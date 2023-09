Pronostici Baseball Americano MLB week 24, eccoci come ogni martedì a fare il punto della situazione sulla stagione di Major League Baseball che va spedita verso la conclusione, con aggiornamenti delle quote antepost, betting trend e tanti spunti interessanti per le vostre scommesse MLB.

Pronostici Baseball Americano MLB week 24: Statistiche e Top Trend

Non cambia assolutamente nulle prime posizioni dei rendimenti delle scommesse, con Baltimore Orioles (86-51, +29.36 unità) sempre al comando. L’unica variazione è Atlanta che rientra in top-5 e i Pittsburgh Pirates che risalgono al 7° posto e sono tornati a vincere, arrivando a 64 vittorie stagionali, ottimo per la pick antepost che avevamo fatto nel pre-season andando con uno stake pieno su Pittsburgh Over 66,5 win.

Al contrario la peggior squadra come rendimento nelle scommesse è sempre quella dei Kansas City Royals. Da segnalare un altra settimana positiva per gli Oakland Athletics che migliorano il loro rendimento, superando anche San Diego che ora è la 2° peggior squadra nelle scommesse, a conferma di quanto sia stato delundente finora l’annata dei Padres rispetto alle premesse del pre stagione.

Gli LA Dodgers (O/U 78-52) si confermano la miglior squadra da Over, davanti a Pittsburgh Pirates (O/U 74-60) e Boston Red Sox (O/U 74-61), poi anche qui fanno capolino gli Oakland Athletics (O/U 73-60) davanti ai Tampa Bay Rays (I/U 73-61). La miglior squadra da Under è invece quella dei Cleveland Guardians (O/U 55-78) seguiti da San Francisco Giants (O/U 57-77) e NY Mets (O/U 54-75) anche qui abbiamo i San Diego Padres (O/U 58-73) seguiti dai Toronto Blue Jays (O/U 59-73) che però nelle ultime giornate hanno ritrovato smalto in attacco, segnando tantissimo e riportando una serie di Over.

Il miglior pitcher come rendimento nelle scommesse è ancora Dean Kremer che con Baltimore ha un record di 20-7 per un +13.9 unità, staccando nettamente Taijuan Walker che lo raggiunge come team record (20-7) con Philadelphia, ma ha qualche cosa in meno di profitto (+10.71). In doppia cifra anche Andrew Abbott con Cincinnati (13-4, +10.24). Il peggior pitcher su cui scommettere è ancora Jordan Lyles (4-22, -14.23) anche se la settimana scorsa ha portato Kansas City ad un inattesa vittoria su Boston. Lo segue un sempre negativo Lucas Giolito (8-20, -12.58), molto male anche a Cleveland, poi un altro Royals, Zach Greinke (5-18, -11.37) che invece la settimana scorsa ha perso contro i Red Sox, e poi arriva Jordan Montgomery (9-18, -11.36).

Pronostici Baseball Americano MLB week 24: Power Ranking

La prima del Power Ranking non solo si conferma alla #1, ma solidifica ancora di più il proprio dominio, parliamo degli Atlanta Braves che, scendendo dalle alture del Colorado, sono andati a fare una grande serie in casa della squadra che gli contende primato e favori per le World Series, gli LA Dodgers che scendono al 3° posto, superati dai Baltimore Orioles.

Passi in avanti anche per i Tampa Bay Rays che tornano in 4° posizione, mettendosi alle spalle i Seattle Mariners che sembrano aver un pò esaurito la spinta propositiva delle ultime settimane.

POWER RANKING MLB WEEK 24

1. Braves (last week: 1)

2. Orioles (3)

3. Dodgers (2)

4. Rays (5)

5. Mariners (4)

6. Brewers (6)

7. Astros (8)

8. Phillies (9)

9. Rangers (7)

10. Blue Jays (10)

11. Cubs (11)

12. Twins (14)

13. Diamondbacks (13)

14. Reds (15)

15. Giants (16)

16. Marlins (17)

17. Red Sox (12)

18. Guardians (20)

19. Yankees (18)

20. Padres (21)

21. Angels (19)

22. Mets (24)

23. Pirates (25)

24. Tigers (23)

25. Nationals (22)

26. Cardinals (26)

27. White Sox (27)

28. Rockies (28)

29. Royals (29)

30. Athletics (30)

Pronostici Baseball Americano MLB week 24: Le serie da non perdere

Cleveland Guardians-Minnesota Twins (5-6 settembre)

Cincinnati Reds-Seattle Mariners (5-6 settembre)

Texas Rangers-Houston Astros (5-6 settembre)

San Diego Padres-Philadelphia Phillies (5-6 settembre)

Tampa Bay Rays-Boston Red Sox (5-7 settembre)

Chicago Cubs-Arizona Diamondbacks (7-10 settembre)

Tampa Bay Rays-Seattle Mariners (8-10 settembre)

NY Yankees-Milwaukee Brewers (8-10 settembre)

Boston Red Sox-Baltimore Orioles (8-10 settembre)

Houston Astros-San Diego Padres (8-10 settembre)

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost: i Braves allungano sui Dodgers

La serie vinta a LAD spinge i book a rivedere ancora al ribasso la quota antepost degli Atlanta Braves @3.10 per le World Series 2023, allungando proprio sui LA Dodgers che ora si giocano @5 volte la posta (stavano a 4 la settimana scorsa). Dietro cambia poco con Baltimore Orioles @8.50 e Houston Astros @9 come possibili contender, poi con i Tampa Bay Rays @10 si sale in doppia cifra.

MLB: il meglio delle scommesse è su Betting Maniac

Su Betting Maniac trovi il meglio per le scommesse sulla MLB. Ogni giorno analisi, statistiche, pick, i trend e le nostre giocate speciali sui Primi 5 Inning (Metodo F5).

Puoi seguirci sia su TELEGRAM che su INSTAGRAM, ma anche sul nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi tanti contenuti didattici sul betting MLB e i dati statistici del Metodo F5.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.