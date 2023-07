Pronostici Baseball Americano MLB week 15. Una nuova numero 1 nel power ranking, gli Atlanta Braves che si prendono anche il primo posto nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2023. Cincinnati rimane invece la miglior squadra come rendimento nelle scommesse.

Pronostici Baseball Americano MLB week 15: Statistiche e Top Trend

I Cincinnati Reds non si fermano più e si prendono anche il primo posto come rendimento nelle scommesse, con un record di 46-39 che vale un +15.81 unità per una squadra che ha vinto 17 delle ultime 21 partite! Dietro salgono anche gli Arizona Diamondbacks che superano i Baltimore Orioles in calo dal 1° al 3° posto. Bene anche i Miami Marlins, l’altra squadra sorprendente nelle ultime settimane che si lascia alle spalle Atlanta Braves e Tampa Bay Rays, le squadre che al momento hanno il miglior record MLB con 57 vittorie a testa.

Al contrario non cambia nulla nelle peggiori squadre su cui scommettere dove spiccano, in negativo, sempre i Kansas City Royals che col record di 25-60 sono costati -22.41 unità agli scommettitori, e molto vicino ci sono gli Oakland Athletics, che hanno un record complessivo anche peggiore rispetto a KC, ma sono a -21.53 unità.

I Tampa Bay Rays sono la migliore squadra da Over (O/U 49-34), superando i Cincinnati Reds (O/U 49-36) poi ci sono gli LA Dodgers (O/U 48-32) a completare il podio davanti ad Atlanta Braves (O/U 46-36) e a Boston Red Sox (O/U 46-38). Sono sempre i San Diego Padres (O/U 33-49) i migliori da Under, davanti a Cleveland Guardians (O/U 32-48) e Colorado Rockies (O/U 38-47).

Tra i singoli pitcher migliori nelle scommesse si prende il primato Tommy Henry che con i DBacks sta tenendo un record di 10-2 per un +8.10 unità. Viceversa scende dal 1° al 5° posto Dean Kremer. Viceversa il peggiore nelle scommesse è Jordan Lyles che ha vinto la prima in stagione (1-15) ma rimane nettamente il peggiore come rendimento nelle scommesse (-12.94 unità), staccando nettamente anche Jameson Taillon che è al 2° posto in questa classifica negativa con un record personale di 2-12 (-9.58 unità).

Pronostici Baseball Americano MLB week 15: Power Ranking

C’è una nuova #1 nel Power Ranking, con gli Atlanta Braves che scalzano i Tampa Bay Rays che occupavano il primo posto ininterrottamente da aprile. Atlanta ha vinto 16 delle ultime 17 partite nel momento in cui scriviamo e la cosa bella è che queste due franchigie si sfideranno in una serie da venerdì a Tropicana Field in Florida. A completare il podio i Texas Rangers stabili al 3° posto. Nel resto del ranking non ci sono grandi stravolgimenti; segnaliamo i Miami Marlins che salgono altre due posizioni ormai stabilmente in top-10. Tra i cali più importanti quello degli LA Angels che perdono 4 posizioni dal 11° al 15° posto.

POWER RANKING MLB

1) Braves (last week: 2)

2) Rays (1)

3) Rangers (3)

4) D-backs (5)

5) Orioles (4)

6) Dodgers (7)

7) Marlins (9)

8) Giants (6)

9) Astros (10)

10) Yankees (12)

11) Reds (8)

12) Blue Jays (13)

13) Phillies (14)

14) Brewers (16)

15) Angels (11)

16) Twins (15)

17) Red Sox (17)

18) Cubs (19)

19) Padres (18)

20) Guardians (21)

21) Mariners (20)

22) Pirates (23)

23) Mets (22)

24) White Sox (26)

25) Tigers (25)

26) Cardinals (24)

27) Nationals (27)

28) Rockies (28)

29) Royals (29)

30) A’s (30)

Pronostici Baseball Americano MLB week 15: Le serie da non perdere

NY Yankees-Baltimore Orioles (4-6 luglio)

Boston Red Sox-Texas Rangers (4-6 luglio)

Tampa Bay Rays-Philadelphia Phillies (4-6 luglio)

Arizona Diamondbacks-NY Mets (4-6 luglio)

San Diego Padres-LA Angels (4-6 luglio)

Cleveland Guardians-Atlanta Braves (4-6 luglio)

Houston Astros-Seattle Mariners (6-9 luglio)

Miami Marlins-Philadelphia Phillies (7-9 luglio)

Tampa Bay Rays-Atlanta Braves (7-9 luglio)

Minnesota Twins-Baltimore Orioles (7-9 luglio)

Milwaukee Brewers-Cincinnati Reds (7-9 luglio)

San Diego Padres-NY Mets (7-9 luglio)

LA Dodgers-LA Angels (7-9 luglio)

Quote Antepost: crolla ancora la quota di Atlanta

Gli Atlanta Braves si prendono la scena anche sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2023. In una sola settimana la quota dei Braves cala ancora da 4 volte la posta @3.30, staccando anche in questo caso i Tampa Bay Rays @4.50, poi arrivano gli LA Dodgers @7.50 con molto vicini gli Houston Astros @8.50. Indietro in doppia cifra arrivano i Texas Rangers @16.00, davanti a NY Yankees @17 e Philadelphia Phillies.

