Pronostici Baseball Americano MLB week 18. Rubrica settimanale che fa il punto sulla regular season della Major League Baseball con statistiche, big match, rendimenti, power ranking e le quote antepost aggiornate. Baltimore Orioles squadra del momento nei rendimenti sulle scommesse e non solo.

Pronostici Baseball Americano MLB week 18: Statistiche e Top Trend

Iniziamo dai nostri rendimenti nelle scommesse di Baseball Americano MLB che stanno andando molto bene a luglio, e non è un caso che in queste settimane si registrino i risultati migliori. Il momento più profittevole per scommettere sulla MLB è iniziato. Tra luglio ed agosto le % di vincite salgono vertiginosamente perché i nostri tipster hanno potuto incamerare un buon numero di dati statistici che diventano affidabili in questi mesi. Ecco una serie di risultati incassati nell’ultima settimana di regular season e di pick che trovate ogni giorno nel nostro canale VIP BETTING MANIAC su Telegram.

Torniamo a vedere anche le classifiche di rendimento con i Baltimore Orioles (62-38, +18,94 unità) che si prendono il primato di miglior squadra su cui scommettere, superando i Cincinnati Reds e i Milwaukee Brewers che si stanno sfidano in un testa a testa quasi alla pari anche per la vittoria divisionale di NL Central. Scendono al 4° posto gli Arizona Diamondbacks, tallonati dai sorprendenti Detroit Tigers positivi, almeno nelle scommesse. Non cambia invece la peggior squadra nei rendimenti delle scommesse, sempre i Kansas City Royals che con record di 29-73 sono costati -26,11 unità agli scommettitori, tallonati dall’altra grande pessima squadra, gli Oakland Athletics mentre in 3° posizione la grande delusione, i San Diego Padres.

Gli LA Dodgers sono la miglior squadra da Over al momento (O/U 56-36), anche qui scavalcati i Cincinnati Reds (O/U 55-45) e poi ci sono gli Atlanta Braves (O/U 52-42) a completare il podio. La miglior squadra da Under è invece quella dei Colorado Rockies (O/U 41-56) su Cleveland Guardians (O/U 40-54) e su Kansas City Royals (O/U 44-54).

Singoli pitcher, il migliore come rendimento è Dean Kremer che ha portato gli Orioles ad un record di 15-6 per un +10,81 unità di profitto, unico in doppia cifra e che stacca nettamente Matthew Boyd e Tajuan Walker. Il peggior pitcher, neanche da dire, è Jordan Lyles (1-18, -15,94 unità), arrivato ad un record di 1-8 con KC (2-16 ATS anche in runline). Come avete visto anche sopra, stiamo giocando contro Lyles con regolarità, e questo ci ha portato tanti bei soldini in cassa. Al 2° posto in questa classifica un altro pitcher dei Royals, Zach Greinke, poi abbiamo un altro Padres che sta deludendo, in sintonia e in linea con tutta la squadra, Blake Snell.

Pronostici Baseball Americano MLB week 18: Power Ranking

Non cambia la squadra #1 del power ranking che è sempre quella degli Atlanta Braves, guidati da un super attacco con Ronald Acuña Jr ed anche con Austin Riley che si è rimesso a colpire forte nelle ultime giornate. Dietro salgono dal 5° al 2° posto i sempre più eccezionali Baltimore Orioles che non ci pensano proprio a tirare il freno. Ne fanno le spese i Tampa Bay Rays che hanno iniziato la seconda parte di regular season malino con record di 3-7, con un attacco tornato con i piedi per terra e una rotazione sempre limitata dagli infortuni, dove sta emergendo Zach Eflin come miglior starter. Chiudiamo la top-5 con una squadra in crescita, gli LA Dodgers, e una in calo, i Texas Rangers preoccupati dall’infortunio di un giocatore importante in lineup come Corey Seager.

La squadra che ha guadagnato più posizioni rispetto alla settimana scorsa è quella dei Milwaukee Brewers che passano dalla #15 ad entrare nettamente in top-10, alla #7. Tornano a crescere anche gli Houston Astros che stavano per uscire dalla top-10, ma riprendono 4 posizioni e ritroviamo così i campioni in carica alla #6. Tornano in top-10 anche i Toronto Blue Jays che incassano a loro volta 4 posizione.

Al contrario crollano gli Arizona Diamondbacks che passano di colpo dalla #4 alla #9, 5 posizioni perse, ma non è nemmeno il calo più importante dell’ultima settimana perché i Miami Marlins di posizioni ne perdono 6 passando dalla #8 alla #16 in un colpo solo. Si allontana ancora di più la top-10 dei NY Yankees che perdono altre 3 posizioni e ora sono alla #14, scavalcati anche dai grandi rivali, i Boston Red Sox, che invece sono in crescita (4 up).

POWER RANKING MLB WEEK 18

1) Braves (last week: 1)

2) Orioles (5)

3) Rays (2)

4) Dodgers (6)

5) Rangers (3)

6) Astros (10)

7) Brewers (15)

8) Blue Jays (12)

9) Diamondbacks (4)

10) Giants (9)

11) Reds (7)

12) Phillies (13)

13) Red Sox (17)

14) Yankees (11)

15) Twins (16)

16) Marlins (8)

17) Angels (14)

18) Padres (19)

19) Mariners (21)

20) Guardians (20)

21) Cubs (18)

22) Mets (23)

23) Cardinals (26)

24) Tigers (25)

25) Pirates (22)

26) White Sox (24)

27) Nationals (27)

28) Rockies (28)

29) Royals (29)

30) Athletics (30)

Pronostici Baseball Americano MLB week 18: Le serie da non perdere

Philadelphia Phillies-Baltimore Orioles (25-26 luglio)

NY Yankees-NY Mets (25-26 luglio)

Boston Res Sox-Atlanta Braves (25-26 luglio)

Minnesota Twins-Seattle Mariners (25-26 luglio)

Milwaukee Brewers-Cincinnati Reds (25-26 luglio)

Houston Astros-Texas Rangers (25-26 luglio)

LA Dodgers-Toronto Blue Jays (25-26 luglio)

Baltimore Orioles-NY Yankees (28-30 luglio)

Toronto Blue Jays-LA Angels (28-30 luglio)

Atlanta Braves-Milwaukee Brewers (28-30 luglio)

Houston Astros-Tampa Bay Rays (28-30 luglio)

San Diego Padres-Texas Rangers (28-30 luglio)

Arizona Diamondbacks-Seattle Mariners (28-30 luglio)

LA Dodgers-Cincinnati Reds (28-30 luglio)

San Francisco Giants-Boston Red Sox (28-30 luglio)

Quote Antepost: anche qui salgono gli Orioles

Cambia poco in testa alle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2023, con gli Atlanta Braves @3.25 sempre davanti ai LA Dodgers @5.25, poi ritroviamo gli Houston Astros @7.25 che superano i Tampa Bay Rays @7.50, così come i Baltimore Orioles @12 si mettono alle spalle i Texas Rangers @13.

