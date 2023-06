Pronostici Baseball Americano MLB week 13, con un giorno di ritardo arriva però la nostra rubrica settimanale che fa il punto sulla Major League Baseball con quote antepost, statistiche, analisi utili per le scommesse, classifiche di rendimento, power ranking e i big match da non perdere.

Pronostici Baseball Americano MLB week 13: Statistiche e top trend

Baltimore Orioles (45-27, +14,33 unità) ed Arizona Diamondbacks (44-30, +12.78) continuano ad alternarsi al primo posto nelle classifiche di rendimento nelle scommesse, ma le novità sono i Cincinnati Reds (+12.16) e i Miami Marlins (+9.85). I primi sono attualmente al comando della NL Central, una vera sorpresa e hanno visto calare le quote antepost per la vittoria da @26 a @5. La squadra sta bene, ha ritrovato Votto e sta scoprendo un fenomenale De La Cruz. Miami è 13-4 nelle ultime 17 partite, anche se dopo 7 successi consecutivi in casa ha di recente interrotto questa striscia.

Viceversa i peggiori nei rendimenti delle scommesse non cambiano, e rimangono nettamente i Kansas City Royals (20-53, -25,21 unità), seguiti dagli Oakland Athletics (-22.12) che sono tornati a crollare dopo una settimana sopra le attese. Dietro continuano a deludere anche nelle scommesse St.Louis Cardinals (-15,11), NY Mets (-12.46) e San Diego Padres (-11.05).

I Cincinnati Reds sono una novità anche come miglior squadra da Over (O/U 42-32), davanti a LA Dodgers (O/U 41-28) ed Atlanta Braves (O/U 41-30) mentre i Tampa Bay Rays (O/U 41-31), che erano primi in questa classifica la settimana scorsa, scendono al 4° posto. La miglior squadra da Under è quella dei San Diego Padres (O/U 25-46) che si conferma davanti a Cleveland Guardians (O/U 26-42) e Colorado Rockies (O/U 33-42).

Tra i singoli pitcher il migliore al momento è Dean Kramer (+6.84 unità) che col suo record (di Baltimore) di 10-5 è quello che ha fatto guadagnare di più gli scommettitori, davanti a Tommy Henry (+6.02) mentre cala Mitch Keller (+5.87).

Continua il mito (al contrario) di Jordan Lyles (-15.00) con cui i Royals hanno perso tutte e 15 le partite con lui al via! Ovviamente Lyles stacca tutti, ad iniziare da un comunque negativo Jordan Montgomery (-8.15) con record di 4-11 con i Cardinals (si vede che il nome Jordan porta male in questa stagione), ma anche Charles Schmidt (-8.01) che ha lo stesso record negativo con gli Yankees. Nella flop 5 c’è un altro Royals, a confermare ancora una volta quanto vadano male le cose a KC quest’anno, ovvero il veterano Zach Greinke (-7.99) che ha riportato un record di solo 3-12.

Pronostici Baseball Americano MLB week 13: Power Ranking

Ne abbiamo parlato anche prima, e sono proprio i Cincinnati Reds a guadagnare anche il maggior numero di posizioni nel power ranking rispetto alla scorsa settimana, ben 6, salendo dai bassi fondi del 22° posto al 15°. Altre squadre in crescita che vanno citate sono i Miami Marlins che entrano in top-10, i San Francisco Giants che guadagnano 5 posizioni ed arrivano alla #12 e anche i Philadelphia Phillies, che li seguono dietro alla #13 (anche loro up 5).

Calano i Texas Rangers, ma non abbastanza da perdere la top-3, e in ogni caso sono ben altre le squadre che perdono più posizioni. Parliamo dei Pittsburgh Pirates che sembrano aver esaurito la spinta propulsiva di un inizio stagione sopra le attese, perdono 7 posizioni e si ritrovano alla #20. Perdono la top-10 i Minnesota Twins in calo di 4 posizioni alla #14. Per la prima volta da inizio anno gli Oakland Athletics lasciano l’ultimo posto ai pessimi Kansas City Royals.

POWER RANKING MLB WEEK 13

1. Rays (last week: 1)

2. Braves (3)

3. Rangers (2)

4. Orioles7 (4)

5. D-backs (5)

6. Dodgers (6)

7. Astros (7)

8. Yankees (8)

9. Marlins (11)

10. Angels (10)

11. Blue Jays (9)

12. Giants (17)

13. Phillies (18)

14. Twins (10)

15. Reds (22)

16. Brewers (14)

17. Padres (15)

18. Red Sox (19)

19. Mariners (16)

20. Pirates (13)

21. Mets (20)

22. Guardians (21)

23. Cubs (23)

24. White Sox (26)

25. Cardinals (24)

26. Tigers (25)

27. Rockies (28)

28. Nationals (27)

29. A’s (30)

30. Royals (29)

Pronostici Baseball Americano MLB week 13: Le serie da non perdere

Tampa Bay Rays-Baltimore Orioles (21 giugno)

Miami Marlins-Toronto Blue Jays (21 giugno)

Houston Astros-NY Mets (21 giugno)

Minnesota Twins-Boston Red Sox (21 giugno)

LA Angels-LA Dodgers (21 giugno)

Milwaukee Brewers-Arizona Diamondbacks (21-22 giugno)

Philadelphia Phillies-Atlanta Braves (21-22 giugno)

NY Yankees-Seattle Mariners (21-22 giugno)

Baltimore Orioles-Seattle Mariners (23-25 giugno)

NY Yankees-Texas Rangers (23-25 giugno)

Philadelphia Phillies-NY Mets (23-25 giugno)

Cleveland Guardians-Milwaukee Brewers (23-25 giugno)

LA Dodgers-Houston Astros (23-25 giugno)

Quote Antepost: i Braves superano i Rays

Novità in cima alle lavagne delle quote antepost per la favorita delle World Series, con gli Atlanta Braves @4.40 che superano di poco i Tampa Bay Rays @4.50. Stabili al terzo posto gli LA Dodgers @8 poi ci sono gli Houston Astros @9.50, ultima franchigia in singola cifra. Si allontanano sia Texas Rangers @14.00 che NY Yankees @15.00.

