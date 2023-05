Pronostici Baseball Americano MLB week 9. Rinascono gli Houston Astros che tornano favoriti per le quote antepost della vittoria finale delle World Series 2023. In parte risalgono nel power ranking anche i NY Mets mentre i Baltimore Orioles sono la miglior squadra su cui puntare.

Pronostici Baseball Americano MLB week 9: Statistiche e top trend

Baltimore Orioles (31-16, +11.67) miglior squadra come rendimento nelle scommesse dopo una settimana in cui hanno incamerato quasi 5 unità di profitto dopo lo sweep vincente a Toronto, in 3 partite in cui Baltimore era sempre sfavorita. Dietro seguono bene gli Arizona Diamondbacks, altra sorpresa di questo inizio stagionale, poi arrivano i Tampa Bay Rays, stabili rispetto alla settimana scorsa quando erano però primi (sono Baltimore ed Arizona che sono andate forte negli ultimi giorni). Dal 4° al 6° posto arrivano altre sorprese: Boston Red Sox, Detroit Tigers e Pittsburgh Pirates.

Gli Oakland Athletics (10-39, -22.39) sono i peggiori come record, e anche come rendimento nelle scommesse, confermandosi e anzi, peggiorando il rendimento rispetto alla scorsa settimana. Dietro ci sono i Kansas City Royals, comunque molto staccati dagli A’s, così come i Chicago White Sox che stanno deludendo assieme ad una serie di squadre da cui ci si aspettava decisamente di più: San Diego Padres, St.Louis Cardinals, Philadelphia Phillies, Cleveland Guardians e Seattle Mariners.

Pronostici Baseball Americano MLB week 9: Power Ranking

Ultimamente Tampa Bay ha un pò rallentato (4-6 in 10 partite) ma si conferma la squadra più completa tra rotazione, bullpen ed attacco, e nonostante qualche assenza importante, mantiene un ottimo rendimento che la tiene al primo posto del ranking. Confermati anche gli Atlanta Braves al 2° posto, un altra squadra molto limitata dalle assenze, in questo caso abbastanza pesanti per la rotazione. Se parliamo di infortuni nella rotazione, questa cosa accomuna anche gli LA Dodgers che però mantengono il gradino basso del podio. Salgono un altro scalino i Baltimore Orioles che scavalcano i Texas Rangers che hanno comunque vinto 11 delle ultime 14 partite (prima della sconfitta di lunedì a Pittsburgh) e in queste 11 vittorie l’attacco guidato da Corey Seager ha segnato 8.2 runs di media.

Il salto in avanti più significativo dell’ultima settimana è quello dei NY Mets che erano sprofondati al 19° posto, ma che ritroviamo 13° grazie a 5 vittorie di fila, compresa l’ultima sui Guardians, con Verlander che ha avuto ala meglio nello scontro con Bieber. Se NYM guadagna 6 posizioni, i Philadelphia Phillies li perdono, passando dal 13° al 19° posto. In pratica le due franchigie si sono scambiate precisamente di posto rispetto alla scorsa settimana. Prima della doppia vittoria sui Cubs, i Phillies ne avevano perse 5 di fila, e hanno iniziato la nuova settimana con la serie interna contro i DBacks, perdendo subito l’opener.

1. Rays (34-14; last week: 1)

2. Braves (2)

3. Dodgers (3)

4. Orioles (5)

5. Rangers (4)

6. Yankees (8)

7. Astros (10)

8. Twins (9)

9. Jays (6)

10. Red Sox (11)

11. D-backs (15)

12. Brewers (7)

13. Mets (19)

14. Mariners (12)

15. Pirates (17)

16. Angels (16)

17. Marlins (21)

18. Padres (14)

19. Phillies (13)

20. Cardinals (24)

21. Cubs (18)

22. Guardians (20)

23. Giants (22)

24. Tigers (23)

25. White Sox (28)

26. Rockies (26)

27. Reds (25)

28. Nationals (27)

29. Royals (29)

30. A’s (30)

Pronostici Baseball Americano MLB week 9: Serie da non perdere questa settimana

Pittsburgh Pirates-Texas Rangers (22-24 maggio)

Atlanta Braves-LA Dodgers (22-24 maggio)

Milwaukee Brewers-Houston Astros (22-24 maggio)

LA Angels-Boston Red Sox (22-24 maggio)

Tampa Bay Rays-Toronto Blue Jays (22-25 maggio)

NY Yankees-Baltimore Orioles (23-25 maggio)

Atlanta Braves-Philadelphia Phillies (25-28 maggio)

Tampa Bay Rays-LA Dodgers (26-28 maggio)

Baltimore Orioles-Texas Rangers (26-28 maggio)

NY Yankees-San Diego Padres (26-28 maggio)

Minnesota Twins-Toronto Blue Jays (26-28 maggio)

Milwaukee Brewers-San Francisco Giants (26-28 maggio)

Seattle Mariners-Pittsburgh Pirates (26-28 maggio)

Quote Antepost: rinascita Astros

Gli Houston Astros @6 migliorano il proprio rendimento dopo un avvio difficile, recuperano giocatori importanti dall’infermeria, e da campioni in carica tornano a fare la voce grossa riprendendosi la testa nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2023. LA Dodgers ed Atlanta Braves @6.50 rimangono li vicine, come i Tampa Bay Rays @7. I NY Yankees @9 si staccano dai NY Mets @11 che aprono la serie di squadre in doppia cifra dove troviamo anche Toronto Blue Jays @14, Texas Rangers @17 e San Diego Padres @18 nelle prime posizioni.

