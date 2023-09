Anteprima Basket Champions League ed Eurocup 2023-24. Il 27 settembre si inizia a giocare ufficilmente in Europa con la Champions League e il torneo di qualificazione che vedrà impegnate due italiane: Varese e Brindisi. Venezia giocherà invece in Eurocup dove è in 2° fascia secondo le quote antepost per un Eurocup che parla spagnolo secondo gli analisti, con Joventut e Gran Canaria favorite.

Anteprima Basket Champions League ed Eurocup 2023-24: gli impegni di Varese e Brindisi

Comincia l’avventura europea per le squadre italiane. Le prime a scendere in campo saranno la Openjobmetis Varese e la Happy Casa Brindisi, impegnate da mercoledì 27 settembre nel torneo preliminare di qualificazione alla prossima Basketball Champions League 2023-24. Entrambe le formazioni sono state inserite nel gruppo 2 e quindi solo una delle due potrà alla fine conquistare il pass che permette di partecipare alla prima fase della competizione organizzata dalla FIBA.

La fase preliminare, infatti, vedrà la presenza di tre raggruppamenti che determineranno le ultime tre squadre che accederanno alla regular season, dove l’Italia ha già la certezza di contare su due squadre, la Bertram Tortona (esordio assoluto in campo europeo) e la Dinamo Sassari. Si gioca a Belek in Turchia, con i quarti di finale in programma mercoledì, poi successivamente semifinali e la finale che si terrà l’1 Ottobre, con le due squadre italiane che potrebbero incrociarsi solo nell’ultimo atto.

A scendere in campo per prima sarà la Openjobmetis Varese che affronterà i serbi dell’FMP Soccerbet Belgrado, squadra finalista dell’ultimo campionato serbo, dove ha perso poi nell’ultimo atto contro la Stella Rossa. Partita davvero molto complicata per i lombardi, che punteranno sulla stella del loro mercato estivo, il centro ex NBA Willie Cauley-Stein.

Alle 18.00, invece, toccherà alla Happy Casa Brindisi, che se la vedrà con i rumeni del CSM-CSU Orade, squadra esperta in campo europeo (terza nella FIBA Europe Cup 2021) e che non può essere assolutamente sottovalutata da una Brindisi che ha avuto un’importante rivoluzione questa estate e che è al primo impegno ufficiale della stagione.

Anteprima Basket Champions League ed Eurocup 2023-24: Venezia in Eurocup

La Reyer Venezia è già certa della presenza nella Eurocup 2023-24 che inizierà dal 3 ottobre e Venezia sarà subito in campo a Londra contro i Lions.

Si preannuncia una Eurocup in salsa spagnola visto che Joventut @4.50 e Gran Canaria @5.50 sono le due favorite, davanti a Parigi @8 poi con Besiktas @10, Hapoel Tel Aviv @11 e Turk Telecom @11 in doppia cifra, e in seconda fascia tra le favorite per la vittoria finale, assieme a Venezia @15 che ha la stessa quota del Prometey.

Nel prossimo articolo andremo a vedere l’anteprima di Eurolega, la competizione più importante che vedrà in gioco Olimpia Milano e Virtus Bologna, ma intanto potete vedere anche calendario e quote per la Serie A al via tra pochi giorni (anche qui in attesa dell’anteprima con l’analisi delle squadre favorite e sulle sfide della 1a giornata).

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.