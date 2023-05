Pronostici Baseball Americano MLB week 10. E’ iniziata la decima settimana di regular season per la Major League Baseball. I Texas Rangers sono la squadra migliore nell’ultima settimana. Oakland da record, ma in negativo!

Pronostici Baseball Americano MLB week 10: Statistiche e top trend

Non ci sono particolari trend generali sulle scommesse moneyline, runline ed over-unger nell’ultima settimana di MLB, quindi andiamo a vedere i rendimenti delle singole squadre. I Baltimore Orioles calano un pò ma rimangono sempre i migliori su cui puntare, e con un record di 34-20 per +10.89 unità sono anche gli unici in doppia cifra. Dietro salgono i Texas Rangers (che sono i migliori in runline) mentre gli Arizona Diamondbacks mantengono il podio.

La peggior squadra su cui puntare è senza dubbio quella degli Oakland Athletics che con un record di 11-45 (-26.75 unità!) stanno tenendo numeri da record, ma in negativo. I numeri di Oakland impallidiscono anche di fronte a quelli di altre squadre molto deludenti: Kansas City Royals e Chicago White Sox. Le cose migliorano leggermente in runline dove Oakland è la 3° peggiore, dietro a Kansas City che si conferma anche qui, e dietro ai NY Mets che continuano ad andare molto sotto le aspettative, e questo lo vediamo riflesso anche nei rendimenti degli scommettitori.

I Tampa Bay Rays sono la miglior squadra da Over (O/U 34-19), davanti ai rivali divisionali, i Boston Red Sox (O/U 32-20), poi arrivano i blasonati attacchi di Atlanta Braves (O/U 31-21) ed LA Dodgers (O/U 31-23) anche se in verità l’attacco che sta segnando di più in termini assoluto è quello dei Texas Rangers che non a caso sono i 5° migliori da Over (O/U 30-21).

Viceversa i San Diego Padres (O/U 17-35) con un attacco che non funziona ma una solida rotazione ed un ottimo bullpen, sono i migliori da Under, in fuga con i Cleveland Guardians (O/U 16-34) in questa statistica, visto che poi al 3° posto si fa un balzo con i Kansas City Royals (O/U 24-30). Da Under anche i Colorado Rockies (O/U 25-29) nonostante l’effetto Coors Field quando giocano in casa.

Pronostici Baseball Americano MLB week 10: Power Ranking

I top team consolidano le prime posizioni, ad iniziare dai Tampa Bay Rays che rimangono la miglior squadra della Major, ma dietro fanno un ulteriore passo in avanti, dal 5° al 2° posto, i Texas Rangers che arrivano da un altra ottima settimana e al momento hanno il miglior differenziale tra run segnate e concesse in tutta la MLB. Pagano dazio i Baltimore Orioles che hanno un pò rallentato negli ultimi giorni, anche se mantengono la top-3.

Il crollo più pesante è però quello dei Chicago Cubs che in una settimana perdono altre 4 posizioni, sono 25° e al momento hanno il 3° peggior record della Major League Baseball. Al contrario è stata una settimana positiva per i Seattle Mariners che di posizioni ne guadagnano 4 e si riportano in top-10 dopo lo sweep convincente contro i sorprendenti Pittsburgh Pirates che nelle ultime settimane stanno tornando con i piedi per terra e infatti anche loro perdono 4 posizioni come i Cubs e si ritrovano ai margini della top-20, dopo aver accarezzato l’ipotesi di top-10 qualche settimana fa. La crescita maggiore però la mettono a segno i San Francisco Giants che negli ultimi 7 giorni risorgono dal 23° al 16° posto, incassando 7 posizioni.

POWER RANKING MLB

1. Rays 39-17 (last week: 1)

2. Rangers 34-19 (5)

3. Orioles 34-20 (4)

4. Braves 32-22 (2)

5. Dodgers 33-22 (3)

6. Astros (last week: 7)

7. Yankees (6)

8. D-backs (11)

9. Red Sox (10)

10. Mariners (14)

11. Twins (8)

12. Blue Jays (9)

13. Brewers (12)

14. Mets (13)

15. Angels (16)

16. Giants (23)

17. Marlins (17)

18. Pirates (14)

19. Padres (18)

20. Cardinals (20)

21. Phillies (19)

22. Tigers (24)

23. Guardians (22)

24. Reds (27)

25. Cubs (21)

26. Rockies (27)

27. White Sox (25)

28. Nationals (28)

29. Royals (29)

30. A’s (30)

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Baseball Americano MLB week 10: le serie da non perdere questa settimana

Houston Astros-Minnesota Twins (29-31 maggio)

Seattle Mariners-NY Yankees (29–31 maggio)

Miami Marlins-San Diego Padres (30 maggio-1 giugno)

Toronto Blue Jays-Milwaukee Brewers (30 maggio-1 giugno)

NY Mets-Philadelphia Phillies (30 maggio-1 giugno)

Minnesota Twins-Cleveland Guardians (1-4 giugno)

Houston Astros-LA Angels (1-4 giugno)

Boston Red Sox-Tampa Bay Rays (2-4 giugno)

NY Mets-Toronto Blue Jays (2-4 giugno)

Texas Rangers-Seattle Mariners (2-4 giugno)

Arizona Diamondbacks-Atlanta Braves (2-4 giugno)

LA Dodgers-NY Yankees (2-4 giugno)

Quote Antepost: sempre Rays ed Astros al comando

MLB: il meglio delle scommesse è su Betting Maniac

Su Betting Maniac trovi il meglio per le scommesse sulla MLB. Ogni giorno analisi, statistiche, pick, i trend e le nostre giocate speciali sui Primi 5 Inning (Metodo F5).

Puoi seguirci sia su TELEGRAM che su INSTAGRAM, ma anche sul nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi tanti contenuti didattici sul betting MLB e i dati statistici del Metodo F5.

Non perderti anche i VIDEO YOUTUBE di Guru&Morfeo che come sempre nel pre-stagione analizzano la situazione con i primi consigli di scommesse antepost stagionali, e quest’anno ci sarà da parlare anche dei tanti cambi di regole che impatteranno molto anche nelle scommesse MLB.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.