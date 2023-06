Pronostici Baseball Americano MLB week 12. Gli ultimi aggiornamenti dalla Major League Baseball ci dicono che la squadra più sorprendente e in crescita è quella degli Arizona Diamondbacks. Risorgono dal basso anche gli Oakland Athletics mentre tornano a crollare Boston Red Sox e NY Mets.

Pronostici Baseball Americano MLB week 12. Statistiche e top trend

Nell’ultima settimana di Major League Baseball ancora prevalenza di partite da Under (55.7%) rispetto agli Over (44.3%). Vedendo le singole squadre, la migliore come rendimenti nelle scommesse è una novità, gli Arizona Diamondbacks (+15.18 unità) dopo una settimana perfetta (6 vittorie di fila) che gli ha permesso di superare Baltimore Orioles (+12.86) e Texas Rangers (+10.35) che scendono dal 1° al 3° posto dopo una settimana di calo.

Dall’altra parte della classifica gli Oakland Athletics (17.97) non sono più i peggiori nelle scommesse, anche grazie a 6 vittorie di fila davvero inattese, e da sfavoriti (2 successi a Pittsburgh, sweep di 3 vittorie a Milwaukee e successo anche nell’opener interno contro i Rays!). Sono quindi i Kansas City Royals (-22.88) a rimanere nettamente i peggiori. Continuano a deludere St.Louis Cardinals (-16.07) e NY Mets (-11.70).

I Tampa Bay Rays (O/U 38-28) sono la miglior squadra da Over, davanti a Cincinnati Reds (O/U 38-29) e Texas Rangers (O/U 37-25). Completano la top-5 gli LA Dodgers (O/U 37-26) e i Boston Celtics (O/U 37-29) spinte dai rispettivi attacchi, ma le rotazioni sono da rivedere, e questo le rende due ottime squadre da punteggi alti. Al contrario i San Diego Padres (O/U 21-43) sono nettamente la miglior squadra da Under, seguita dai Cleveland Guardians (O/U 23-39) e poi ci sono i Colorado Rockies (O/U 28-39) in 3° posizione, nonostante l’effetto Coors Field.

Pronostici Baseball Americano MLB week 12: Power ranking

Non perdono il primato nel Power Ranking i Tampa Bay Rays che sono sempre la miglior squadra della Major League Baseball. Stabili, nonostante la recente flessione di questa settimana, anche i Texas Rangers al 2° posto, per una squadra che continua a rimanere al top grazie ad uno dei migliori attacchi, e nonostante la perdita importante di Jacob deGrom in rotazione. Si riprendono la top-3 gli Atlanta Braves che superano i Baltimore Orioles, e in top-5 rientrano anche gli straordinari Arizona Diamondbacks.

Nell’ultima settimana la squadra che ha convinto maggiormente e ha recuperato più posizioni (ben 6 in un colpo solo) è quella dei Miami Marlins per una squadra che ha vinto 8 delle ultime 10 partite, e sembra aver trovato il bandolo della matassa dopo un avvio stagionale un pò sotto le attese. Il calo più preoccupante è quello dei Boston Red Sox che perdono 7 posizioni e che continuano questa stagione di alti e bassi, anche nel power ranking dove sono ai margini della top-20 adesso. 7 sono anche le posizioni perse dai NY Mets che anche qui si confermano la squadra più deludente e tornano a scendere dal 13° al 20° posto.

1. Rays 48-20 (last week: 1)

2. Rangers 41-23 (2)

3. Braves 40-25 (5)

4. Orioles 41-24 (3)

5. Diamondbacks 40-25 (7)

6. Dodgers (4)

7. Astros (6)

8. Yankees (8)

9. Blue Jays (9)

10. Twins (10)

11. Marlins (17)

12. Angels (16)

13. Pirates (15)

14. Brewers (11 )

15. Padres (19)

16. Mariners (14)

17. Giants (18)

18. Phillies (20)

19. Red Sox (12)

20. Mets (13)

21. Guardians (21)

22. Reds (23)

23. Cubs (24)

24. Cardinals (22)

25. Tigers (25)

26. White Sox (26)

27. Nationals (28)

28. Rockies (27)

29. Royals (29)

30. A’s (30)

Pronostici Baseball Americano MLB week 12: Le serie da non perdere

Texas Rangers-LA Angels (12-15 giugno)

Arizona Diamondbacks-Philadelphia Phillies (12-15 giugno)

NY Mets-NY Yankees (13-14 giugno)

Minnesota Twins-Milwaukee Brewers (13-14 giugno)

Baltimore Orioles-Toronto Blue Jays (13-15 giugno)

San Diego Padres-Cleveland Guardians (13-15 giugno)

Boston Red Sox-NY Yankees (16-18 giugno)

Texas Rangers-Toronto Blue Jays (16-18 giugno)

Milwaukee Brewers-Pittsburgh Pirates (16-18 giugno)

San Diego Padres-Tampa Bay Rays (16-18 giugno)

Arizona Diamondbacks-Cleveland Guardians (16-18 giugno)

LA Dodgers-San Francisco Giants (16-18 giugno)

Quote Antepost: Tampa cala ancora, Atlanta torna l’avversaria principale

Cala ancora la quota antepost per le World Series dei Tampa Bay Rays che in una settimana passano da @5.50 a @4.75 e staccano tutti, ad iniziare dagli Atlanta Braves che tornano al 2° posto, approfittando dei forti cali di LA Dodgers e Houston Astros.

