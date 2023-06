Pronostici Baseball Americano MLB week 14. Come sempre abbiamo molte cose da vedere nell’articolo settimanale che fa il punto sulla Major League Baseball con statistiche, betting trend, power ranking, big match da non perdere, quote antepost per le World Series e consigli per le scommesse.

Pronostici Baseball Americano MLB week 14: Statistiche e top trend

Iniziamo come dai rendimenti nelle scommesse delle singole squadre e praticamente non cambia nulla nelle prime 4 posizioni delle migliori squadre del betting, con sempre i Baltimore Orioles (+15.01 unità) che incrementano rispetto alla settimana scorsa, come Arizona Diamondbacks e Cincinnati Reds, mentre rimangono stabili i Miami Marlins. Il primo cambiamento lo abbiamo al 5° posto con i San Francisco Giants che superano i Texas Rangers, per una squadra che rimane un pò sottovalutata, e che invece sta andando meglio del previsto e ha vinto la bellezza di 12 delle ultime 14 partite!

Non ci sono molti cambiamenti nemmeno nelle peggiori squadre su cui puntare, con Kansas City Royals (-23,46) che rimangono in fondo a questa classifica, seguiti a stretto giro dagli Oakland Athletics, poi si salta ai NY Mets che hanno peggiorato il rendimento dei St.Louis Cardinals.

Intanto nelle nostre scommesse la settimana inizia bene con la cassa nella giocata principale, l’Over a Baltimore sfruttando il buon momento dell’attacco dei Reds e i numeri degli Orioles, due lineup ottime specialmente contro lanciatori mancini, e ieri al via c’erano due pitcher mancini molto modesti (oltre ai bullpen che stanno lavorando male). Incassiamo anche 2 consigli secondari su 3, sbagliando solo il cippino minore a quota alta, la combo sui deludenti Mets che perdono, in una partita da poche runs, proprio il contrario di quanto pensassimo.

I Cincinnati Reds si confermano come miglior squadra da Over (O/U 46-33) su Tampa Bay Rays (O/U 45-32) ed Atlanta Braves (O/U 44-32) che stanno tornando a macinare col loro attacco. Al contrario i migliori da Under sono sempre i San Diego Padres (O/U 28-48) che staccano Colorado Rockies (O/U 34-45) e Cleveland Guardians (O/U 29-44).

Vediamo anche i singoli pitcher è c’è sempre Dean Kremer (11-5, +7.67 unità) migliore di tutti e vincente anche in settimana mentre Matthew Boyd supera Tommy Henry. In forte crescita anche Brayan Bello e Steven Strider che arriva da una prova dominante che lo conferma miglior pitcher della lega come strikeout (ieri 10 K contro Minnesota che rimane sempre una delle lineup che concede più strikeout).

La grande notizia è il ritorno alla vittoria di Jordan Lyles (1-15, -12.94 unità), anzi più che un ritorno è stato il primo successo dei Royals con questo pitcher al via, ed è arrivato in trasferta a Tampa, dove KC aveva una quota superiore @3 per il successo. La prima vittoria dell’anno non basta però a Lyles per lasciare l’ultimo posto nelle statistiche di rendimento dei singoli pitcher, seguito da Clarke Schmidt degli Yankees e da un altro Royals, Zach Greinke.

Pronostici Baseball Americano MLB week 14: Power Ranking

La serie di 12 vittorie consecutive si è interrotta sabato scorso, ma i Cincinnati Reds col lo straordinario rookie Elly De La Cruz sono la squadra del momento e quella che guadagna più posizioni anche questa settimana. Dopo il +7 up dello scorso power ranking, in questo la formazione dell’Ohio guadagna altre 7 posizioni e sale ancora, entrando di diritto nella top-10.

Si respira una brutta aria nella grande mela. I Mets sono ormai una delusione cronica, ma anche gli Yankees non riescono a cambiare passo, e sono proprio i Bronx Bombers a perdere più posizioni rispetto alla settimana scorsa, un 4 down che li fa uscire dalla top-10 per una squadra che è solo 7-10 nelle ultime partite, non sa ancora quando rientrerà Aaron Judge e rimangono incerte anche le condizioni di Josh Donaldson. Dopo la prima settimana non più da ultimi in classifica, gli Oakland Athletics tornano dove gli spetta, sul fondo del power ranking, nuovamente superati dai Kansas City Royals che continuano a fare pena, ma nell’ultima serie a Tropicana Field non si sono comportati così male contro la miglior squadra della lega.

Infatti al primo posto rimangono i Tampa Bay Rays, nonostante qualche passaggio a vuoto, ma la franchigia della Florida mantiene il miglior record MLB. Dietro si tengono il 2° posto gli Atlanta Braves che di recente hanno battuto 2 volte i rivali di Philadelphia e hanno messo anche fine alla striscia vincente dei Reds.

MLB POWER RANKING WEEK 14

1) Rays (last week: 1)

2) Braves (2)

3) Rangers (3)

4) Orioles (4)

5) D-backs (5)

6) Giants (12)

7) Dodgers (6)

8) Reds (15)

9) Marlins (9)

10) Astros (7)

11) Angels (10)

12) Yankees (8)

13) Blue Jays (11)

14) Phillies (13)

15) Twins (14)

16) Brewers (16)

17) Red Sox (18)

18) Padres (17)

19) Cubs (23)

20) Mariners (19)

21) Guardians (22)

22) Mets (21)

23) Pirates (20)

24) Cardinals (25)

25) Tigers (26)

26) White Sox (24)

27) Nationals (28)

28) Rockies (27)

29) Royals (30)

30) Athletics (29)

Pronostici Baseball Americano MLB week 14: Le serie da non perdere

Baltimore Orioles-Cincinnati Reds (27-28 giugno)

Toronto Blue Jays-San Francisco Giants (27-28 giugno)

Atlanta Braves-Minnesota Twins (27-28 giugno)

Boston Red Sox-Miami Marlins (27-29 giugno)

NY Mets-Milwaukee Brewers (27-29 giugno)

Arizona Diamondbacks-Tampa Bay Rays (27-29 giugno)

Cincinnati Reds-San Diego Padres (30 giugno-2 luglio)

Baltimore Orioles-Minnesota Twins (30 giugno-2 luglio)

Toronto Blue Jais-Boston Red Sox (30 giugno-2 luglio)

NY Mets-San Francisco Giants (30 giugno-2 luglio)

Atlanta Braves-Miami Marlins (30 giugno-2 luglio)

Texas Rangers-Houston Astros (30 giugno-2 luglio)

LA Angels-Arizona Diamondbacks (30 giugno-2 luglio)

Seattle Mariners-Tampa Bay Rays (30 giugno-2 luglio)

Quote Antepost: calano ancora i Braves per le World Series

Cala ancora la quota degli Atlanta Braves che rispetto alla settimana scorsa passano da 4.40 a @4.00 mentre i Tampa Bay Rays rimangono stabili @4.50 come primi inseguitori per le MLB World Series 2023. Più indietro gli LA Dodgers che però scendono un pò in quota rispetto alla settimana scorsa (da 8 a @7.50).

