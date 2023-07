Pronostici Baseball Americano MLB week 16, è la settimana che verrà aperta dall’Home Run Derby su cui vi daremo alcune idee per le scommesse, ed è la settimana dell’All Star Game, ma andiamo a vedere anche le statistiche e tutti gli aggiornamenti dopo la prima parte di stagione.

Pronostici Baseball Americano MLB week 16: Statistiche e Top Trend

Va in archivio la prima parte di Regular Season per quanto riguarda la Major League Baseball, ed è importante come non mai andare a fare un pò il punto della situazione sulle statistiche e i top trend legati al betting. Iniziamo come sempre con le classifiche di rendimento nelle scommesse delle squadre, e anche questa settimana c’è la conferma dei Cincinnati Reds (+17.90 unità), seguiti dai Baltimore Orioles, da Miami Marlins ed Arizona Diamondbacks, insomma, non proprio le squadre che ti aspetti, mentre al 5° posto c’è invece la conferma degli Atlanta Braves. Brutto tonfo per i Texas Rangers che escono dalla top-10 dopo aver vinto solo 3 partite delle ultime 11, una top 10 di rendimento dove invece rimangono squadre come Washington Nationals e Detroit Tigers.

La peggior squadra su cui puntare è quella dei Kansas City Royals (-25.48) che perdono circa altre 3 unità nell’ultima settimana, ma sono tornati a crollare anche gli Oakland Athletics, poi arrivano i deludenti St.Louis Cardinals. In questa scomoda top-10 troviamo altre grandi delusioni come San Diego Padres, NY Mets, Minnesota Twins e anche Seattle Mariners.

Novità nella miglior squadra da Over, anche qui spiccano i Cincinnati Reds (O/U 53-38) che staccano gli LA Dodgers (O/U 52-33) mentre i Tampa Bay Rays (O/U 51-36) scendono dal primo al terzo posto nell’ultima settimana. Novità anche per la miglior squadra da Under che ora è quella dei Cleveland Guardians (O/U 34-52), davanti ai Colorado Rockies (O/U 39-51) e anche qui nell’ultima settimana registriamo un calo dal primo al terzo posto per i San Diego Padres (O/U 35-50).

Vediamo come sempre anche la classifica di rendimento nei migliori pitcher nelle scommesse, e anche qui Cincy si prende la scena, in un modo davvero particolare. Al momento infatti Luke Weaver, che sta lanciando molto male (7.00 ERA), è il miglior pitcher nelle scommesse (+7.82 unità) ma non per merito suo; deve ringraziare l’attacco dei Reds che hanno vinto tutte le ultime 8 partite con Weaver al via, nonostante il rendimento negativo di questo pitcher. Tra queste 8 vittorie consecutive ben 3 sono state vinte in extra inning! La sconfitta sfortunata di Arizona contro NYM (2 strike e 2 out al 9° inning con i DBacks avanti 1-0 che perdono 1-2…) costa tre posizioni a Tommy Henry che però il suo l’ha fatto molto bene, ancora una volta. Sarà un pitcher da tenere sott’occhio nella seconda parte di stagione.

Il peggior pitcher nelle scommesse è sempre, nettamente, Jorda Lyles, che dopo essersi sbloccato portando KC alla prima vittoria stagione, è tornato a perdere e ora i Royals hanno un record di 1-16 con Lyles al via. In questa stagione, per un -13.94 unità di passivo. A differenza di Weaver, Lyles non ha per niente l’aiuto dal pessimo attacco di Kansas City che non va molto meglio nemmeno tra i pitcher, visto che ha anche il 2° peggiore in questa classifica, Zach Greinke.

Opener e closer delle serie, le migliori squadre

Al termine di questa prima parte di stagione andiamo a vedere anche un altra statistica interessante. Le migliori e le peggiori squadre negli opener di serie, ovvero le partite che aprono le serie (solitamente di 3 match in 3 giorni) in una stagione di baseball, e facciamo la stessa cosa sui match Closer, ovvero gli ultimi, quelli che chiudono la serie.

Notiamo subito anche anche qui gli Atlanta Braves dominano col 72.4% di opener vinti, davanti ai Chicago Cubs che col loro 69% di vittorie sono abbastanza sorprendenti in questa statistica, dove sono pari agli LA Dodgers, e pure davanti ai Tampa Bay Rays. Chi non cambia mai sono i Kansas City Royals con solo il 17,2% degli opener vinti, ma qui notiamo anche il pessimo rendimento dei NY Yankees (37.9%).

MIGLIORI SQUADRE NEGLI OPENER

Braves 21-8 (72.4%)

Cubs 20-9 (69.0%)

Dodgers 20-9 (69.0%)

Rays 19-10 (65.5%)

Orioles 19-10 (65.5%)

PEGGIORI SQUADRE NEGLI OPENER

Royals 5-24 (17.2%)

Nationals 7-22 (24.1%)

Cardinals 8-21 (27.6%)

White Sox 10-19 (34.5%)

Yankees 11-18 (37.9%)

I Tampa Bay Rays fanno molto meglio sui Closer con un 72.4% di partite conclusive vinte, statistica in cui gli Atlanta Braves sono un pò più bassi al 65.5%. Se ci fate caso le due grandi favorite di questa stagione, Atlanta e Tampa, sono esattamente speculari in queste statistiche. Da segnalare gli LA Angels che nei finali di serie fanno abbastanza bene, con un 62.1% di vittorie, lo stesso numero dei St.Louis Cardinals, e questo è un dato molto interessante per una squadra che abbiamo detto essere tra le più deludenti di questa stagione, e anche una di quelle costate maggiormente agli scommettitori in termini di betting.

Tra i peggiori abbiamo Oakland Athletics con un dato imbarazzante di appena il 10.3% di closer di serie vinti, ma poi notiamo i Chicago Cubs a due velocità, 2° migliori negli opener, 2° peggiori nei closer, un altro dato statistico molto curioso. Pure in questo caso la costante sono i Kansas City Royals, pessimi sia negli opener che nei closer (anche se un pò migliorano nelle ultime partite), e diciamolo, anche nei match di mezzo. Costanti in negativo anche i Chicago White Sox.

MIGLIORI SQUADRE NEI CLOSER

Rays 21-8 (72.4%)

Orioles 20-9 (69.0%)

Braves 19-10 (65.5%)

Cardinals 18-11 (62.1%)

Angels 18-11 (62.1%)

PEGGIORI SQUADRE NEI CLOSER

Athletics 3-26 (10.3%)

Cubs 8-21 (27.6%)

Royals 9-20 (31.0%)

White Sox 9-20 (31.0%)

Rockies 11-18 (37.9%)

Pronostici Baseball Americano MLB week 16: Home Run Derby ed All Star Game

Si avvicina l’All Star Game di Seattle, l’unico ASG su cui ci piace scommettere con l’Home Run Derby. Abbiamo il Field e gli accoppiamenti. Si gioca lunedì notte, ad aprire la settimana del ASG.

QUOTE ANTEPOST (HOMERUN)*

Pete Alonso Mets New York Mets @4.00 (25)

Vladimir Guerrero Jr. Blue Jays Toronto Blue Jays @4.60 (13)

Luis Robert Jr. White Sox Chicago White Sox @6.00 (25)

Julio Rodriguez Mariners Seattle Mariners @7.00 (13)

Adolis Garcia Rays Texas Rangers @8.00 (22)

Mookie Betts Dodgers Los Angeles Dodgers @9.50 (23)

Randy Arozarena Rays Tampa Bay Rays @11.00 (16)

Adley Rutschman Orioles Baltimore Orioles @15.00 (11)

*quote Bet365, tra parentesi il numero di homeruns finora segnati in stagione.

ACCOPPIAMENTI 1° ROUND

Luis Robert (1) vs. Adley Rutschman (8)

Pete Alonso (2) vs. Julio Rodriguez (7)

Mookie Betts (3) vs. Vladimir Guerrero Jr. (6)

Adolis Garcia (4) vs. Randy Arozarena (5)

VINCITORI ULTIME EDIZIONI

2022 – Juan Soto, Washington

2021 – Pete Alonso, New York Mets

2020 – Cancelled

2019 – Pete Alonso, New York Mets

2018 – Bryce Harper, Washington

2017 – Aaron Judge, New York Yankees

2016 – Giancarlo Stanton, Miami

2015 – Todd Frazier, Cincinnati

2014 – Yoenis Cespedes, Oakland

2013 – Yoenis Cespedes, Oakland

2012 – Prince Fielder, Detroit

2011 – Robinson Cano, New York Yankees

Statistiche Homerun Derby:

-Solo 5 giocatori vincitori dell’Home Run Derby hanno poi chiuso la stagione MLB col maggior numero di fuori campo in regular season, quindi non basta semplicemente basarsi sul numero di HR finora segnati da un battitore.

-Negli ultimi 5 anni il vincitore del Home Run Derby è stato sempre un giocatore che proveniva da una franchigia di National League.

-Nella storia del Home Run Derby ci sono stati un paio di pareggi, nel 1986 e nel 1989.

-Ken Griffey Jr., Yoenis Cespedes e Pete Alonso sono stati gli unici capaci di difendere il titolo al Home Run Derby, vincendo per 2 anni di fila.

Tips Homerun Derby:

-Pete Alonso è il favorito, capace di vincere per 2 anni di fila e giocatore che tiene molto a questo appuntamento a cui partecipa per il 4° anno consecutivo, anche se lo scorso anno ha interrotto il suo regno senza arrivare al 3° successo, perdendo in semifinale contro Julio Rodriguez (che poi perderà in finale con Sono), che sarà un nome da tenere d’occhio visto che è la stella di casa, e il fattore campo di Seattle potrebbe dargli un pò di vantaggio. Proprio questi due saranno protagonisti di un sanguinoso primo round che toglierà di certo subito un giocatore importante.

-Vladimir Guerrero Jr si inserisce tra i due, sempre come contender principale per questa competizione a cui si presenta in ottima forma e con ottimi numeri a supporto. Potrebbe essere l’anno buono per Vladdy che due anni fa perse in finale contro Alonso. Il primo turno contro Mookie Betts è subito un difficile e sul suo percorso rischiano di finirci i già citati Alonso e Rodriguez in semifinale, quindi non sarà un cammino facile, ma un cippino lo mettiamo sulla stella della linea dei Blue Jays.

-Un altro che si inserisce tra Alonso e J-Rod è Luis Robert che sembra avere anche un tabellone più favorevole. Il primo turno contro Adley Rutschman non dovrebbe creare problemi a La Pantera che vediamo meglio anche in un eventuale secondo round contro Randy Arozarena e Adolis Garcia. Parliamo di uno dei battitori più potenti della major League, che da inizio giugno è secondo solo ad un certo Shohei Ohtani come numero di home run messi a segno. E’ lui la nostra prima scelta, una prima scelta quotata bella alta @6.00 volte la posta.

LUIS ROBERT @6.00 (0.2)

VLADIMIR GUERRERO JR @4.60 (0.1)

MLB All Star Game 2023: le squadre di AL ed NL

L’All-Star Game della MLB 2023 si giocherà al T-Mobile Park, sede dei Seattle Mariners, martedì 11 luglio. La rappresentativa dell’American League è avanti con 47 vittorie rispetto a 43 sconfitte.

American League che potrà contare sul lanciatore e battitore designato Shohei Ohtani, oltre a Framber Valdez (Astros), Sonny Gray (Twins), Luis Castillo (Mariners) e Gerrit Cole (Yankees). I titolari di AL sono 4 dai Texas Rangers (Jonah Heim, Marcus Semien, Josh Jung e Corey Seager), poi ci sono anche Aaron Judge (Yankees), Randy Arozarena (Rays) e Mike Trout (Angels).

Per la National League Clayton Kershaw è stato selezionato per il suo decimo All-Star Game. Kershaw (tre volte vincitore del National League Cy Young), mancino veterano di 35 anni, sarà affiancato in rotazione da Marcus Stroman (Cubs), Justin Steele (Cubs) e Josh Hader (Padres). Fanno parte del roster della NL anche: Sean Murphy, Orlando Arcia, Ronald Acuña (Braves), Freddie Freeman, Mookie Betts (Dodgers), Luis Arráez (Marlins), Nolan Arenado (Cardinals) e Corbin Carroll (D-Backs).

Matt Olson (migliore di NL con 28 homeruns con i Braves e migliore della lega con 68 RBI) è tra le riserve della NL insieme ai compagni di squadra Austin Riley e Ozzie Albies, poi ci sono Will Smith (Dodgers), Dansby Swanson (Cubs), Pete Alonso (Mets ) e Juan Soto (Padres). Le riserve di AL annoverano tra le loro fila: Vladimir Guerrero (Blue Jays), José Ramírez (Guardians), Bo Bichette (Blue Jays), Whit Merrifield (Blue Jays), Adley Rutschman, Austin Hays (Orioles) e Yordan Alvarez (Astros).

L’American League è favorita @1.86 per la vittoria di un altro All Star Game, con la National League offerta @1.95. Linea O/U fissata a 7.5 total runs. Lo scorso anno l’American League ha battuto gli avversari in una partita a basso punteggio chiusa sul 3-2. Noi non amiamo scommettere soldi sulle partite di ASG, e vi sconsigliamo di farlo. Si può mettere un classico cippino su qualche idea, ma nessun grande investimento su un evento del genere, troppo imprevedibile.

Quote Antepost: Tampa si allontana, i Dodgers si avvicinano, Atlanta domina

Nell’ultimo weekend abbiamo assistito proprio allo scontro tra titani vinto 2-1 dai Braves nella serie contro i Rays, nonostante si giocasse a Tropicana Field, in Florida. Le 2 vittorie su 3 a Tampa lanciano ancor di più le ambizioni degli Atlanta Braves @3.20, supportati anche dai bookmakers che fanno ulteriormente scendere la loro quota antepost, mentre quella dei Tampa Bay Rays passa da 4.50 a @6.00 in una sola settimana, e ora sono vicini anche gli LA Dodgers @6.25 con gli Houston Astros stabili @8.50, poi si passa in doppia cifra con i Philadelphia Phillies @15.00 che a forza di vittorie convincenti in trasferta, hanno superato anche i Texas Rangers @17.00 in affanno, così come NY Yankees e Toronto Blue Jays (entrambi @19.00 volte la posta) che non stanno convincendo del tutto.

Facciamo il punto pure sui premi individuali, anche perché abbiamo degli interessi in antepost. Queste sono le nostre giocate pre-stagione, sì, ci vergogniamo per Aaron Nola, ma ci sono anche prese importanti, ad iniziare da Framber Valdez giocato @15 per il Cy Young di AL, ora domina le lavagne @3.00, davanti a Kevin Gausmann @4.50, poi c’è Gerrit Cole @5.00.

⚾️MLB ANTEPOST PRE-STAGIONE

NL CY YOUNG: Aaron Nola @13.00 (stake 0.25)

AL MVP: Shohei Ohtani @3.00 (stake 1)

AL Cy Young: Framber Valdez @15.00 (stake 0.25)

AL Rookie of the Year: Gunnar Henderson @5.50

E che dire di Shohei Ohtani regalato @3.00 di quota per l’MVP di American League (e infatti caricato con un unità piena di stake) che ora si gioca @1.12, con Corey Seager lontanissimo @21.00 volte la posta.

In NL il nome caldo non è certamente quello di Nola, schizzato @81.00 volte la posta, ma di Zach Gallen @3.00, in un testa a testa con l’infinito Clayton Kershaw @4.00 e con Spencer Strider @5.00, talento emergente che ci ha fatto fare una grande cassa lo scorso anno tra i rookie. Per l’MVP di National League nessuno sembra tenere il passo di Ronald Acuna che infatti vede la sua quota ai minimi storici @1.28.

Sarà più difficile per noi prendere Gunnar Henderson come AL Rookie of the Year. La quota è stabile @5.00 (noi l’avevamo preso a 5.50 ma comunque come indicazione fuori stake) ma Josh Jung @2.10 e anche Masataka Yoshida sembrano giustamente davanti. Ecco il riassunto delle nostre pick antepost sui premi individuali dati in pre-season:

