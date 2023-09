Pronostici Basket Supercoppa 2023. Dopo il mondiale di pallacanestro inizia ufficialmente anche la stagione di basket italiano con la Supercoppa che si gioca nel weekend del 23 e 24 settembre. Vediamo il programma completo, le sfide, le quote e i consigli per le scommesse.

Pronostici Basket Supercoppa 2023: le semifinali

Le Final Four di Supercoppa Italiana 2023 si giocano sabato 23 e domenica 24 settembre al Palaleonessa di Brescia, quando si aggiudicherà il primo trofeo nazionale della pallacanestro italiana.

La prima semifinale, in programma sabato 23 settembre alle ore 18:00,vede di fronte EA7 Emporio Armani-Virtus Bologna, sostanzialmente i due team che nelle ultime stagioni si sono divise i trofei, dominando letteralmente la scena della pallacanestro nazionale. Le Vu-Nere si presentano all’appuntamento con una nuova guida tecnica: esonerato Sergio Scariolo, infatti, la panchina della prestigiosa compagine emiliana è stata affidata a Luca Bianchi, uno degli allenatori più esperti del panorama internazionale e reduce dal premio come miglior coach del Mondiale di basket 2023 in seguito al 5° posto conquistato con la Lettonia.

Bologna cerca il 4° successo della loro storia nel torneo, il terzo consecutivo, ma le Scarpette Rosse guidate da Ettore Messina vorranno partire con il piede giusto e vendicare il ko rimediato appunto nella edizione dello scorso anno. Le due formazioni si sono sfidate anche per il titolo sul finire della scorsa stagione: ad avere la meglio Milano al termine di una serie emozionante e terminata con il punteggio di 4-3 per i meneghini.

Alle 20:45 di sabato, invece, i padroni di casa della Germani Brescia affronteranno la Bertram Tortona. I lombardi proprio nel 2022 hanno conquistato il primo trofeo della loro storia assicurandosi la Coppa Italia. Rispetto alla scorsa stagione, sia Brescia sia la formazione piemontese non hanno cambiato molto, cercando di allungare il roster per via degli impegni Europei che si affiancheranno a quelli del campionato italiano. Brescia, infatti, disputerà l’EuroCup, mentre Tortona sarà impegnata in FIBA Champions League.

L’ultimo precedente in Lega Basket di Serie A risale ad aprile scorso, quando Brescia si è imposta in casa di Tortona, ottenendo il secondo successo consecutivo, arrivato dopo altrettante affermazioni di fila dei piemontesi, 3 se si considerano anche le amichevoli. Da quando le due compagini si incrociano nel massimo campionato, il bilancio è in perfetta parità, dunque, con due successi per parte.

Pronostici Basket Supercoppa 2023: Albo d’oro e Formula

Le quattro squadre qualificate sono l’Olimpia Milano, campione d’Italia in carica; la Virtus Bologna, vice-campione d’Italia e finalista di Coppa Italia; la Germani Brescia, vincitrice della precedente edizione della Coppa Italia; e infine la Bertram Tortona, miglior squadra classificata. Le vincitrici delle due semifinali si contenderanno il trofeo nella finale del giorno successivo.

In testa all’albo d’oro della Supercoppa Italiana di basket c’è Siena con 6 successi, mentre al secondo posto troviamo Treviso e Milano ex equo a quota 4 (per i meneghini tutti i successi sono arrivati tra il 2016 e il 2020). Segue la Virtus Bologna con 3 successi, curiosamente ottenuti nelle ultime due edizioni (2021-2022) e in quella di inaugurazione del trofeo, la prima storica edizione del 1995.

Pronostici Basket Supercoppa 2023: Calendario completo e quote

SEMIFINALI

Sabato 23 Settembre

Ore 18:00 EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna (Eurosport 2 HD, SkyGO, Discovery+, Now TV, DAZN)

Ore 20:45 Germani Brescia-Bertram Derthona Tortona (Eurosport 2 HD, SkyGO, Discovery+, Now TV, DAZN)

FINALE

Domenica 24 Settembre

Ore 18:00 vincente Olimpia Milano-Virtus Bologna vs. vincente Brescia-Tortona (Nove, DMAX, Eurosport 1 HD, SkyGO, Discovery+, Now TV, DAZN)

