Braves sempre favoriti

Il trio di testa come favoriti per le World Series 2023 di Baseball Americano non cambia, con gli Atlanta Braves @6 di poco favoriti sui LA Dodgers @6.50, poi arrivano i Tampa Bay Rays @8 che hanno iniziato la stagione alla grande, e si mettono alle spalle anche i campioni in carica, gli Houston Astros @9, e i Toronto Blue Jay @9.50. Con NY Yankees, NY Mets e San Diego Padres si sale in doppia cifra visto che tutte e 3 queste franchigie sono offerte @11 volte la posta. Più staccati i Milwaukee Brewers @18.

MLB: il meglio delle scommesse è su Betting Maniac

Su Betting Maniac trovi il meglio per le scommesse sulla MLB. Ogni giorno analisi, statistiche, pick, i trend e le nostre giocate speciali sui Primi 5 Inning (Metodo F5).

Puoi seguirci sia su TELEGRAM che su INSTAGRAM, ma anche sul nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi tanti contenuti didattici sul betting MLB e i dati statistici del Metodo F5.

Non perderti anche i VIDEO YOUTUBE di Guru&Morfeo che come sempre nel pre-stagione analizzano la situazione con i primi consigli di scommesse antepost stagionali, e quest’anno ci sarà da parlare anche dei tanti cambi di regole che impatteranno molto anche nelle scommesse MLB.