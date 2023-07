Pronostici Baseball Americano MLB week 17, si torna in campo con la regular season di Major League Baseball dopo la settimana dell’All Star Game che ci ha ripagato con Vladimir Guerrero Jr al Home Run Derby, e anche con la vittoria della National League (dopo 9 successi consecutivi di AL). Vediamo power ranking, statistiche, betting trend, quote antepost, big match e consigli per le scommesse sul Baseball MLB. Si parla anche di mercato con l’imminente trade deadline.

Pronostici Baseball Americano MLB week 17: Statistiche e Top Trend

Inizia la seconda parte di stagione regolare di Baseball MLB e visto che si sono giocate poche partite questa settimana non ci sono molte variazioni sulle solite statistiche, quindi in questa rubrica facciamo qualcosa di diverso, un analisi più approfondita su un aspetto particolare di questa prima parte di Major League Baseball, poi la prossima settimana riprenderemo anche con i trend soliti di rendimenti nelle scommesse sulle migliori e peggiori squadre, pitcher, Over/Under…

Questa settimana facciamo il punto su come è cambiata la stagione nei punteggi totali, un discorso che se ricordate avevamo già fatto in un video nel pre-stagione, con le nuove regole e le basi più grandi che avrebbero potuto incidere sui punteggi e sulle scommesse O/U total runs, e così è stato. Iniziamo col dire che per le condizioni meteo giugno, luglio ed agosto sono i mesi migliori per gli attacchi.

Nella prima parte di stagione abbiamo visto un .248 di media battuta, 6 punti più alto rispetto a quello dello scorso anno e 8 più alto rispetto al 2021, ma comunque dietro ai numeri tenuti nelle stagioni 2019 (.252) e 2017 (.254), due annate in cui si è segnato davvero tanto, anche in termini di runs. In questa stagione stiamo assistendo a 4.57 runs di media dalle singole squadre rispetto a 4.33 dello scorso anno (un incremento del +5.54%) e a 4.47 del 2021, ma anche in questo caso i numeri sono inferiori al 2019 (4.80) e al 2017 (4.66).

Nella prima parte del 2023 abbiamo visto 9.14 total runs di media, comparate alle 8.66 runs del 2022. Il vero impatto le nuove regole lo hanno avuto nelle basi rubate, come era stato anticipato e previsto da diversi analisti in Spring Training dove avevamo già notato quasi un 50% di tentativi di stolen base in più rispetto al solito, e in stagione questo si è tradotto anche in un 79.36% di successo nei tentativi di basi rubate (e in generale circa un 30% in più di basi rubate in totale), rispetto al 75% del 2022, e quello del 2023 è in assoluto il dato più alto degli ultimi 7 anni che abbiamo preso in analisi.

Aumento di punteggi totali, ma i book si sono fatti trovare pronti. Dopo le prime settimane in cui abbiamo visto una prevalenza di Over, con il passare delle settimane hanno aggiustato perfettamente le linee tanto che al momento abbiamo un equilibrio spaccato a metà del 50% di partite da Over e un 50% da Under. Ecco perché non è facile battere gli analisti dei bookmakers.

Pronostici Baseball Americano MLB week 17: Power Ranking

Al comando del power ranking rimangono gli Atlanta Braves che da inizio giugno stanno macinando vittorie su vittorie e lasciano al 2° posto i Tampa Bay Rays. Stabili in 3° posizione i Texas Rangers. Anche qui non ci sono grandi sconvolgimenti rispetto alla scorsa settimana, visto che con la pausa ASG si sono giocate poche partite, ma vanno comunque segnalati i Cincinnati Reds che tornavano a salire e si riprendono ampiamente la top-10 in 7° posizione, e mettendosi alle spalle anche squadre come Houston Astros e NY Yankees, che perdono altro terreno pure nel power ranking, in particolare i Bronx Bombers ora fuori dalla top-10.

POWER RANKING MLB WEEK 17

1. Braves (last week: 1)

2. Rays (2)

3. Rangers (3)

4. Diamondbacks (4)

5. Orioles (5)

6. Dodgers (6)

7. Reds (11)

8. Marlins (7)

9. Giants (8)

10.Astros (9)

11.Yankees (10)

12.Blue Jays (12)

13.Phillies (13)

14.Angels (15)

15.Brewers (14)

16.Twins (16)

17.Red Sox (17)

18.Cubs (18)

19.Padres (19)

20.Guardians (20)

21.Mariners (21)

22.Pirates (22)

23.Mets (23)

24.White Sox (24)

25.Tigers (25)

26.Cardinals (26)

27.Nationals (27)

28.Rockies (28)

29.Royals (29)

30.Athletics (30)

Pronostici Baseball Americano MLB week 17: Le serie da non perdere e trade deadline

Si avvicina la trade deadline che scalda il mercato di metà stagione del Baseball Americano. Il nome più caldo è quello di Shohei Ohtani che potrebbe lasciare gli Angels, e cosa ancora peggiore, potrebbe passare ad una squadra di National League, vanificando la puntata pesante a stare pieno che avevamo fatto nel pre-stagione sull’asso di LAA come MVP della American League, con una quota @3.00 che ora vale si è no @1.20. Sarebbe una vera bad beat, e i bookmakers ed analisti americani favoriscono in quota la trade di Ohtani lontano da Anaheim. Si pensa ai rivali di LA, i Dodgers, ma ci sarebbero anche i NY Mets interessati e forti.

QUOTE OHTANI TRADE

Trade entro la deadline?

Yes @1.74

No @2.0

Prossimo Contratto

O/U $549.5 milioni

PROSSIMA SQUADRA OHTANI (se non sarà LAA)

Dodgers @4

Yankees @5

Phillies @6

Mets @7

Mariners @9

Giants @10

Padres @11

Braves @13

Reds @15

Blue Jays @15

Cardinals @15

Rangers @17

Cubs @19

Vediamo ora le serie più interessanti che ci attendono questa settimana:

Baltimore Orioles-LA Dodgers (18-19 luglio)

Texas Rangers-Tampa Bay Rays (18-19 luglio)

LA Angels-NY Yankees (18-19 luglio)

Philadelphia Phillies-Milwaukee Brewers (18-20 luglio)

Atlanta Braves-Arizona Diamondbacks (18-20 luglio)

Seattle Mariners-Minnesota Twins (18-20 luglio)

Tampa Bay Rays-Baltimore Orioles (20-23 luglio)

Cincinnati Reds-Arizona Diamondbacks (21-23 luglio)

Boston Red Sox-NY Mets (21-23 luglio)

Cleveland Guardians-Philadelphia Phillies (21-23 luglio)

Texas Rangers-LA Dodgers (21-23 luglio)

Milwaukee Brewers-Atlanta Braves (21-23 luglio)

Seattle Mariners-Toronto Blue Jays (21-23 luglio)

Quote Antepost: i Dodgers lanciano la sfida ai Braves

I Dodgers scavalcano i Rays e si prendono il ruolo di principale contender rispetto ai Braves che rimangono la squadra da battere per le World Series 2023. A completare il poker di squadre in singola cifra ci sono gli Astros leggermente più staccati.

Vediamo anche le quote sulle division di American League. In AL East nessuno rallenta ma i Rays rimangono nettamente avanti sui sorprendenti Orioles che sembrano i Royals del 2014, anche se al momento vedo proprio Baltimore come favorita in questa division, e la quota @4.25 invoglia visto che gli Orioles possono contare su una lineup piena zeppa di talenti e un bullpen tra i migliori. Tampa invece ha dei problemi con una rotazione distrutta dagli infortuni di Drew Rasmussen, Jeffery Springs e Shane Baz. Indisponibile fino almeno ad agosto Josh Fleming e Shane McClanahan è rientrato ma non al meglio, tutto questo si riflette sul bullpen che sta faticando (24° in xFIP). Occhio anche ai Blue Jays che sembrano aver finalmente carburato in attacco e anche in rotazione con Kevin Gausman, Chris Bassitt, un ritrovato Jose Berrios, e magari tornerà ai suoi livelli anche Alek Manoah. Il problema di Toronto è il record di 7-20 contro avversari divisionali, rispetto al 43-21 contro le altre squadre.

In AL Central i Twins sono favoriti e al momento sono avanti sui Guardians, ma di poco. Cleveland si gioca a più di @2 di quota e consigliamo ancora i Guardians, che avevamo già preso in pre-season in questa division. Minnesota continua a non convincermi e Cleveland da inizio giugno ha svoltato con un record di 20-13 e con un attacco anche migliore rispetto ai Twins (.277 di media battuta, 11° in wRC+ e 14° in OPS da inizio giugno, numeri onorevolissimi per una delle lineup che subisce sempre meno strikeout). Cleveland ha un vantaggio anche nel manager, Terry Francona, che ritengo migliore. Il resto della division non esiste con 3 tra le peggiori squadre MLB, Detroit Tigers, Chicago White Sox e KC Royals che combinano per un -308 di differenziale runs.

In AL West la sfida è più aperta con i Rangers di poco avanti sugli Astros con i Mariners da cui forse ci si aspettava di più, ma che non possono essere ancora esclusi da questa corsa, seppure difficile, nonostante i book li mettano nettamente in doppia cifra di quota, stesso identico discorso per gli Angels che anche quest’anno stanno rendendo meno del previsto. Chiude come squadra materasso Oakland che viaggia verso lo scomodo record di stagione con più sconfitte.

Passiamo alla National League dove saremo più veloci visto che, siamo solo a metà regular season, ma i giochi sembrano già fatti, in particolare in NL East dove dominano i Braves con una quota micro di @1.004, viste le fatiche dei Marlins, e soprattutto di Phillies e Mets. Fanno un campionato a parte i Nationals.

In NL West dominano invece i Dodgers @1.28, con i Giants @6 volte la posta, anche se San Francisco non è così lontana da LAD, e non parliamo in termini geografici, ma di win. Stessa cosa per Arizona mentre su San Diego c’è tanta delusione e poche speranze (fuori dai giochi Colorado).

Infine la NL Central, quella un pò più “aperta”, ma anche qui abbiamo una squadra nettamente favorita, i Brewers @1.58, ma io mantengono un punto esclamativo sui Cincinnati Reds che possono ancora dire la loro, anche se la quota @2.75 regala poco. Più staccati i Cubs e poi arrivano i Cardinals e i Pirates che dopo un avvio sopra le attese (come prevedavamo) sono tornati in fretta sulla terra a suon di sconfitte.

