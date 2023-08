Pronostici Baseball Americano MLB week 22. Vediamo gli aggiornamenti settimanali sulla Major League Baseball con tante statistiche utili per le scommesse, le quote antepost aggiornate e i big match da non perdere. Attenzione ai Seattle Mariners che stanno attraversando un grande momento e continuano a salire nel power ranking.

Pronostici Baseball Americano MLB week 22: Statistiche e Top Trend

Continua la nostra ottima stagione di Baseball Americano MLB con i pronostici e le analisi che facciamo ogni giorno nel nostro canale TELEGRAM BETTING MANIAC VIP. In particolare le prestazioni giocatori (prop bet) ci stanno rendendo molto, e dopo il 2 su 2 con cui abbiamo aperto la nuova settimana lunedì, arriviamo a 56-30 (+5.88 unità) nelle scommesse sulle prestazioni dei pitchers, ma non solo.

Passiamo alle statistiche di rendimento nelle scommesse delle singole squadre, con i Baltimore Orioles che calano leggermente nell’ultima settimana, ma mantengono un grande vantaggio sui Washington Nationals al 2° posto e in crescita anche questa settimana. Dietro altre sorprese, Cincinnati Reds e i Detroit Tigers in grande salita.

Rimangono invariate anche le peggiori squadre su cui puntare con Oakland Athletics e Kansas City Royals che staccano tutte, loro malgrado, ma dietro continuano a peggiorare anche i San Diego Padres. Qualche passo in avanti per i NY Mets.

Gli LA Dodgers (O/U 69-48) sono la miglior squadra da Over, davanti a Pittsburgh Pirates (O/U 67-54) ed Atlanta Braves (O/U 67-55). Viceversa i Cleveland Guardians (O/U 48-72) si confermano i migliori da Under, assieme ai Toronto Blue Jays (O/U 50-69) mentre al 3° posto troviamo i San Francisco Giants (O/U 52-69) che ormai da settimane si sono inchiodati in attacco.

Tra i singoli pitcher il miglior rendimento nelle scommesse è anche questa settimana Dean Kremer che ha portato Baltimore ad un record di 18-7 che vale un +12.25 unità. Segue Andrew Abbott dei Cincinnati Reds, poi Taijuan Walker dei Phillies. Cala invece dal 4° al 6° posto Austin Gomber dei Rockies. Sul fronte opposto i peggiori pitcher sono sempre i due lanciatori dei Kansas City Royals: Jordan Lyles e Zach Greinke. Molto male anche Lucas Giolito che pure a LAA sta lanciando in modo tremendo ed è il 3° peggior pitcher come rendimento (di recente gli abbiamo giocato contro anche noi).

Pronostici Baseball Americano MLB week 22: Power Ranking

Dopo aver guadagnato 9 posizioni di colpo la settimana scorsa, anche nella settimana appena passata salgono ulteriormente i Seattle Mariners che incassano 3 posizioni e arrivano al 6° posto, perfino davanti agli Houston Astros. Al comando però rimangono sempre gli Atlanta Braves in un testa a testa completo con gli LA Dodgers mentre i Baltimore Orioles si confermano sul gradino basso del podio. Dietro piccolo sorpasso dei Tampa Bay Rays che tornano davanti ai Texas Rangers.

Al contrario il calo più pesante questa settimana riguarda gli imbarazzanti NY Yankees, ormai fischiati anche dai propri tifosi dopo lo sleep interno subito contro i rivali di Boston, per una squadra che in base al payroll del proprio roster è quella che sta raccogliendo di meno, passando dal 15° addirittura al 20° posto, solo una posizione davanti all’altra tragedia di NY, i Mets che invece conquistano una posizione facendo un passettino avanti.

In fondo anche qui troviamo Oakland Athletics e Kansas City Royals come squadre peggiori dell’intera Major League Baseball, ed è interessante la serie che parte proprio ad inizio settimana tra queste due franchigie. Chi sarà la peggiore nello scontro diretto?

POWER RANKING MLB WEEK 21

1) Braves (last week: 1)

2) Dodgers (2)

3) Orioles (3)

4) Rays (5)

5) Rangers (4)

6) Mariners (9)

7) Astros (6)

8) Blue Jays (8)

9) Phillies (7)

10) Brewers (10)

11) Cubs (12)

12) Giants (11)

13) Twins (13)

14) Red Sox (14)

15) Reds (16)

16) Marlins (17)

17) Diamondbacks (19)

18) Padres (18)

19) Angels (20)

20) Yankees (15)

21) Mets (22)

22) Guardians (21)

23) Tigers (23)

24) Nationals (26)

25) Pirates (24)

26) Cardinals (25)

27) White Sox (27)

28) Rockies (28)

29) Royals (29)

30) Athletics (30)

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Baseball Americano MLB week 22: Le serie da non perdere

Atlanta Braves-NY Mets (22-23 agosto)

Philadelphia Phillies-San Francisco Giants (22-23 agosto)

Milwaukee Brewers-Minnesota Twins (22-23 agosto

Arizona Diamondbacks-Texas Rangers (22-23 agosto)

San Diego Padres-Miami Marlins (22-23 agosto)

Baltimore Orioles-Toronto Blue Jays (22-24 agosto)

Cleveland Guardians-LA Dodgers (22-24 agosto)

Houston Astros-Boston Red Sox (22-24 agosto)

Minnesota Twins-Texas Rangers (24-27 agosto)

Tampa Bay Rays-NY Yankees (25-27 agosto)

Toronto Blue Jays-Cleveland Guardians (25-27 agosto)

Boston Red Sox-LA Angels (25-27 agosto)

Milwaukee Brewers-San Diego Padres (25-27 agosto)

San Francisco Giants-Atlanta Braves (25-27 agosto)

Quote Antepost: i Braves si riprendono il primo posto

Continua il testa a testa anche nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series tra Atlanta Braves e LA Dodgers. LAD aveva superato i Braves di poco la settimana scorsa, ma in questa la franchigia di Atlanta si riprende il primato come favorita dei bookmakers, con entrambe le franchigie che subiscono un ulteriore calo di quota, scendendo entrambe sotto @4 volte la posta.

MLB: il meglio delle scommesse è su Betting Maniac

Su Betting Maniac trovi il meglio per le scommesse sulla MLB. Ogni giorno analisi, statistiche, pick, i trend e le nostre giocate speciali sui Primi 5 Inning (Metodo F5).

Puoi seguirci sia su TELEGRAM che su INSTAGRAM, ma anche sul nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi tanti contenuti didattici sul betting MLB e i dati statistici del Metodo F5.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.