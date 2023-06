Pronostici Baseball Americano MLB week 11. Tanto da discutere nella rubrica settimanale di aggiornamento sulla Major League Baseball. Tampa Bay Rays sempre al comando del power ranking ma incalzati dai Texas Rangers che li hanno superati anche nei rendimenti sulle scommesse con le due squadre che si sfideranno in un attesa serie nel weekend. Tornano a salire anche i Pittsburgh Pirates, e Mitch Keller che è il miglior pitcher per gli scommettitori.

Pronostici Baseball Americano MLB week 11: Statistiche e top trend

Nell’ultima settimana di Major League Baseball abbiamo visto molte partite da Under (52), rispetto a quelle da Over (35), parliamo del 59.8% di partite chiuse sotto la linea runs totale segnalata, e solo il 40.2% di Over. Negli ultimi giorni stanno vincendo con grandi percentuali le squadre favorite in moneyline. Buon rendimento anche nelle nostre scommesse su Telegram.

Tra le singole squadre i Texas Rangers (+12.64 unità) si prendono anche il primato come miglior squadra su cui scommettere, superando i Baltimore Orioles (+11.98) poi arrivano gli Arizona Diamondbacks (+10.46). Queste sono le uniche squadre in doppia cifra di unità vinte, ma sono vicini anche i Pittsburgh Pirates (9.86) poi arrivano i Tampa Bay Rays (+8.73).

Gli Oakland Athletics (-29.71) rimangono nettamente la peggior squadra su cui puntare, poi arrivano i Kansas City Royals (-16.82). Molto male anche i St.Louis Cardinals (-13.82) che proprio non riescono a svoltare in questa stagione.

LA Dodgers (O/U 35-24) e Boston Red Sox (O/U 35-24) nell’ultima settimana agganciano i Tampa Bay Rays (O/U 35-24) come migliori squadre da Over, e subito dietro ritroviamo i Texas Rangers (O/U 33-24) grazie al miglior attacco per runs segnate e in tante altre statistiche. Confermata invece la miglior squadra da Under, quella dei San Diego Padres (O/U 19-40), seguita da Cleveland Guardians (O/U 19-37) e dai Colorado Rockies (O/U 26-34), nonostante l’effetto Coors Field.

In generale gli Houston Astros hanno la miglior rotazione di pitcher al via con 3.23 ERA mentre il miglior bullpen è quello dei NY Yankees (2.86 ERA). Al contrario la peggior rotazione è quella degli Oakland Athletics (6.69 ERA) che hanno anche il peggior bullpen (6.62 ERA), un disastro! Per l’attacco abbiamo già detto che sono i Texas Rangers quelli che segnano di più e sono primi anche in media battuta e 2° in OPS, dietro ai Tampa Bay Rays con cui si spartiscono i migliori rendimenti offensivi. Il peggior attacco è ovviamente quello degli Oakland Athletics, ultimi come runs segnate, media battuta e OPS.

Singoli giocatori: Mitch Keller miglior pitcher per gli scommettitori

Il battitore che sta tenendo la miglior media è Luis Arraez (.399) seguito da Bo Bichette (.333), Freddie Freeman (.331), Ronald Acuna Jr (.331) e Nick Castellanos (.319). Il migliore come homeruns è Pete Alonso che ne ha già battuti 21, e che si mette alle spalle Aaron Judge (19), record man dello scorso anno, in una sfida a distanza tra le due stelle delle lineup di NY, Mets e Yankees. Yordan Alvarez comanda con 53 RBI mentre Marcus Sieman a Texas è il giocatore che ha segnato più runs (55), davanti a Ronald Acuna Jr (52) e Freddie Freeman (49) che ritroviamo anche qui.

Tra i pitcher, il lanciatore partente che sta facendo guadagnare più gli scommettitori è Mitch Keller che con Pittsburgh ha un record personale di 9-3 che vale +7.09 unità. In 2° posizione a sorpresa Patrick Corbin (7-5, +6.22) e completa il podio Dean Kremer (8-4, +5.75). Come singole vittorie nessuno è già arrivato alle 9 di Shane McClanahan con Tampa (segue Nathan Eovaldi a 8) che è anche il 2° migliore come ERA (2.02), dietro al solo Bryce Elder (1.92 ERA) di Atlanta, poi un sorprendente Eduardo Rodriguez (2.13 ERA) al terzo posto. A seguire Sonny Gray (2.15) e Framber Valdez (2.16).

I migliori pitcher da Over sono Spencer Strider e Lance Lynn, entrambi O/U 9-3 nelle proprie partenze, segue Aaron Nola (O/U 8-5). Il miglior pitcher da Under è Marcus Stroman che sta lanciando benissimo con i Cubs, ed è O/U 3-10 in questo avvio stagionale. Tornando a Spencer Strider, la stella dei Braves è anche quello che ha messo a referto più strikeout, 113 al momento, 13 in più rispetto a Kevin Gausman che è arrivato precisamente a 100 K. Completa il podio Shohei Ohtani (96), poi ritroviamo anche qui Mitch Keller (93).

Pronostici Baseball Americano MLB week 11: Power Ranking

I Tampa Bay Rays confermano il primo posto nel Power Ranking dopo che in settimana ha vinto 2 partite su 3 a Fenway Park, contro i rivali di Boston, in una serie mai scontata per i Rays che l’hanno gestita bene, dopo aver iniziato la settimana negativamente a Wrinlgey Field contro i Cubs. Ora Tampa torna in casa a Tropicana Field dove hanno il miglior rendimento della major (26-6). Confermano il 2° posto anche i Texas Rangers e il 3° i Baltimore Orioles. Riprendono una posizione i LA Dodgers che hanno perso la serie del weekend contro gli Yankees, ma nonostante una rotazione piena di infortunati, stanno continuando a giocare bene e ad essere competitivi.

I salti in avanti più importanti nell’ultima settimana li hanno fatti i Toronto Blue Jays che rientrano in top-10, e i Pittsburgh Pirates che guadagnano 3 posizioni a testa. La top-10 la perdono i Seattle Mariners che con 4 posizioni perse sono quelli che calano di più nell’ultima settimana in cui hanno perso 2 partite su 3 in casa contro NYY e hanno subito uno sweep contro i Rangers ad Arlington. Nell’ultima settimana Seattle ha segnato solo 16 runs incassandone 50!

POWER RANKING MLB WEEK 11

1. Rays, 42-19 (last week: 1)

2. Rangers, 38-20 (2)

3. Orioles, 37-22 (3)

4. Dodgers, 35-25 (5)

5. Braves, 35-24 (4)

6. Astros (6)

7. D-backs (8)

8. Yankees (7)

9. Blue Jays (12)

10. Twins (11)

11. Brewers (13)

12. Red Sox (9)

13. Mets (14)

14. Mariners (10)

15. Pirates (18)

16. Angels (15)

17. Marlins (17)

18. Giants (16)

19. Padres (19)

20. Phillies (21)

21. Guardians (23)

22. Cardinals (20)

23. Reds (24)

24. Cubs (25)

25. Tigers (22)

26. White Sox (27)

27. Rockies (26)

28. Nationals (28)

29. Royals (29)

30. A’s (30)

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Baseball Americano MLB week 11: Le serie da non perdere

Texas Rangers-St.Louis Cardinals (5-7 giugno)

Toronto Blue Jays-Houston Astros (5-8 giugno)

Tampa Bay Rays-Minnesota Twins (6-8 giugno)

Cleveland Guardians-Boston Red Sox (6-8 giugno)

Atlanta Braves-NY Mets (6-8 giugno)

Milwaukee Brewers-Baltimore Orioles (6-8 giugno)

San Diego Padres-Seattle Mariners (6-8 giugno)

Tampa Bay Rays-Texas Rangers (9-11 giugno)

NY Yankees-Boston Red Sox (9-11 giugno)

Pittsburgh Pirates-NY Mets (9-11 giugno)

Philadelphia Phillies-LA Dodgers (9-11 giugno)

Toronto Blue Jays-Minnesota Twins (9-11 giugno)

Cleveland Guardians-Houston Astros (9-11 giugno)

LA Angels-Seattle Mariners (9-11 giugno)

San Francisco Giants-Chicago Cubs (9-11 giugno)

Quote Antepost: occhio ai Toronto e Milwaukee

Scende di un pò la quota antepost per la vittoria finale delle World Series 2023 dei Tampa Bay Rays @5.75 che staccano gli Houston Astros @6.50 che salgono un pò. Stabili i LA Dodgers @7 che agganciano gli Atlanta Braves @7 in calo come i NY Yankees @10 che vengono raggiunti dai rampanti Texas Rangers @10.

In seconda fascia alcune squadre che stanno deludendo come NY Mets @13, Toronto Blue Jays @13, San Diego Padres @17 e Milwaukee Brewers @21. Proprio su Blue Jays e Brewers diventano nere le nuvole sul futuro, e non saremmo sorpresi se queste due franchigie non arrivassero nemmeno ai playoffs. Seguiremo da vicino queste situazioni e queste quote antepost per eventuali giocate stagionali che troverete su questa rubrica nelle prossime settimane. Al momento Toronto che non andrà ai playoffs si gioca con quota di valore @2.55, quella di Milwaukee è anche più alta @3.40.

MLB: il meglio delle scommesse è su Betting Maniac

Su Betting Maniac trovi il meglio per le scommesse sulla MLB. Ogni giorno analisi, statistiche, pick, i trend e le nostre giocate speciali sui Primi 5 Inning (Metodo F5).

Puoi seguirci sia su TELEGRAM che su INSTAGRAM, ma anche sul nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi tanti contenuti didattici sul betting MLB e i dati statistici del Metodo F5.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.