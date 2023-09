Pronostici Serie A Basket 2023-24. Fulmine a ciel sereno (anche se qualche nuvolone si vedeva da tempo all’orizzonte) per la Virtus Bologna che esonera coach Scariolo a una settimana dall’inizio della stagione con la Supercoppa. Ringrazia l’Olimpia Milano.

Pronostici Serie A Basket 2023-24: la Virtus divorzia da Scariolo

Manca soltanto una settimana alla rivincita con l’Olimpia Milano, match d’esordio della Supercoppa di Brescia. Ma la Virtus Bologna deve ricominciare da capo. Trovando un nuovo allenatore di altissimo profilo per rimpiazzare Sergio Scariolo. Il clima conflittuale tra coach e società è esploso nella tarda mattinata di oggi, venerdì 15 settembre, con l’annuncio dell’esonero. Nel concreto, il colpo di grazia sarebbe stato inflitto dalle parole dure del tecnico durante la prima conferenza stagionale tenuta mercoledì 13 a casa Virtus.

Assieme a Scariolo è stato sollevato dall’incarico anche il primo assistente, Andrea Diana, che ha preparato la squadra durante le settimane di assenza dell’head-coach, impegnato nei Mondiali con la Spagna, proprio come successo lo scorso anno per Eurobasket 2022. Circolano già i nomi dei possibili sostituti: a Walter De Raffaele, emerso anche dopo la sconfitta nelle finali-scudetto, e Andrea Trinchieri, leitmotiv dell’intera scorsa stagione, si è aggiunto anche Luca Banchi, reduce dalla splendida esperienza ai Mondiali con la Lettonia (quinto posto finale da debuttante e senza Kristaps Porzingis) che gli è valsa il premio di Miglior allenatore del torneo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie A Basket 2023-24: quote antepost del campionato di pallacanestro italiano

Il contraccolpo per la Virtus Bologna si fa sentire anche nelle quote antepost per la vittoria del campionato LBA 2023-24 al via dal primo ottobre. La Virtus inizierà il campionato a Scafati mentre l’Olimpia Milano ospiterà Treviso, in casa al Forum.

Proprio Milano vede calare @1.50 la quota per la vittoria finale del titolo nelle lavagne delle quote anteporre, con la Virtus Bologna che sale al doppio, @3 volte la posta. Indietro il resto del gruppo, ad iniziare da Sassari e Tortona, entrambe offerte @20 volte la posta.

Supercoppa: partenza in discesa per l’Olimpia

Prima dell’inizio del campionato però cì sarà la Supercoppa italiana che si giocherà a Brescia (dal 23 settembre) e anche qui Milano fa la voce grossa nelle quote antepost @1.65, con la Virtus @4 e Brescia @6. Più staccata Tortona @8.

Saranno proprio Virtus-Olimpia ad aprire le ostilità con un confronto diretto che promette scintille in semifinale mentre l’altra sfida vedrà di fronte Brescia-Tortona. La finale si giocherà il giorno dopo, domenica 24 settembre.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.