Pronostici Baseball Americano MLB week 8. I Detroit Tigers sono 2° come rendimenti nelle scommesse, dietro ai soli Tampa Bay Rays che continuano ad essere anche la miglior squadra del Power Ranking. Vediamo tutti gli aggiornamenti, le statistiche più interessanti, le serie da non perdere questa settimana e le quote antepost sulla Major League Baseball, con gli LA Dodgers che mettono la freccia su Atlanta e sono i nuovi favoriti per la vittoria finale delle World Series 2023.

Pronostici Baseball Americano MLB week 8: Statistiche e top trend

Negli ultimi 7 giorni di regular season la Major League Baseball ci ha regalato una leggera prevalenza di partite da Under (54.5%) rispetto a quelle da Over (45.5%) mentre nelle giocate in moneyline (testa a testa) il trend più forte è quello dei Favoriti in casa che hanno rispettato le previsioni vincendo nel 61.7% dei casi. Più in equilibrio le Runline (handicap o ATS) dove al contrario hanno ripagato gli Underdogs in trasferta (54.9%), ovvero gli sfavoriti fuori casa con +1.5 di spread a favore. Ne consegue che in questa settimana ci sono state molte vittorie delle favorite in casa, ma con lo scarto minimo di una sola run.

Per quanto riguarda le migliori squadre come rendimento nelle scommesse, i Tampa Bay Rays (+7.5 unità) rimangono al comando, ma sono ormai stati raggiunti dai Detroit Tigers (+7.34) e dagli Arizona Diamondbacks (+7.25). Se sui DBacks ci credevo (gli ho consigliati anche antepost), sui Tigers non ci avrei messo una lira. Va detto che parliamo di rendimenti nelle scommesse, ma sul campo i dubbi ci sono ancora tutti e Detroit, come vedremo sotto, è quella che ha la discrepanza maggiore al momento tra rendimento nelle scommesse (2°) e posizione nel power ranking (23°).

La peggior squadra su cui puntare è sempre quella degli Oakland Athletics, che sono un disastro da già -18,35 unità perse. Continuano a fare molto male anche i Kansas City Royals (-14.43) e i Chicago White Sox (-14.43), davvero molto deludenti, specialmente in attacco. Approposito di delusioni anche i St.Louis Cardinals (-10.03) e soprattutto i NY Mets (-7.18) non stanno certamente convincendo, anche se qui mi aspetto un minimo di miglioramento nelle prossime settimane.

Pronostici Baseball Americano MLB week 8: Power Ranking

Impossibile non confermare i Tampa Bay Rays alla #1 del Power Ranking, anche se nell’ultima settimana hanno faticato nelle serie divisionali contro Baltimore e NYY, tornando con i piedi per terra, inoltre l’infortunio di Drew Rasmussen è una brutta tegola. Dietro però nessuno merita il sorpasso su Tampa, ad iniziare dagli Atlanta Braves che mantengono il 2° posto ma sono reduci da qualche passo falso, anche se Atlanta mantiene il primato divisionale e Ronald Acuña Jr rimane uno dei contender principali per l’NL MVP. Atlanta è anche al vertice della National League con i LA Dodgers che meriano di salire sul gradino basso del podio con 13-2 nelle ultime partite e il rientro di un Tony Gonsolin da 1.42 ERA in 4 start, a completare una rotazione davvero tosta con Clayton Kershaw (6-2, 2.36 ERA), Dustin May (4-1, 2.68) e Julio Urías (5-3, 3.61).

Sono i Baltimore Orioles a perdere la posizione del podio per una squadra che mantiene comunque un ottimo attacco. La rotazione degli starter lascia qualche dubbio, ma dietro i rilievi stanno facendo un ottimo lavoro, ad iniziare da Yennier Cano (0.00 ERA, 22 strikeout in 19.2 innings) e da Félix Bautista (1.42 ERA, 36 K’s in 19 innings). Baltimore ha il 2° miglior bullpen della MLB. Salgono in top-5 i Texas Rangers che stanno continuando a lavorare bene in attacco che è quello che segna più runs di media ed è in top-10 nelle principali statistiche offensive. Il tutto è ancor più impressionante se pensiamo che in rotazione manca il miglior pitcher, il grande colpo della off-season, Jacob deGrom. La settimana di Texas inizia col big match contro i Braves che ci darà indicazioni importanti.

La squadra che ha fatto il balzo in avanti maggiore in settimana è quella dei Philadelphia Phillies. La formazione della città dell’amore fraterno continua a lasciarmi dubbi, con un Aaron Nola, stella della rotazione, che mi ha deluso finora (avevo azzardato un cippino sul suo Cy Young nel pre-stagione!), il bullpen rimane il solito punto interrogativo enorme mentre dall’attacco arrivano le buone notizie che hanno permesso al rientrante Bryce Harper e ai suoi compagni di riprendere quota nel Power Ranking guadagnando 7 posizioni e riportandosi a ridosso della top-10.

Il calo peggiore della settimana riguarda una squadra che invece la settimana prima aveva fatto il balzo in avanti più concreto, ovvero i Boston Red Sox che continuano ad andare in up&down. Boston è nuovamente fuori dalla top-10 dopo aver perso 5 delle ultime 6 partite, compreso lo sweep interno contro un altra squadra che non se la passa bene, quella dei Cardinals. Perdono altre 4 posizioni pure i NY Mets che stanno ormai uscendo dalla top-20, un bel tonfo in soli due mesi per una squadra da top-3 nel pre-stagione.

1) Rays, 31-11 (last week: 1)

2) Braves, 25-15 (2)

3) Dodgers, 26-15 (5)

4) Orioles, 26-14 (3)

5) Rangers, 25-15 (7)

6) Blue Jays (4)

7) Brewers (8)

8) Yankees (14)

9) Twins (10)

10) Astros (9)

11) Red Sox (6)

12) Mariners (18)

13) Phillies (20)

14) Padres (11)

15) D-backs (12)

16) Angels (16)

17) Pirates (13)

18) Cubs (17)

19) Mets (15)

20) Guardians (19)

21) Marlins (21)

22) Giants (22)

23) Tigers (23)

24) Cardinals (26)

25) Reds (25)

26) Rockies (24)

27) Nationals (27)

28) White Sox (28)

29) Royals (29)

30) A’s (30)

Pronostici Baseball Americano MLB week 8: Serie da non perdere questa settimana

Toronto Blue Jays-NY Yankees (16-18 maggio)

NY Mets-Tampa Bay Rays (16-18 maggio)

Texas Rangers-Atlanta Braves (16-17 maggio)

LA Dodgers-Minnesota Twins (16-17 maggio)

St.Louis Cardinals-LA Dodgers (18-21 maggio)

Tampa Bay Rays-Milwaukee Brewers (19-21 maggio)

Toronto Blue Jays-Baltimore Orioles (19-21 maggio)

NY Mets-Cleveland Guardians (19-21 maggio)

Atlanta Braves-Seattle Mariners (19-21 maggio)

LA Angels-Minnesota Twins (19-21 maggio)

San Diego Padres-Boston Red Sox (19-21 maggio)

TOP TREND

-Orioles 21-7 contro franchigie di American League West.

-Angels 1-6 negli ultimi viaggi a Baltimore.

-Marlins 14-37 dopo un day off.

-Nationals Under 9-1-1 dopo aver segnato 5+ runs la partita precedente.

-Tigers 10-2 negli ultimi interleague games.

-Pirates 10-3 contro squadre con record perdente.

-Blue Jays Over 10-4-1 in casa.

-Yankees Over 10-1 nelle ultime partite.

-Red Sox Over 8-0 in casa contro squadre con record vincente.

-Mariners Under 6-0 dopo aver concesso 2- runs la partita precedente.

-Mets 1-5 contro lanciatori mancini.

-Rays Over 12-4-2 contro squadre con record perdente.

-Brewers 1-7 dopo aver concesso 5+ runs la partita precedente.

-Cardinals Over 10-1-1 in casa.

-Rangers 6-21 nelle partite di interleague contro pitcher mancini.

-Braves 24-7 contro pitcher con WHIP inferiore a 1.15.

-Astros Over 10-2 in casa contro squadre con record perdente.

-Cubs Over 6-0 nelle ultime partite.

-White Sox 5-16 contro pitcher con WHIP inferiore a 1.15.

-Guardians Under 8-0-1 contro squadre di American League Central.

-Rockies 6-1 contro squadre di National League Central.

-Reds 16-37 contro squadre di National League West.

-Padres Under 11-1-1 nelle partite di interleague contro lanciatori destri.

-Royals Under 7-1 negli ultimi interleague games.

-Athletics 6-20 nelle partite di interleague giocate in casa.

-Diamondbacks 6-2 nelle partite di interleague giocate in trasferta.

-Giants 1-6 contro lanciatori destri.

-Phillies 4-0 contro lanciatori destri.

-Dodgers 11-0 negli ultimi precedenti contro Minnesota.

-Twins 1-6 nelle partite di interleague in trasferta.

Quote Antepost: gli LA Dodgers mettono la freccia per le World Series

Zitti zitti i LA Dodgers @5.50 si prendono la testa della lavagna di quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2023, scavalcando gli Atlanta Braves @7 che rimangono in 2° posizione, poi arrivano i Tampa Bay Rays @8, la stessa quota degli Houston Astros che hanno avuto un inizio stagionale complicato. Poco dietro ci sono i Toronto Blue Jays @9 mentre le squadre della grande mela, NY Yankees e NY Mets, entrambe @12, aprono la serie di squadre in doppia cifra dove segnaliamo anche i San Diego Padres @14, i Milwaukee Brewers @18 e occhio ai Texas Rangers @19 che mantengono una quota di valore.

