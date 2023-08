Pronostici Baseball Americano MLB week 21. Anche a ferragosto non può mancare il nostro articolone settimanale che fa il punto sulla stagione di Major League Baseball dal punto di vista delle scommesse e degli scommettitori.

Pronostici Baseball Americano MLB week 21: Statistiche e Top Trend

I Baltimore Orioles mantengono il miglior rendimento nelle scommesse con un record di 74-45 che vale un +27.26 unità, staccando nettamente i Washington Nationals che sono 2° ma con +16,38 unità. In calo i Cincinnati Reds che scendono al 3° posto anche nelle classifiche di rendimento delle scommesse.

Sempre gli Oakland Athletics (33-86, -28.16) i peggiori della MLB come rendimento nelle scommesse, seguiti dalle due grandi delusioni stagionali: San Diego Padres e NY Mets. Momento positivo per i Kansas City Royals che solo qualche settimana fa erano ultimi in questa scomoda classifica.

Gli LA Dodgers (O/U 68-44) rimangono la miglior squadra da Over, seguiti dagli Atlanta Braves (O/U 65-51) che stanno segnando tantissimo di recente, e al 3° posto salgono i Pittsburgh Pirates (O/U 63-52) ma qui più che meriti dell’attacco vanno segnalati i demeriti di rotazione e bullpen. Al contrario i Colorado Rockies (O/U 50-68) si confermano i migliori da Under nonostante l’effetto Coors Field, seguiti da Toronto Blue Jays (O/U 48-66) e Cleveland Guardians (O/U 48-66), due squadre che si sono scontrate la settimana scorsa dando vita a 4 partite da basso punteggio su cui ovviamente avevamo consigliato Under.

Tra i singoli pitcher il miglior rendimento nelle scommesse è sempre quello di Dean Kremer che ha portato Baltimore ad un record di 18-6, facendo incassare +13.25 unità e staccando nettamente Andrew Abbott in 2° posizione con +8.19. Battuta d’arreso per Tajuan Walker che scende al 3° posto.

Jordan Lyles (3-19, -13.01) non si sposta dal peggior pitcher come rendimento nelle scommesse, seguito a poca distanza dal compagno di rotazione a Kansas City, Zach Greinke. Completa questo scomodo podio Jordan Montgomery, passato da St.Louis ai Rangers, ma perdente anche nell’ultima uscita contro i pessimi Athletics. Subito dietro due pitcher degli Angels, altra squadra che sta deludendo, il nuovo arrivato (via White Sox) Lucas Giulito e Pedro Sandoval.

Pronostici Baseball Americano MLB week 21: Power Ranking

Abbiamo sempre gli Atlanta Braves al comando del Power Ranking MLB, seguiti dagli LA Dodgers che decollano dal 6° al 2° posto, scavalcando anche i Baltimore Orioles, anche se nell’ultima settimana la squadra che ha fatto il passo avanti maggiore è stata quella dei Seattle Mariners che in un colpo solo (grazie anche a movimenti convincenti in trade deadline e ad alcuni ritorni positivi come forma) passano dal 18° al 9° posto! Risalgono anche i Philadelphia Phillies dal 11° al 7° posto, davanti ai Toronto Blue Jays, stabili in 8° posizione.

Le note negative arrivano dai Cincinnati Reds che perdono ben 9 posizioni crollando dal 7° al 16° posto. Continuano a calare anche gli irriconoscibili Arizona Diamondbacks che passano dal 14° al 19° posto, così come gli LA Angels che perdono altre 8 posizioni e ora sono al 20° posto, appena una posizione avanti ai Cleveland Guardians che continuano a calare e a deludere, come i NY Mets che troviamo stabili al 22° posto.

MLB POWER RANKING WEEK 21

1) Braves (last week: 1)

2) Dodgers (6)

3) Orioles (2)

4) Rangers (3)

5) Rays (4)

6) Astros (5)

7) Phillies (11)

8) Blue Jays (8)

9) Mariners (18)

10) Brewers (10)

11) Giants (9)

12) Cubs (20)

13) Twins (16)

14) Red Sox (15)

15) Yankees (17)

16) Reds (7)

17) Marlins (13)

18) Padres (21)

19) Diamondbacks (14)

20) Angels (12)

21) Guardians (19)

22) Mets (22)

23) Tigers (23)

24) Pirates (24)

25) Cardinals (26)

26) Nationals (27)

27) White Sox (28)

28) Rockies (25)

29) Royals (29)

30) Athletics (30)

Pronostici Baseball Americano MLB week 21: Le serie da non perdere

Miami Marlins-Houston Astros (15-16 agosto)

Cincinnati Reds-Cleveland Guardians (15-16 agosto)

Toronto Blue Jays-Philadelphia Phillies (15-16 agosto)

Atlanta Braves-NY Yankees (15-16 agosto)

San Diego Padres-Baltimore Orioles (15-16 agosto)

San Francisco Giants-Tampa Bay Rays (15-16 agosto)

Texas Rangers-LA Angels (15-16 agosto)

Chicago Cubs-Chicago White Sox (15-16 agosto)

LA Dodgers-Milwaukee Brewers (15-17 agosto)

San Diego Padres-Arizona Diamondbacks (17-20 agosto)

St.Louis Cardinals-NY Mets (17-20 agosto)

NY Yankees-Boston Red Sox (18-20 agosto)

Washington Nationals-Philadelphia Phillies (18-20 agosto)

Cincinnati Reds-Toronto Blue Jays (18-20 agosto)

Atlanta Braves-San Francisco Giants (18-20 agosto)

Texas Rangers-Milwaukee Brewers (18-20 agosto)

Houston Astros-Seattle Mariners (18-20 agosto)

LA Angels-Tampa Bay Rays (18-20 agosto)

LA Dodgers-Miami Marlins (18-20 agosto)

Quote Antepost: i Dodgers superano i Braves come favoriti alle World Series

Se nel power ranking gli Atlanta Braves mantengono il primato, nelle lavagne delle quote antepost di Bet365 c’è una novità, rappresentata dagli LA Dodgers che superano proprio i Braves come favoriti per la vittoria finale delle World Series. Cala ancora un pò la quota dei Texas Rangers @7.00 che però sembrano essersi attestati come terza forza, staccata da LAD ed Atlanta. Molto vicini ci sono anche Houston Astros e Baltimore Orioles entrambe @7.50. Continuano a perdere terreno i Tampa Bay Rays @8.50 poi c’è un salto in doppia cifra fino ai Toronto Blue Jays @19.00.

