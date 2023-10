Pronostici Baseball Americano MLB Playoffs 2023. Inizia la post-season della Major League Baseball con i playoffs. Vediamo il programma completo, gli accoppiamenti, le quote antepost e un video di Guru col bracket playoffs MLB che ci svelerà anche la sua scelta per una free pick antepost sulla vittoria delle World Series 2023.

Pronostici Baseball Americano MLB Playoffs 2023: risultati Regular Season

Ottobre è il mese dei playoffs di Baseball Americano MLB, ma prima andiamo a vedere come sono andate le scommesse di Guru in questa regular season che è andata bene sia con le giocate quotidiane, sia con gli stagionali antepost con le prese sulle vittorie totali di Pittsburgh e San Francisco, e anche con Houston che in extremis vince la propria division (non vanno invece Reds e Guardians).

Tutto questo quando aspettiamo ancora le giocate sui titoli individuali in cui dovremmo fare due belle casse, lo stake pieno con Ohtani MVP e la quota @5.50 su Gunnar Henderson miglior rookie di AL.

Statistiche di fine stagione

Vediamo anche il riassunto delle principali statistiche di regular season. I Baltimore Orioles chiudono come miglior squadra nelle scommesse che con +31.34 unità di profitto staccano nettamente tutti. Al contrario i Chicago White Sox con -30.54 unità sono stati i peggiori per gli scommettitori.

La miglior squadra da Over è quella degli Atlanta Braves (O/U 91-68), davanti ad LA Dodgers (O/U 90-64) e Tampa Bay Rays (O/U 89-68) mentre la miglior squadra da Under è quella dei Cleveland Guardians (O/U 65-90), seguita da San Francisco Giants (O/U 66-90) e San Diego Padres (O/U 67-86).

Dean Kremer è stato il miglior pitcher nelle scommesse, ha portato Baltimore ad un record di 24-8 per +15.78 unità di profitto, staccando anche in questo caso i Nationals di un Patrick Corbin che è sorprendente vedere in questa posizione.

Prima parte di stagione tragicomica per Jordan Lyles che però ha chiuso con un piccolo miglioramento il finale di stagione con i Royals, lasciando Lucas Giolito come peggior pitcher nelle scommesse, in una stagione davvero negativa per lui, così come Patrick Sandoval e Jordan Montgomery, ma va segnalato anche Jose Urena che in 10 partite non ha mai portato i White Sox ad una singola vittoria.

La regular season si è chiusa col 52.1% di vittorie per le squadre di casa contro il 47.9% per le squadre in trasferta, I favoriti hanno rispettato i pronostici vincendo solo nel 57.8% dei casi, con un 42.2% di vittorie degli underdogs. I bookmakers hanno lavorato praticamente in modo perfetto sugli Over/Under. Il 50.2% delle partite si sono chiuse con Under sulla linea total runs, il 49.90% con Over, praticamente 50-50.

Pronostici Baseball Americano MLB Playoffs 2023: trio di favorite

Gli Atlanta Braves hanno dominato la stagione. Nella prima parte hanno messo a segno una striscia da 24-3 e anche nella seconda parte di regular season si sono distinti per un periodo da 18-4. Il 24 settembre Atlanta superava già le 100 wins stagionali e i Braves sono favoriti dalle quote per quelle che sarebbero le 2° World Series vinte negli ultimi 3 anni, con la squadra trascinata dal fenomenale Ronald Acuna alla guida di un super attacco.

Sono altre 2 le squadre che hanno superato le 100 vittorie. I primi sono gli LA Dodgers, che hanno giocato una grande stagione nonostante tanti infortuni, specialmente in rotazione, e sono visti anche come principali avversari di Atlanta dalla National League. Anche LAD si affida ad un super attacco che con gli innesti di Mookie Betts e Freddie Freeman ha fatto ulteriori passi in avanti, e tra i pitcher ci sono due lanciatori esperti come Clayton Kershaw e Lance Lynn.

Dall’American League si sono messi in mostra i Baltimore Orioles che sono stati la vera grande sorpresa di questa stagione e ora il sogno di vincere le 4° World Series della storia della franchigia può trasformarsi in realtà (l’ultima vittoria di Baltimore è del 1983). Oltre al fenomenale rookie Gunnar Henderson, vanno menzionati anche Rick Dempsey, Anthony Santander, Adley Rutschman, Austin Hays, e Ryan Mountcastle e non dimentichiamo una buona rotazione con i passi in avanti di John Means, Dean Kremer miglior pitcher come rendimento nelle scommesse, Kyle Bradish che ha tenuto un 2.40 ERA da dopo l’All-Star break e Grayson Rodriguez 2.58 ERA nello stesso arco di tempo, e un solido bullpen (3.57 ERA nonostante l’infortunio del Closer Felix Bautista). Rispetto ad Atlanta e LAD in NL, il cammino di Baltimore dalla AL sembra anche più semplice.

PROGRAMMA COMPLETO PLAYOFFS MLB 2023

Wild Card October 3-5

ALDS and NLDS October 7-14

ALCS and NLCS October 15-24

World Series October 27 – November 4

Tutte le quote antepost sul Baseball Americano MLB 2023

Ecco le quote antepost per la vittoria delle prime serie e per il successo finale delle World Series 2023. A seguire le altre quote speciali.

DIVISION VINCENTE WORLD SERIES

NL East @3.10

AL East @4.00

AL West @4.70

NL West @4.80

NL Central @18

AL Central @19

ACCOPPIAMENTO FINALE

Atlanta Braves vs. Baltimore Orioles @8

Atlanta Braves vs. Texas Rangers @9

Los Angeles Dodgers vs. Baltimore Orioles @10.50

Los Angeles Dodgers vs. Texas Rangers @12

Atlanta Braves vs. Houston Astros @14

Atlanta Braves vs. Tampa Bay Rays @14

Atlanta Braves vs. Toronto Blue Jays @18

VIDEO Bracket e scommesse antepost World Series 2023

Vediamo il bracket di Guru su tutti gli accoppiamenti e il tabellone dai match di wild card alle World Series, scoprendo così l’ultima free pick antepost di questa stagione.

