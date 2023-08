Pronostici Baseball Americano MLB week 19. Trade deadline, grande fermento nella finestra di mercato di Major League Baseball che si chiude il primo agosto. I Texas Rangers firmano Scherzer e Montgomery per migliorare la rotazione, ma ci sono anche altri colpi interessanti, e possibili affari che potrebbero cambiare il volto della lega, e le quote antepost.

Pronostici Baseball Americano MLB week 19: Statistiche e Top Trend

Iniziamo col dire che il mese di luglio si è chiuso in profitto con i nostri pronostici. Del resto luglio ed agosto sono i mesi migliori per scommettere sul Baseball Americano, con sample size statistici che iniziano ad essere affidabili ed importanti per guidarci nelle quote di maggior valore.

Al vertice delle migliori squadre come rendimento nelle scommesse ci sono sempre i Baltimore Orioles (65-41, +22.06 unità), anche se dietro si avvicinano i Cincinnati Reds. A completare questo podio di sorprese arrivano i Washington Nationals. Buon momento anche per i Boston Red Sox che salgono da dietro, fino al 4° posto.

Viceversa gli Oakland Athletics (30-77, -26.23 unità) si riprendono lo scomodo primo posto nella classifica delle peggiori squadre come rendimento nelle scommesse, tornando a scavalcare i Kansas City Royals che nell’ultima settimana hanno messo a segno colpi vincenti inattesi, come contro i Twins. A completare il podio delle peggiori squadre nel betting ci sono i Chicago White Sox.

L’attacco mantiene gli LA Dodgers (O/U 60-39) stabilmente al vertice delle statistiche di miglior squadra da Over, davanti a Cincinnati Reds (O/U 57-51) e a Tampa Bay Rays (O/U 56-49). La miglior squadra da Under è sempre quella dei Colorado Rockies (O/U 44-61) che hanno un attacco tremendo che non riesce a produrre runs nemmeno in casa, sfruttando l’effetto Coors Field. Problemi in attacco anche per i San Diego Padres (O/U 42-59), ma buona rotazione, un mix perfetto per rendere questa franchigia ottima per gli Under, così come i Cleveland Guardians (O/U 44-58).

Andiamo a vedere i singoli pitcher, ed il migliore come rendimenti nelle scommesse è sempre Deam Kremer (+11.47 unità) che la settimana scorsa ne ha vinta un altra, contro gli Yankees, il 5° successo di fila di Baltimore con questo starter. Si prende il 2° posto Tajuan Walker (+8.59) con i Phillies e sale anche Andrew Abbott (+8.13) reduce da 3 vittorie con i Reds. Molto interessante Austin Gomber che, in controtendenza con la sua squadra (Colorado), sta lanciando bene e ha vinto 5 degli ultimi 7 start.

Il peggior pitcher su cui puntare rimane Jordan Lyles (-14.24 unità), nonostante in settimana sia arrivata la 2° vittoria stagionale di KC con questo lanciatore al via. In 2° posizione si conferma un altro pitcher dei Royals, Zack Greinke (-10.67) che rimane fermo ad 1 vittoria negli ultimi 10 start. Completa questo scomodo podio Jordan Montgomery (-8,65), nuovo acquisto dei Rangers per rinforzare la rotazione, e non è nemmeno l’unico colpo di Texas in questa trade deadline (ne parliamo dopo). Montgomery è un ottimo pitcher, ma i suoi numeri nel betting sono negativi, anche per colpa di St.Louis, squadra che quest’anno sta rendendo molto meno di quanto atteso. Al 4° posto tra i peggiori pitcher troviamo Lucas Giolito, un altro che ha cambiato squadra di recente, passando dai White Sox agli Angels. Vedremo se questo cambio farà migliorare i rendimenti di Giolito che sono deludenti in questo 2023.

Pronostici Baseball Americano MLB week 19: Trade Deadline

Il primo agosto si chiude la finestra di mercato di MLB, la trade deadline che finora ha visto già due bei colpi dei Texas Rangers, che hanno già uno dei migliori attacchi della Major League Baseball, ma che devono migliorare la rotazione, e lo fanno col già citato Jordan Montgomery, ma anche con l’esperienza di Max Scherzer che lascia NYM per andare in Texas (preso anche Chris Stratton per migliorare il bullpen dei texani).

I Mets rischiano di perdere un altro veterano della propria rotazione, Justin Verlander, su cui ci sarebbero gli interessi di Dodgers, ma anche di Braves ed Orioles, e non è da escludere nemmeno un ritorno a Houston.

Gli Angels dovrebbero tenersi il fenomenale Shohei Ohtani su cui c’erano molti rumors di mercato nelle ultime settimane e firmano Lucas Giolito. Ennesimo cambio di squadra per Noah Syndergaard che ora è a Cleveland, con i Guardians che hanno lasciato Aaron Civale a Tampa.

Altri pitcher che potrebbero cambiare franchigia, anche perché sono all’ultimo anno di contratto e diventeranno free agent a fine stagione, sono Michael Lorenzen, Jack Flaherty, Rich Hill, Carlos Carrasco ed Eduardo Rodriguez. Non mi meraviglierei se qualcuno di loro venisse tradato nell’ultima notte disponibile per il mercato, quella di martedì. Più difficile firmare oggi altri futuri free agent che però hanno contratti importanti, che lasciano meno spazio di manovra, ovvero: Logan Gilbert (Mariners), Mitch Keller (Pirates), Dylan Cease (White Sox) e Brady Singer (Royals).

Lorenzen potrebbe finire a NYY, con gli Yankees che devono darsi una svegliata o rischiano di mancare anche i playoffs in questa difficile stagione. Finalmente sono rientrati Aaron Judge in lineup e Carlos Rodon in rotazione, ma è l’attacco ad impensierire i Bronx Bombers e anche il rientro di Judge potrebbe non bastare a cambiare la rotta nella grande mela.

Sono chiamati a una scelta anche Chicago Cubs e San Diego Padres. Smobilitare o comprare? I Cubs sembrano indirizzati alla seconda ipotesi, visto che sono in corsa per la Wild Card NL e dovrebbero tenersi Marcus Stroman, oltre ad aver già aggiunto Jeimer Candelario in attacco e anche Jose Cuas per il bullpen. Situazione simile per i Padres che devono darsi una svegliata, e che col roster che hanno stanno deludendo moltissimo. Qui più che firmare giocatori, i Padres potrebbero salutare qualche elemento interessante che ha mercato, Blake Snell e Josh Hader su tutti.

Infine gli Arizona Diamondbacks che stanno giocando una stagione sopra le attese, e per questo hanno deciso di migliorare il roster inserendo il closer Paul Sewald in arrivo da Seattle, un colpo importante per i DBacks.

Pronostici Baseball Americano MLB week 19: Le serie da non perdere

NY Yankees-Tampa Bay Rays (1-2 agosto)

Atlanta Braves-LA Angels (1-2 agosto)

Houston Astros-Cleveland Guardians (1-2 agosto)

Seattle Mariners-Boston Red Sox (1-2 agosto)

Toronto Blue Jays-Baltimore Orioles (1-3 agosto)

Chicago Cubs-Cincinnati Reds (1-3 agosto)

Toronto Blue Jays-Baltimore Orioles (3 agosto)

NY Yankees-Houston Astros (3-6 agosto)

LA Angels-Seattle Mariners (3-6 agosto)

Chicago Cubs-Atlanta Braves (4-6 agosto)

Baltimore Orioles-NY Mets (4-6 agosto)

Boston Red Sox-Toronto Blue Jays (4-6 agosto)

Minnesota Twins-Arizona Diamondbacks (4-6 agosto)

San Diego Padres-LA Dodgers (4-6 agosto)

Quote Antepost: MLB: il meglio delle scommesse è su Betting Maniac

Poche variazioni in testa alla lavagna delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2023 con gli Atlanta Braves @3.60 che continuano a dominare su LA Dodgers @5.50 e sui Tampa Bay Rays @7 che continuano ad allontarsi, poi abbiamo gli Houston Astros @8.50, ultima franchigia in singola cifra. Scende un pò la quota di Texas Rangers @11 che però rimangono in doppia cifra di quota, una quota che inizia ad essere molto interessante, ma aspettiamo ancora ad esporci per la vittoria finale di MLB quest’anno.

In American League la Division più interessante è la AL East dove i Rays rimangono favoriti, ma se dovessimo puntare oggi il nostro mitico cippino, lo metteremmo sui Baltimore Orioles @2.20 che non stanno mollando nulla, al contrario di Tampa che dopo un avvio incredibile è andata a calare, anche limitata fagli infortuni di giocatori importanti, specialmente in rotazione, giocatori che va detto, stanno rientrando, ma anche per valore di quota preferisco ancora Baltimore, anche se parliamo di un lancio della monetina più che di una previsione (certo che un lancio della monetizza da 50-50 in quota @2.20 ha sempre valore, qui però aspetterei a muovermi).

In AL Central continua il testa a testa tra Twins e Guardians. Nel pre-stagione avevamo favorito Cleveland per la vittoria di questa division nelle nostre scommesse antepost, un idea che continuiamo ad avere anche se la quota per i Guardians è salita @2.70 (noi li avevamo giocati @2.40).

In verità in AL la corsa è ancora aperta anche per la West Division dove Texas rimane di poco avanti su Houston, ma gli Astros potrebbero muoversi a loro volta nel mercato, e non sono mai da sottovalutare. Anche qui aspettiamo di trovare situazione migliori per le scommesse.

In National League i giochi sembrano già fatti, almeno in NL East e in NL West dove dominano rispettivamente Braves e Dodgers. La corsa è tutta sulla Central tra Cincinnati e Milwaukee. Al momento i Reds hanno preso un piccolo vantaggio di +1.5 partite sui Brewers, e sono leggermente favoriti anche nelle quote antepost. Difficile (ma non impossibile) che possano rientrare i Cubs in questa corsa, quindi è quasi un testa a testa, e vediamo meglio i sorprendenti Reds. Questa volta consigliamo una giocata, anche se a stake basso (0.25) su CINCINNATI VINCENTE AL CENTRAL @2.10 che andiamo ad aggiungere alle nostre giocate antepost date nel pre-season. L’esplosione di Eddy De La Cruz nell’attacco dei Reds, una rotazione molto meglio del previsto e un atmosfera positiva, tutti elementi che potranno fare la differenza per Cincy.

