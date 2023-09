Pronostici Baseball Americano MLB week 27. Ci avviciniamo al finale della regular season della Major League Baseball, vediamo tutti gli aggiornamenti nel nostro recap settimanale. Gli Houston Astros sciupano un vantaggio nello schdeule e quasi regalano la division ai Rangers.

Pronostici Baseball Americano MLB week 27: Statistiche e Top Trend

I Baltimore Orioles continuano a dominare letteralmente le classifiche di rendimento come miglior squadra su cui puntare con +30.87 unità di profitto, staccando nettamente anche la 2° e la 3° in questa classifica, Washington Nationals (+19.43) e Cincinnati Reds (+17.19) mentre dietro crescono due squadre di NL Central Milwaukee Brewers (+14.28) e Pittsburgh Pirates (+13.80).

Al contrario i Chicago White Sox (-27.19) sono ira la peggior squadra come rendimento nelle scommesse, peggiorando anche il rendimento di Oakland Athletics (-25.95) e dei soliti, deludenti, San Diego Padres (-25.27) mentre salgono molto i Kansas City Royals (-22.16) dopo le assurde 3 vittorie a Houston in cui erano quotati sempre da super sfavoriti tra @3 e @3.45 di quota!

Gli LA Dodgers (O/U 88-59) sono sempre la miglior squadra da Over davanti ad Atlanta Braves (O/U 87-66) e Tampa Bay Rays (O/U 85-67) ma anche qui salgono i Pittsburgh Pirates (O/U 84-66). La miglior squadra da Under è invece una certezza, i Cleveland Guardians (O/U 62-88), seguiti da San Francisco Giants (O/U 66-85) e da NY Mets (O/U 63-82).

Parliamo anche di singoli pitcher e troviamo sempre Dean Kremer (+15.01) come migliore per gli scommettitori, nonostante arrivi da una sconfitta in settimana (Baltimore ha un team record di 23-8 con Kremer al via in questa stagione). Dietro resiste Patrick Corbin e poi Taijuan Walker che si riprende il podio con un salto di due posizioni, superando Andrew Abbott e Brayan Bello, entrambi sconfitti nell’ultima partenza.

Jordan Lyles lascia invece la posizione di peggior pitcher nelle scommesse dopo mesi, visto che la vittoria a Houston anche in questo caso gli basta per fare un bel balzo, lasciandosi dietro Lucas Giolito che con -13.56 unità bruciate è ora il peggior pitcher in assoluto nel betting, e anche Pedro Sandoval (-12.98) che ha perso 8 delle ultime 10 partite con gli Angels, ex squadra di Giolito che sta facendo male anche con Cleveland (pure per lui 2-8 negli ultimi 10 start).

Pronostici Baseball Americano MLB week 27: Power Ranking

Gli Atlanta Braves rimangono al comando del power ranking MLB, anche come prima squadra che ha raggiunto le 100 wins stagionali. Risalgono al 2° posto gli LA Dodgers, anche loro proiettati verso le 100 vittorie nonostante una stagione in cui la rotazione è stata molto limitata da diversi infortuni di pitchers. Completano il podio i Baltimore Orioles che sono ad un passo dal vincere la propria division dopo 7 anni.

Il crollo più importante lo segnano gli Houston Astros che passano dal 5° al 9° posto dopo aver praticamente buttato un vantaggio sia in termini di record, che di schedule, con una serie di sconfitte umilianti contro Oakland e KC che hanno permesso ai Texas Rangers di superarli e di mettere la mani sulla division, con buona pace della nostra giocata antepost, Houston Astros VINCENTE AL WEST @2.55, che per come si erano messe le cose sembrava di grande valore e invece è arrivato solo un 1-5 contro Athletics e Royals, con questi ultimi che hanno messo a segno uno sweep vincente a Minute Maid Park.

Al posto di Houston la top-5 se la prendono i Milwaukee Brewers che sono ad un passo dal chiudere i conti in NL Central e da quella stessa division va segnalata anche la crescita dei Pittsburgh Pirates che hanno vinto 4 partite su 6 la scorsa settimana.

MLB POWER RANKING WEEK 27

1) Braves (last week: 1)

2) Dodgers (4)

3) Orioles (2)

4) Rays (3)

5) Brewers (6)

6. Rangers (7)

7. Phillies (9)

8. Blue Jays (8)

9. Astros (5)

10. Twins (11)

11. Mariners (10)

12. Diamondbacks (13)

13. Cubs (12)

14. Marlins (15)

15. Reds (14)

16. Yankees (16)

17. Padres (19)

18. Giants (17)

19. Red Sox (18)

20. Pirates (23)

21. Guardians (20)

22. Tigers (21)

23. Mets (22)

24. Angels (24)

25. Cardinals (25)

26. Nationals (26)

27. White Sox (28)

28. Rockies (27)

29. Royals (29)

30. Ahtletics (30)

Pronostici Baseball Americano MLB week 27: Le serie da non perdere

Boston Red Sox-Tampa Bay Rays (26-27 settembre)

LA Angels-Texas Rangers (26-27 settembre)

San Francisco Giants-San Diego Padres (26-27 settembre)

Seattle Mariners-Houston Astros (26-27 settembre)

Toronto Blue Jays-NY Yankees (26-28 settembre)

Atlanta Braves-Chicago Cubs (26-28 settembre)

Baltimore Orioles-Boston Red Sox (28-1 ottobre)

Seattle Mariners-Texas Rangers (28-1 ottobre)

Toronto Blue Jays-Tampa Bay Rays (29-1 ottobre)

NY Mets-Philadelphia Phillies (29-1 ottobre)

Milwaukee Brewers-Chicago Cubs (29-1 ottobre)

Arizona Diamondbacks-Houston Astros (29-1 ottobre)

San Francisco Giants-LA Dodgers (29-1 ottobre)

St.Louis Cardinals-Cincinnati Reds (29-1 ottobre)

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost: i Rangers tornano nella corsa per le World Series

Gli Atlanta Braves @3.50, seguiti dagli LA Dodgers @5, con i Baltimore Orioles @8 pronti ad inserirsi come terzo incomodo, sono le costanti delle ultime settimane, ma rispetto al rilevamento di martedì scorso troviamo i Texas Rangers che tornano prepotentemente tra le contender delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series, con la quota che passa da 19 all’attuale @8, scavalcando anche i Tampa Bay Rays @11 mentre a crollare al contrario sono gli Houston Astros che passano da 8 volte la posta @12 in soli 7 giorni.

MLB: il meglio delle scommesse è su Betting Maniac

Su Betting Maniac trovi il meglio per le scommesse sulla MLB. Ogni giorno analisi, statistiche, pick, i trend e le nostre giocate speciali sui Primi 5 Inning (Metodo F5).

Puoi seguirci sia su TELEGRAM che su INSTAGRAM, ma anche sul nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi tanti contenuti didattici sul betting MLB e i dati statistici del Metodo F5.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.