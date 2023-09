Pronostici Baseball Americano MLB week 26. Come ogni martedì ecco il recap stagionale della Major League Baseball con statistiche, analisi, consigli per le scommesse, i betting trend più interessanti, i big match della settimana e i migliori strumenti per le scommesse MLB.

Pronostici Baseball Americano MLB week 26: Statistiche e Top Trend

I Baltimore Orioles si confermano nettamente la miglior squadra su cui puntare come rendimenti nelle scommesse, staccando di gran lunga i Washington Nationals in 2° posizione e i Cincinnati Reds al 3° posto. Al contrario i Kansas City Royals sono sempre i peggiori, seguiti da Chicago White Sox ed Oakland Athletics.

Gli LA Dodgers (O/U 87-55) sono la miglior squadra da Over, davanti ad Atlanta Braves (O/U 83-65) e a Baltimore Orioles (O/U 80-62). La miglior squadra da Under è invece sempre quella dei Cleveland Guardians (O/U 61-84), davanti a NY Mets (O/U 61-80) e a San Francisco Giants (O/U 65-81).

Dean Kremer ne ha vinta un altra e porta il team record di Baltimore a 23-7 quando c’è lui al via, miglior pitcher come rendimento nelle scommesse, davanti ad un sorprendente Patrick Corbin con Washington e ad Andrew Abbott di Cincinnati. Il peggiore è sempre Jordan Lyles con un team record personale di 5-24 per -15.01 unità perse, seguito da Lucas Giolito che però arriva da una grande prova contro Texas, e da Jordan Montgomery, proprio passato ai Rangers con cui ha perso 4 degli ultimi 5 start.

Pronostici Baseball Americano MLB week 26: Power Ranking

Non ci sono cambiamenti nemmeno in testa al Power Ranking MLB dove rimangono sempre gli Atlanta Braves a comandare e in settimana è arrivata la certezza del 6° titolo divisionale consecutivo vinto nella National League East.

Rispetto alla scorsa settimana la squadra che ha fatto il salto maggiore in avanti è stata quella dei Texas Rangers che guadagnano 3 posizioni tornando al 7° posto grazie ad un 6-3 nelle ultime partite. Viceversa la squadra che ha perso più posizioni (4) è quella dei Seattle Mariners, proprio gli avversari dei Rangers nella corsa all’ultimo posto valido per la AL Wild Card. I Mariners hanno vinto solo 2 delle ultime 9 partite e sono passati dal 6° al 10° posto. Tra l’altro Texas e Seattle si sfideranno in una serie importante questo fine settimana, e in un altro scontro diretto la prossima, due serie che possono valere la post-season, quindi una stagione.

POWER RANKING MLB WEEK 26

1) Braves (last week: 1)

2) Orioles (2)

3) Rays (4)

4) Dodgers (3)

5) Astros (5)

6) Brewers (7)

7) Rangers (10)

8) Blue Jays (8)

9) Phillies (9)

10) Mariners (6)

11) Twins (12)

12) Cubs (11)

13) Diamondbacks (13)

14) Reds (15)

15) Marlins (14)

16) Yankees (18)

17) Giants (17)

18) Red Sox (16)

19) Padres (19)

20) Guardians (20)

21) Tigers (24)

22) Mets (23)

23) Pirates (21)

24) Angels (22)

25) Cardinals (25)

26) Nationals (26)

27) Rockies (28)

28) White Sox (27)

29) Royals (29)

30) Athletics (30)

Pronostici Baseball Americano MLB week 26: Le serie da non perdere

Cincinnati Reds-Minnesota Twins (19-20 settembre)

Atlanta Braves-Philadelphia Phillies (19-20 settembre)

Texas Rangers-Boston Red Sox (19-20 settembre)

Houston Astros-Baltimore Orioles (19-20 settembre)

Tampa Bay Tays-LA Angels (19-21 settembre

NY Yankees-Toronto Blue Jays (19-21 settembre)

Cleveland Guardians-Baltimore Orioles (21-24 settembre)

LA Dodgers-San Francisco Giants (21-24 settembre)

Tampa Bay Rays-Toronto Blue Jays (22-24 settembre)

Miami Marlins-Milwaukee Brewers (22-24 settembre)

Texas Rangers-Seattle Mariners (22-24 settembre)

Quote Antepost: i Dodgers tornano ad avvicinarsi ai Braves

Non ci sono cambiamenti sostanziali in testa alle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2023 dove continuano a comandare gli Atlanta Braves @3.75, anche se gli LA Dodgers (in controtendenza con il power ranking dove invece perdono il 3° posto) tagliano la loro quota da 6 della scorsa settimana all’attuale @4.75.

I Baltimore Orioles @7 superano gli Houston Astros che salgono @8, incapaci di sfruttare un finale di stagione con un calendario più agevole per chiudere anche i conti divisionali con Texas e Seattle, il che sarebbe ottimo per le nostre scommesse antepost visto che qualche settimana fa avevamo consigliato proprio Houston @2.55 vincente AL West, giocata che ora è quotata @1.33, anche se qualche passo falso inatteso di Houston (contro Oakland per esempio) ha rallentato la chiusura di questa division.

MLB: il meglio delle scommesse è su Betting Maniac

Su Betting Maniac trovi il meglio per le scommesse sulla MLB. Ogni giorno analisi, statistiche, pick, i trend e le nostre giocate speciali sui Primi 5 Inning (Metodo F5).

Puoi seguirci sia su TELEGRAM che su INSTAGRAM, ma anche sul nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi tanti contenuti didattici sul betting MLB e i dati statistici del Metodo F5.

