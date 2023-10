Pronostici Eurolega 2a giornata 2023-24. Analisi, quote e consigli per le scommesse sulla 2° giornata di un Euroleague di basket iniziata benissimo con le nostre scommesse (5-1). La Virtus gioca una difficile trasferta nel Principato di Monaco mentre è rinviata la partita dell’Olimpia Milano contro il Maccabi Tel Aviv.

Risultati prima giornata Euroleague

Lo avevamo annunciato che quest’anno avremmo fatto un bel lavoro approfondito e con scommesse su Eurolega (e anche sulla LBA dove abbiamo preso anche nel weekend con la vittoria di Venezia consigliata nella nostra rubrica settimanale sulla Serie A di pallacanestro italiana).

Un Euroleague 2023-24 iniziata benissimo con 2 free pick esatte su 2 (facciamo 2-1 nel totale di venerdì, 5-1 nelle due giornate!). Unico errore quando abbiamo abbandonato le giocate O/U per una vincente, il Monaco deludente da favorito a Valencia, e sbagliamo proprio la quota più bassa.

PICK PRIMA GIORNATA EUROLEGA

🏀Virtus Bologna-Žalgiris (FREE PICK): OVER 153.5 @1.75✅

🏀Crvena Zvezda-ASVEL Lyon: OVER 158.5 @1.91✅

🏀Bayern München-Alba Berlin: UNDER 164.5 @1.75✅

🏀Fenerbahçe-Milano (FREE PICK) OVER 155,5 @1.80✅

🏀Panathinaikos-Olympiacos: OVER 152.5 @1.75✅

🏀Valencia-AS Monaco Basket: 2 @1.61❌

Inizia con due sconfitte invece l’avventura delle italiane nell’Eurolega 2023/24. La Virtus Bologna cede in casa allo Zalgiris Kaunas dopo essere stata avanti per grand parte del match. L’Olimpia, invece, perde di tre punti all’overtime sul campo del Fenerbahce. Nelle altre sfide da segnalare la netta vittoria del Barcellona sui turchi dell’Anadolu Efes, il successo dell’Olympiacos nel derby greco contro il Panathinaikos e quello del Real nel derby spagnolo in casa del Baskonia.

RISULTATI 1a GIORNATA

Stella Rossa – Lyon-Villeurbanne 94-73

Maccabi Playtika Tel Aviv – KK Partizan 96-81

Virtus Bologna – Zalgiris Kaunas 79-82

FC Bayern München – ALBA Berlin 80-68

Barcelona – Anadolu Efes 91-74

Fenerbahçe Beko – Olimpia Milano 85-82

Panathinaikos – Olympiacos 78-88

Club Deportivo Baskonia – Real Madrid 77-79

Valencia Basket – Monaco 70-65

Pronostici Eurolega 2a giornata 2023-24: la Virtus cerca la prima vittoria nel Principato

La Virtus Bologna cerca riscatto in Eurolega dopo la sconfitta nella gara d’esordio contro lo Zalgiris. Il passo falso contro i lituani non compromette l’ottimo inizio di stagione della squadra di coach Luca Banchi, che si è portata a casa la Supercoppa e che in Serie A è partita a tutto gas con le vittorie contro Varese e Scafati.

Venerdì 13 ottobre alle 19:00 di fronte agli emiliani ci sarà il Monaco, che deve sbloccarsi in Eurolega dopo aver perso nella prima giornata a Valencia e i pronostici della vigilia non sorridono alle V Nere: le quote testa a testa sulla lavagna scommesse danno la Virtus Bologna vincente al Salle Gaston Medecin @3.95, mentre il successo dei padroni di casa vale @1.23, servirà quindi l’impresa esterna per i bolognesi.

Pronostici Eurolega 2a giornata 2023-24: rinviata la partita dell’Olimpia

Rinviata la sfida tra l’Olimpia Milano e Maccabi che era in programma giovedì, per ribadire “il fermo impegno contro tutti gli atti di violenza e a favore della pace” l’Eurolega ha chiarito che dopo gli attacchi terroristici in Israele il calendario sarà un po’ modificato.

Rimangono così 4 le partite del giovedì, con Efes-Real Madrid ad aprire il turno, sfida insidiosa per gli spagnoli che infatti si giocano alla pari in quota @1.90 su Unibet per il testa a testa contro l’Efes che ha deluso alla prima a Barcellona perdendo 74-91 mentre il Real ha vinto all’esordio, seppur faticando 79-77 sul campo del Baskonia.

Le altre partite del giovedì sono Alba Berlino-Baskonia (tedeschi sfavoriti in casa e vincenti solo in 1 degli ultimi 4 incroci col Baskonia); Lyon-Partizan (anche qui padroni di casa sfavoriti) e Panathinaikos-Bayern (qui i padroni di casa sono favoriti sotto @1.50 di quota contro i tedeschi che hanno sempre battuto in 8 precedenti interni).

Al venerdì oltre alle V-Nere sono in campo altre sei squadre per 3 partite. C’è Zalgiris-Stella Rossa (i padroni di casa hanno vinto la prima a Bologna mentre la Stella Rossa ha dominato contro il Lyon ma è sfavorita in quota oltre la pari in questa trasferta); Olympiakos-Barcellona (quote abbastanza equilibrate con gli spagnoli che hanno perso le 2 sfide dello scorso anno contro i greci) e Valencia-Fenerbahce (spagnoli sfavoriti @2.10 anche se hanno vinto la prima col Monaco qui, mentre i turchi hanno superato l’Olimpia ma hanno perso negli ultimi 2 viaggi a Valencia).

