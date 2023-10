Pronostici Eurolega 3a e 4a giornata 2023-24. Questa settimana c’è un doppio turno di Euroleague, con la 3° giornata tra martedì 17 e mercoledì 18, e poi si continua con la 4° giornata di giovedì 19 e venerdì 20 ottobre. L’Olimpia Milano è protagonista nel big match contro il Real Madrid.

Pronostici Eurolega 3a e 4a giornata 2023-24: le partite di martedì e mercoledì

L’Eurolega torna con il turno completo distribuito tra martedì 17 e mercoledì 18 ottobre, valido per la 3° giornata, e l’Armani Milano cerca la prima vittoria stagionale nella competizione dopo la sconfitta di misura contro il Fenerbahce e il rinvio della gara contro il Maccabi Tel Aviv. Il calendario non è generoso con la squadra di Ettore Messina visto che il prossimo avversario è l’Olympiacos, una delle big in corsa per la vittoria del torneo ma probabilmente non al massimo della forma. I greci vogliono cancellare la sconfitta contro Barcellona, arrivata per un ultimo quarto da incubo. Le quote su Armani Milano-Olympiacos danno i padroni di casa favoriti nel testa a testa @1.72, contro il successo dei greci che è invece proposto @2.09.

Mercoledì scende in campo da favorita anche la Virtus Bologna, protagonista di un inizio di stagione notevole e caccia della seconda vittoria di fila in Europa dopo il successo travolgente contro il Monaco. La squadra di Luca Banchi se la dovrà vedere in casa contro l’Alba Berlino. I tedeschi stanno portando avanti un progetto ricco di giovani e finora sono arrivate due sconfitte in due gare, anche se combattute: le quote testa a testa danno la Virtus vincente @1.24, mentre l’Alba Berlino è proposta @3.95.

Pronostici Eurolega 3a e 4a giornata 2023-24: le partite di giovedì e venerdì

Si tornerà in campo tra giovedì e venerdì con la 4° giornata di Euroleague. Proprio il 19 ottobre si gioca il big match Real Madrid-Olimpia Milano. Al momento non sono disponibili le quote e bisognerà vedere prima i risultati della 3a giornata, ma sappiamo già che sarà una sfida importante tra i campioni in carica (e favoriti per il bis) spagnoli contro i milanesi attesi da una trasferta difficile visto che hanno sempre perso negli ultimi 4 precedenti contro il Real.

Venerdì il turno si chiuderà con Virtus Bologna-Stella Rossa. Le V-Nere sono partite bene e avranno il vantaggio del fattore campo contro la Stella Rossa che lo scorso anno alla Segafredo Arena ha perso 72-84 contro la Virtus.

