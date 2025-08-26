Manca pochissimo all’inizio degli europei di pallacanestro che partiranno con i 4 gruppi della fase a gironi, in 4 location diverse e abbiamo analizzato proprio tutti i gironi, con favorite, possibile sorprese e squadre con poche speranze. Analisi EuroBasket 2025.

Analisi EuroBasket 2025: la situazione al via nei vari gironi

Al via mercoledì 27 agosto la 42esima edizione di FIBA EuroBasket, con la finale in programma il 14 settembre 2025. E’ ora di andare ad analizzare tutti i gironi che saranno giocati in quattro diverse location: Lettonia (Riga), Finlandia (Tampere), Polonia (Katowice) e Cipro (Limassol).

Tutta la fase a eliminazione diretta, dagli ottavi alla finalissima, si disputerà invece in un’unica sede, la Arena Riga in Lettonia, che si prepara a incoronare i nuovi campioni d’Europa. La Spagna, detentrice del titolo, dovrà difendere il trono da un assalto senza precedenti, guidato da superstar NBA del calibro di Nikola Jokic (Serbia), Giannis Antetokounmpo (Grecia) e Luka Doncic (Slovenia).

Il Format del torneo EuroBasket 2025

Il format della competizione vede 24 squadre suddivise in quattro gironi da sei. Ogni nazionale affronterà le altre cinque del proprio raggruppamento in una fase a girone unico. Al termine delle cinque partite, le prime quattro classificate di ogni gruppo accederanno alla fase a eliminazione diretta, che si terrà interamente a Riga. La struttura, che qualifica ben sedici squadre su ventiquattro, crea una dinamica strategica fondamentale: l’obiettivo non è solo passare il turno, ma assicurarsi il miglior piazzamento possibile.

Finire al primo o secondo posto garantisce un accoppiamento sulla carta più agevole negli ottavi di finale contro una terza o quarta classificata di un girone adiacente, un vantaggio cruciale per evitare ostacoli insormontabili fin da subito e gestire le energie in vista delle fasi calde del torneo.

Le analisi e le previsioni dei Gruppi

Andiamo a vedere tutti i quattro gruppi, con le analisi delle favorite, possibili sorprese e squadre che invece difficilmente potranno superare la prima fase a gironi di questi europei di pallacanestro. Vi ricordiamo che QUI trovate tutte le quote antepost per la vittoria finale, e anche per la vittoria dei vari gironi.

Analisi Girone A

La Serbia è la favorita indiscussa non solo del girone ma dell’intero torneo, potendo contare sul tre volte MVP NBA Nikola Jokic. Alle sue spalle, la lotta per il secondo posto si preannuncia spettacolare tra la Lettonia, padrona di casa e spinta dal talento di Kristaps Porzingis, e la Turchia del centro degli Houston Rockets Alperen Sengun. Completano il gruppo la solida Repubblica Ceca e le outsider Estonia e Portogallo.

Serbia

Lettonia

Turchia

Repubblica Ceca

Estonia

Portogallo

Analisi Girone B

I campioni del mondo in carica della Germania, guidati dalla coppia NBA Dennis Schröder e Franz Wagner, partono con i favori del pronostico. A insidiarli ci saranno la tradizionale potenza del basket europeo, la Lituania, e i padroni di casa della Finlandia, trascinati dalla stella Lauri Markkanen e dal calore del pubblico di Tampere. Montenegro, Svezia e Gran Bretagna si giocheranno le residue chance di qualificazione.

Germania

Lituania

Finlandia

Montenegro

Svezia

Gran Bretagna

Analisi Girone C

L’Italbasket del CT Gianmarco Pozzecco è stata inserita nel Gruppo C di Limassol, un vero e proprio “girone della morte”. Gli Azzurri affronteranno la Grecia di Antetokounmpo nell’esordio del 28 agosto, un test immediato e durissimo. Il cammino proseguirà con le sfide contro la fisica Georgia (30 agosto) e la Bosnia Erzegovina (31 agosto), due avversarie storicamente ostiche per la nazionale italiana. Il 2 settembre sarà la volta della Spagna campione d’Europa, prima della chiusura, il 4 settembre, contro i padroni di casa di Cipro con chance di passare il girone molto alte per i nostri.

Spagna

Grecia

Italia

Georgia

Bosnia ed Erzegovina

Cipro

Analisi Girone D

Un girone che mette a confronto due filosofie opposte. Da una parte la Francia, che nonostante le pesanti assenze (Wembanyama, Gobert) resta una superpotenza grazie a una profondità di roster ineguagliabile. Dall’altra la Slovenia, che si affida al genio assoluto di Luka Doncic, capace di vincere le partite da solo. La Polonia, nazione ospitante, cercherà di sfruttare il fattore campo, mentre Israele, Belgio e Islanda si daranno battaglia per un posto nella fase finale.

Francia

Slovenia

Polonia

Israele

Belgio

Islanda

Analisi finali: chi vincerà il titolo di EuroBasket 2025?

Le analisi degli esperti e i pronostici convergono su un trio di favorite principali. La Serbia di Nikola Jokic è considerata la squadra da battere, un mix perfetto di talento individuale e solidità di sistema. Subito dietro la Germania, che forte del titolo mondiale vinto nel 2023 punta sulla chimica e la continuità di un gruppo collaudato. La Francia, pur rinnovata, possiede un serbatoio di talento tale da poter ambire al gradino più alto del podio.

Non vanno sottovalutate la Spagna, campione in carica che fa dell’esperienza e della guida tecnica di Sergio Scariolo le sue armi migliori, e la Grecia, la cui competitività è legata alla straripante forza fisica di Giannis Antetokounmpo.

