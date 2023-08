Pronostici Baseball Americano MLB week 20. I Texas Rangers e I Baltimore Orioles si avvicinano ad Atlanta e LA Dodgers per la vittoria finale delle World Series. Facciamo il punto della situazione con tutto quello che c’è da sapere per il betting sulla Major League Baseball.

Pronostici Baseball Americano MLB week 20: Statistiche e Top Trend

Tra le migliori squadre come rendimento nelle scommesse non cambiano le 3 protagoniste (inattese) al vertice, con Baltimore (70-42 di record, +24.50 unità) che fa il vuoto su Cincinnati (+15.88) e Washington (+15.36) ma poi salgono i Texas Rangers (+8.39) che appena la scorsa settimana erano al 10° posto di questa classifica con 4 unità di un profitto che hanno praticamente raddoppiato negli ultimi 7 giorni!

Non ci sono novità nemmeno tra le peggiori squadre su cui puntare, con Oakland (record di 32-81 con -26.80 unità) e Kansas City (-22.61) al vertice, loro malgrado. Migliorano i Chicago White Sox che lasciano questo scomodo podio ai NY Mets (-21.34).

Gli LA Dodgers si confermano ancora la miglior squadra da Over con O/U 67-39, poi arrivano i Chicago Cubs (O/U 60-49) che nelle ultime settimane hanno macinato runs su runs col proprio attacco. Completano il podio gli Oakland Athletics (O/U 59-48) che spingono forte su Over, in questo caso per demeriti dei lanciatori più che per meriti della propria lineup offensiva. I Colorado Rockies (O/U 47-64) sono sempre la miglior squadra da Under, seguita da Cleveland Guardians (O/U 45-63) e da San Francisco Giants (O/U 45-63).

Come sempre chiudiamo con i rendimenti dei singoli pitcher dove c’è sempre Dean Kremer a comandare. Kremer ha portato Baltimore ad un record di 17-6 quando è partito sul monte di lancio, per un +12.20 unità di profitto. Record personale di 17-6 anche per un Taijuan Walker (+9.09) davvero sopra le attese con i Phillies poi sale sul podio Austin Gomber (+9.03), una delle poche note positive degli scommettitori che puntano su Colorado. Sale in top-5 Brayan Bello che con Boston ha un record di 13-6 che vale un +8.04 unità.

Il peggior pitcher è sempre Jordan Lyles anche se ha portato i Royals a 2 vittorie di fila contro Minnesota e Philadelphia, due partite in cui KC e Lyles erano nettamente sfavoriti con quote enormi, e questo fattore migliora il rendimento di Lyles che però rimane sempre ultimo in questa classifica con un record personale di 3-18 (-12.01 unità). In 2° posizione un altro Royals, Zach Greinke (-10.37) poi arriva Lucas Giolito (-9.51) che ha perso gli ultimi 5 start, nonostante anche il cambio di squadra (dai White Sox agli Angels). Al 4° posto tra i peggiori un altro pitcher che ha cambiato squadra nella trade deadline, Jordan Montgomery (-7.89) che però ha vinto l’ultimo start con i Rangers dove arrivato via St.Louis.

Pronostici Baseball Americano MLB week 20: Power Ranking

La settimana scorsa abbiamo messo in stand by il Power Ranking per dare spazio alla trade deadline e ai cambi di mercato che potevano impattare sulle lavagne delle quote antepost, ma anche sullo stesso power ranking dove però al comando rimangono gli Atlanta Braves anche se parliamo di una squadra che non ha fatto grandi colpi sul mercato.

Al contrario gli LA Angels sono la squadra che fa i maggiori passi in avanti, non tanto per via dei risultati, ma perché sotto sotto hanno vinto la trade deadline visto che c’era lo spauracchio di perdere il miglior giocatore della lega, Shohei Ohtani, che invece rimarrà a LAA, e sono stati firmati diversi nuovi giocatori nonostante gli Angels rimangano indietro nella corsa verso i playoffs. Ovviamente salgono anche i Texas Rangers che guadagnano un paio di posizioni con gli innesti di MadMax e Montgomery, e tornano sul podio perso invece dai Tampa Bay Rays, ed entrano in top-5 anche gli Houston Astros che riabbracciano Justin Verlander.

Sul versante opposto continua il crollo degli Arizona Diamondbacks che perdono 5 posizioni e precipitano dal 9° al 14° posto. In calo anche gli LA Dodgers che scendono dal 4° al 6° posto, rimangono una delle migliori squadre della Major League (specialmente in attacco) ma non riescono a mettere a segno colpi altisonanti sul mercato.

MLB POWER RANKING WEEK 20

1. Braves (last week: 1)

2. Orioles (2)

3. Rangers (5)

4. Rays (3)

5. Astros (6)

6. Dodgers (4)

7. Reds (11)

8. Blue Jays (8)

9. Giants (10)

10. Brewers (7)

11. Phillies (12)

12. Angels (17)

13. Marlins (16)

14. D-backs (9)

15. Red Sox (13)

16. Twins (15)

17. Yankees (14)

18. Mariners (19)

19. Guardians (20)

20. Cubs (21)

21. Padres (18)

22. Mets (22)

23. Tigers (24)

24. Pirates (25)

25. Rockies (28)

26. Cardinals (23)

27. Nationals (27)

28. White Sox (26)

29. Royals (29)

30. Athletics (30)

Pronostici Baseball Americano MLB week 20: Le serie da non perdere

Arizona Diamondbacks-LA Dodgers (8-9 agosto)

Seattle Mariners-San Diego Padres (8-9 agosto)

Baltimore Orioles-Houston Astros (8-10 agosto)

Cleveland Guardians-Toronto Blue Jays (8-10 agosto)

Tampa Bay Rays-Cleveland Guardians (11-13 agosto)

Toronto Blue Jays-Chicago Cubs (11-13 agosto)

Houston Astros-LA Angels (11-13 agosto)

NY Mets-Atlanta Braves (11-13 agosto)

Arizona Diamondbacks-San Diego Padres (11-13 agosto)

Seattle Mariners-Baltimore Orioles (11-13 agosto)

San Francisco Giants-Texas Rangers (11-13 agosto)

Quote Antepost: MLB: i Dodgers avvicinano i Braves. Attenzione a Rangers ed Orioles

Gli LA Dodgers scendono nel power ranking, ma secondo le quote antepost dei Bookmakers (bet365) si avvicinano tantissimo ai Braves. Atlanta anche qui rimane al comando ma vede salire la propria quota da @3.80 all’attuale @4.50 nell’ultima settimana, mentre i Dodgers scendono @4.75.

I Texas Rangers vedono crollare la loro quota da @11 a @7.50, squadra che dopo i movimenti di mercato, e dopo aver rinforzato la rotazione (l’attacco rimane uno dei più forti da inizio anno), ha tirato i riflettori su di essa e ha scavalcato Houston Astros e Tampa Bay Rays che troviamo appaiate @8 volte la posta, raggiunte dai sorprendenti Baltimore Orioles @8. Sui Rangers avevamo detto di valutare dopo i primi giorni di mercato come andavano, magari per prenderli vincitori finali delle World Series, ma la quota è calata forse troppo. I Toronto Blue Jays @15 aprono la serie di squadre in doppia cifra.

Vediamo anche le quote antepost delle Division che sembrano tutte già scritte, tranne la complicatissima NL Central dove noi abbiamo consigliato i Cincinnati Reds, ma da allora Cincy ha iniziato a balbettare come risultati e la quota è schizzata da @2.40 a @3.90, superati anche dai Chicago Cubs @3.10 che sono una delle squadre del momento, ma devono ancora accodarsi ai Milwaukee Brewers.

Andiamo bene nei premi individuali. Sarà difficile scardinare Gerrit Cole per il Cy Young di AL dove abbiamo però il 2° in lavagna, Framber Valdez, giocato @15 nel pre-season, ora si prende @6. Più aperta la lotta per il Cy Young di NL dove rimane Zac Gallen al comando, ma deve guardarsi alle spalle dal Blake Snell (non ci credo manco se lo vedo, tra l’altro parliamo di un lanciatore che vive spesso di alti e bassi e che, poco aiutato dai suoi Padres, è il 7° peggior pitcher come rendimento nelle scommesse) e soprattutto da Spencer Strider @8.50, ma sta giocando una grande stagione (al momento è il pitcher con più vittorie personali) anche Logan Webb nonostante sia quotato @9 volte la posta. Qui non abbiamo chance con l’azzardo su Aaron Nola

Molto bene anche l’American League MVP dove non vediamo come non possa vincere Shohei Ohtani che abbiamo caricato full stake con quota regalo @3.00 nel pre-stagione (oggi ad una quota quanto mai simbolica @1.004!). I giochi sembrano fatti anche per MVP National League dove troviamo Ronald Acuna @1.06, ma in NL non avevamo dato giocate su questo premio. Tornando in AL, per il Rookie of the Year abbiamo pizzicato un altra quota alta, quella di Gunnar Henderson, giocato @5.50 nel pre-stagione, e ora in quota @1.44, con un buon margine su Masataka Yoshida, principale avversario @3.25.

