Pronostici Baseball Americano MLB week 23. Questa settimana, oltre al solito report settimana di Major League Baseball con statistiche, analisi, il punto della situazione, betting trend, power ranking e quote antepost aggiornate, andiamo a dare un consiglio anche per le scommesse stagionali su chi vincerà la combattutissima AL West.

Pronostici Baseball Americano MLB week 23: Statistiche e Top Trend

I Baltimore Orioles (81-49, +27.85) rimangono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse e in settimana hanno ulteriormente aumentato il proprio profitto, ma mai quanto i Washington Nationals che continuano a sorprendere e negli ultimi 7 giorni hanno fatto circa +7 unità di profitto, la media di 1 unità al giorno. Dietro altre sorprese come i Cincinnati Reds e i Milwaukee Brewers che non sono proprio una sorpresa, ma dopo un avvio modesto, nelle ultime settimane sono stati tra i più caldi della Major League Baseball con una striscia aperta di 8 vittorie consecutive. Completano la top-5 un altra formazioni sopra le attese, i Detroit Tigers.

Novità come peggior squadra su cui puntare. Le squadre che continuano ad alternarsi sono sempre quelle due, ma i Kansas City Royals (41-91, -29.29 unità) sono riusciti nell’impresa di peggiorare il rendimento degli Oakland Athletics che rimane sempre altamente deficitante, e continuano a peggiorare anche i deludenti San Diego Padres.

Non cambia invece la miglior squadra da Over, gli LA Dodgers (O/U 74-49) seguiti da Pittsburgh Pirartes (O/U 71-56) e da Tampa Bay Rays (O/U 80-52). Viceversa i Cleveland Guardians (O/U 52-74) sono la miglior squadra da Under, seguita da NY Mets (O/U 52-72) e da Toronto Blue Jays (O/U 53-72) seguiti dai San Francisco Giants (O/U 55-71) che nelle ultime settimane si sono inchiodati in attacco.

Tra i singoli pitcher c’è sempre Dean Kremer (19-7, +13.47) a dominare come miglior nelle scommesse, dopo aver vinto anche questa settimana con una prova quasi perfetta contro i rivali di Toronto. Dietro ci sono Andrew Abbott dei Reds e, udite udite, Patrick Corbin dei Nationals, si, proprio quel Corbin contro cui negli ultimi anni abbiamo spesso giocato, con rendimenti indecenti del pitcher di Washington che ultimamente ha cambiato registro con 4 vittorie su 5 start.

Jordan Lyles (3-22, -16.01 unità) rimane il peggior lanciatore come rendimento nelle scommesse, ma al 2° posto di questa scomoda classifica non c’è più il compagno a Kansas City, Zach Greinke, superato da un Lucas Giolito davvero pessimo anche nella sua nuova avventura a LAA.

Over-Under casa e trasferta: quali sono le migliori squadre e i migliori pitcher su cui puntare

Facciamo il punto della situazione andando a vedere anche i migliori rendimenti sulle scommesse Over/Under prendendo in analisi le partite giocate in casa rispetto a quelle in trasferta. La miglior squadra da Over in assoluto sono i Dodgers che sono primi anche nelle statistiche di Over in trasferta, ma in casa la miglior squadra da Over è quella dei Pittsburgh Pirates. Per quanto riguarda gli Under invece i migliori in casa sono i Cleveland Guardians, mentre i migliori in trasferta sono i Colorado Rockies.

Tra i singoli pitcher, occhio agli Over quando parte in casa a St.Louis Miles Mikolas mentre per gli Over in trasferta seguite i Dodgers quando parte Lance Lynn. Per gli Under il miglior pitcher quando gioca in casa è Merrill Kelly in Arizona mentre per le trasferte il miglior pitcher da Under è Eury Perez dei Marlins (sempre Over in 7 start lontano da Miami).

TOP TEAM OVER-CASA

Pittsburgh Pirates 42-24-2 (63.6%) +$1,401.38

Tampa Bay Rays 41-26-1 (61.2%) +$1,126.85

Detroit Tigers 37-26-1 (58.7%) +$732.56

Texas Rangers 36-25-5 (59%) +$695.77

Atlanta Braves 37-28-1 (56.9%) +$602.01

TOP TEAM OVER-TRASFERTA

Los Angeles Dodgers 43-21-1 (67.2%) +$1,876.32

Oakland Athletics 37-24-5 (60.7%) +$902.05

Baltimore Orioles 34-25-6 (57.6%) +$613.20

Cincinnati Reds 38-29 (56.7%) +$559.43

Boston Red Sox 36-28-1 (56.2%) +$486.55

TOP TEAM UNDER-CASA

Cleveland Guardians 44-22 (66.7%) +$1,827.84

New York Mets 40-20-2 (66.7%) +$1,690.99

San Francisco Giants 39-25-2 (60.9%) +$1,058.77

Arizona Diamondbacks 37-25-5 (59.7%) +$890.84

Toronto Blue Jays 35-23-4 (60.3%) +$882.42

TOP TEAM UNDER-TRASFERTA

Colorado Rockies 41-27-1 (60.3%) +$1,041.54

Milwaukee Brewers 36-26-3 (58.1%) +$713.83

Detroit Tigers 35-28-2 (55.6%) +$436.56

St. Louis Cardinals 35-28-3 (55.6%) +$395.32

Toronto Blue Jays 37-30-2 (55.2%) +$389.89

TOP PITCHER OVER-CASA

Miles Mikolas 11-3 (78.6%) +$737.94

Joe Ryan 10-2 (83.3%) +$698.32

Spencer Strider 10-3 (76.9%) +$603.79

Roansy Contreras 6-1 (85.7%) +$444.10

Jack Flaherty 7-2-1 (77.8%) +$438.53

TOP PITCHER OVER-TRASFERTA

Lance Lynn 10-4 (71.4%) +$492.26

Chris Sale 6-1-1 (85.7%) +$443.40

Noah Syndergaard 7-2 (77.8%) +$439.45

Brady Singer 8-3 (72.7%) +$430.68

David Peterson 7-2 (77.8%) +$425.54

TOP PITCHER UNDER-CASA

Merrill Kelly 11-1 (91.7%) +$927.59

Tanner Bibee 9-1 (90%) +$709.63

Chris Bassitt 10-2-1 (83.3%) +$705.16

Andrew Abbott 7-0 (100%) +$630.36

MacKenzie Gore 9-2 (81.8%) +$615.06

TOP PITCHER UNDER-TRASFERTA

Eury Perez 7-0 (100%) +$646.22

Dane Dunning 9-2 (81.8%) +$617.88

Austin Gomber 9-3 (75%) +$528.74

Josiah Gray 10-4-1 (71.4%) +$520.41

Kodai Senga 8-3 (72.7%) +$455.63

Opening e Closing games, su quali squadre è meglio puntare e quali sono da evitare?

Vediamo anche i rendimenti negli Opening Games e nei Closing Games di serie, ovvero nelle prime partite che aprono le serie di sfide (solitamente 3) e le partite conclusive. Negli opener nessuno ha il rendimento dei Tampa Bay Rays, degli Atlanta Braves e degli LA Dodgers che hanno vinto quasi il 70% delle gare 1 di serie. Al contrario nessuno sta andando male come St.Louis Cardinals, KC Royals e Chicago White Sox in queste partite, tutte con un record di 12-30.

La giocata migliore arriva però dai Closing Games, e riguarda i Baltimore Orioles che sono quasi infallibili nei finali di serie con il 71.4% di partite vinte, staccando anche i Tampa Bay Rays (64.3%) in questo caso. Curioso come Tampa sia al top negli opener e anche nei closer, ma crolli nei rendimenti sulle partite centrali. Nei Closing Games invece i peggiori sono gli Oakland Athletics con appena un 16.7% di partite di questo genere vinte, quasi la metà rispetto anche ai pessimi Royals (31%).

TOP TEAM OPENING GAMES

Rays 29-13 (69.0%)

Dodgers 29-13 (69.0%)

Braves 29-13 (69.0%)

Orioles 28-14 (66.7%)

Mariners 26-16 (61.9%)

FLOP TEAM OPENING GAMES

Cardinals 12-30 (28.6%)

Royals 12-30 (28.6%)

White Sox 12-30 (28.6%)

Athletics 15-27 (35.7%)

Yankees 15-27 (35.7%)

TOP TEAM CLOSING GAMES

Orioles 30-12 (71.4%)

Rays 27-15 (64.3%)

Cardinals 26-16 (61.9%)

Angels 25-17 (59.5%)

Braves 25-17 (59.5%)

FLOP TEAM CLOSING GAMES

Athletics 7-35 (16.7%)

Royals 13-29 (31.0%)

Rockies 15-27 (35.7%)

White Sox 16-26 (38.1%)

Pirates 17-25 (40.5%)

Pronostici Baseball Americano MLB week 23: Power Ranking

Sempre gli Atlanta Braves davanti a tutti con 12 vittorie nelle ultime 15 in cui l’attacco ha prodotto 6,5 runs di media e la rotazione non è stata da meno con 2.49 ERA complessivo. Dietro resistono LA Dodgers e Baltimore Orioles, mentre salgono i Seattle Mariners che ad agosto hanno vinto 19 partite su 24, guidati dalla stella Julio Rodríguez. Calano di una posizione i Tampa Bay Rays, nonostante 11 vittorie nelle ultime 15.

La squadra che ha fatto il salto in avanti più importante della settimana è quella dei Milwaukee Brewers che passano dalla #10 alla #6. Come abbiamo detto la Brew-crew ha vinto 8 partite di fila e si è messa alle spalle anche i Texas Rangers un pò in affanno, che perdono un altro paio di posizioni. Al pari con Milwaukee ci sono anche gli Arizona Diamondbacks che si riprendono 4 posizioni e tornano ai margini della top-10 grazie ad un record di 12-3 nelle ultime partite da metà agosto.

La squadra che ha subito il calo più importante è anche questa settimana quella dei San Francisco Giants che stanno buttando una stagione che era iniziata sopra le attese. SF perde 4 posizioni nel ranking, dopo un 6-14 di record dal 5 agosto ad oggi e un rendimento offensivo preoccupante.

POWER RANKING MLB WEEK 23

1. Braves (1 last week)

2. Dodgers (2)

3. Orioles (3)

4. Mariners (6)

5. Rays (4)

6. Brewers (10)

7. Rangers (5)

8. Astros (7)

9. Phillies (9)

10. Blue Jays (8)

11. Cubs (11)

12. Red Sox (14)

13. Diamondbacks (17)

14. Twins (13)

15. Reds (15)

16. Giants (12)

17. Marlins (16)

18. Yankees (20)

19.Angels (19)

20. Guardians (22)

21. Padres (18)

22. Nationals (24)

23. Tigers (23)

24. Mets (21)

25. Pirates (25)

26. Cardinals (26)

27. White Sox (27)

28. Rockies (28)

29. Royals (29)

30. Athletics (30)

Pronostici Baseball Americano MLB week 23: Le serie da non perdere

Toronto Blue Jays-Washington Nationals (28-30 agosto)

Boston Red Sox-Houston Astros (28-30 agosto)

Minnesota Twins-Cleveland Guardians (28-30 agosto)

Chicago Cubs-Milwaukee Brewers (28-30 agosto)

LA Dodgers-Arizona Diamondbacks (28-30 agosto)

Miami Marlins-Tampa Bay Rays (29-30 agosto)

LA Dodgers-Atlanta (31 agosto-3 settembre)

Cleveland Guardians-Tampa Bay Rays (1-3 settembre)

Texas Rangers-Minnesota Twins (1-3 settembre)

Houston Astros-NY Yankees (1-3 settembre)

Milwaukee Brewers-Philadelphia Phillies (1-3 settembre)

Arizona Diamondbacks-Baltimore Orioles (1-3 settembre)

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost: Houston per la vittoria di AL West

Gli Atlanta Braves si prendono un pò di margine sugli LA Dodgers nelle quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2023 e come abbiamo visto, questa settimana ci sarà uno scontro diretto da non perdere tra queste due squadre, impegnate in California.

Passiamo alla FREE PICK ANTEPOST sulle division, e in particolare ci concentriamo su quella più combattuta al momento, la AL West che vede Houston leggermente favorita dalle quote, anche se al momento è la squadra più indietro delle tre, anche se si parla di una sola partita di ritardo sui Seattle Mariners che si sono svegliati nella seconda parte di stagione, al contrario dei Texas Rangers un pò in calo. Se andiamo a prendere i potenziali delle squadre ritengo gli Astros ancora superiori, specialmente dopo il ritorno di un pitcher di qualità ed esperienza come Verlander, e anche le schedule ci aiutano. Da qui a fine anno Houston sfiderà 15 volte alcune delle peggiori squadre della lega (A’s, Royals, Dbacks e Yankees), cosa che i Rangers faranno solo 3 volte con un percorso più complicato ed ostico rispetto agli Astros e in generale lo schedule più difficile tra le tre franchigie in corsa.

Il problema principale potrebbe essere rappresentato dai Mariners che stanno andando fortissimo e sono avanti 8-2 in stagione contro gli Astros (che sfideranno in un altra serie interna da qui a fine stagione), ma non credo terranno questo rendimento da qui a fine stagione visto che hanno ben 7 scontri diretti con Texas, sfideranno i Dodgers e andranno a giocare anche a Tampa e Cincinnati in trasferte ostiche per serie contro squadre che sono chiamate a vincere nelle rispettive corse playoffs, e non mancheranno di motivazioni, quindi consiglio HOUSTON ASTROS WIN AL WEST @2.55 che anche valutandoli allo stesso livello di Seattle (ma per me rimangono superiori) hanno un programma più semplice da qui alla fine.

MLB: il meglio delle scommesse è su Betting Maniac

Su Betting Maniac trovi il meglio per le scommesse sulla MLB. Ogni giorno analisi, statistiche, pick, i trend e le nostre giocate speciali sui Primi 5 Inning (Metodo F5).

Puoi seguirci sia su TELEGRAM che su INSTAGRAM, ma anche sul nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi tanti contenuti didattici sul betting MLB e i dati statistici del Metodo F5.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.