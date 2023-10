Pronostici Eurolega 5a giornata 2023-24. Si inizia giovedì 26 con Alba Berlino-Olimpia Milano e le altre sfide, tra cui il derby spagnolo Real Madrid-Barcellona. Venerdì le ultime 3 partite, attenzione ad ASVEL-Virtus Bologna, con le V-Nere che troveranno Pozzecco, appena arrivato sulla panchina dei francesi.

Pronostici Eurolega 5a giornata 2023-24: Alba Berlino-Olimpia Milano

Da giovedì si gioca la 5° giornata di Eurolega e a scendere in campo sarà l’EA7 Emporio Armani Milano, impegnata in casa dell’Alba Berlino degli azzurri Procida e Spagnolo, un test importante per i ragazzi di Ettore Messina chiamati a sbloccarsi lontano da casa anche in Europa, dopo le sconfitte subite a Istanbul e Madrid nelle prime due trasferte europee.

Proprio sabato scorso i milanesi hanno vinto la loro prima partita stagionale in trasferta a Casale Monferrato, in campionato contro Tortona. Coach Messina ritrova Nikola Mirotic, fermato nel weekend per il colpo al volto subito contro il Real, e anche Maodo Lo, con il playmaker tedesco finalmente disponibile dopo il lungo stop di inizio stagione.

Avversaria di giornata l’Alba Berlino che tra le sue fila ha gli azzurri Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, ma anche il campione del mondo Johannes Thiemann e giocatori pericolosi come Sterling Brown e Louis Olinde. Nonostante ciò i tedeschi sono attualmente ultimi in classifica e sono ancora alla ricerca del primo successo in Eurolega.

Lo score di Milano, invece, è di una vittoria e due sconfitte, con il match con il Maccabi Tel Aviv da recuperare martedì prossimo. Al momento l’Olimpia si sta confermando con una super difesa, ma i problemi sono in fase offensiva con un attacco con il 54,8% da due punti e solo il 33,3% da oltre l’arco, un rendimento che ha visto solo 143.0 punti totali nelle partite di Milano in Euroleague. Proprio il ritorno di Maodo Lo, però, potrebbe dare nuove opzioni offensive ai meneghini, favoriti con -5.5 punti di handicap su Unibet, anche se ad interessarci è la linea O/U a 156.5 punti totali che potrebbe non essere superata, per un Under.

Pronostici Eurolega 5a giornata 2023-24: Lyon Villeurbanne-Virtus Bologna

Guarda chi si rivede! La Virtus Bologna nella trasferta francese se la vedrà col Lyon Villeurbanne, la squadra di Tony Parker, che ha puntato su Gianmarco Pozzecco come coach. Un Poz che si dividerà tra ct della nazionale e allenatore del ASVEL dopo il nulla osta della lega. L’ex stella NBA degli Spurs, e proprietario del ASVEL, si dichiara carico: “Sono davvero molto felice di accogliere Gianmarco! Donerà un nuovo slancio alla nostra stagione e porterà la sua enorme energia e la sua esperienza d’alto livello. Sono impaziente di vedere i primi effetti del suo arrivo sul campo”.

La Virtus non farà sconti ed è favorita @1.74, con quota in calo. L’effetto Poz non convince quindi analisti e bookmakers per i francesi che si giocano sopra la pari, fino @2.20 su MarathonBet, e la quota continua a salire. Del resto le V-Nere, dopo il ko all’esordio, hanno messo in fila 3 convincenti vittorie in Europa, e anche in campionato continuano a vincere. La squadra di Luca Banchi arriva da 6 successi consecutivi tra tutte le competizioni (9-1 nelle ultime 10, una striscia iniziata con la vittoria della Supercoppa). Bologna ha vinto 4 delle ultime 5 sfide contro il Lyon, compresa la più recente, 77-64 proprio qui in Francia.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria di questo match di Eurolega.

Le altre partite in programma

Vediamo il programma completo della due giorni di Eurolega, per la 5° giornata di regular season, con anche le principali quote offerte da Snai. Ovviamente la sfida più attesa è il derby spagnolo tra due delle favorite per la vittoria finale dell’Euroleague, i campioni in carica del Real Madrid, e il Barcellona che però parte nettamente sfavorito fino @3.10 di quota per questa trasferta.

Si tratta comunque delle prime 2 in classifica, uniche con un record di 4-0 quindi avremo una squadra che continuerà da imbattuta e una che perderà la propria imbattibilità. Il Real ha già battuto 2 volte il Barca in stagione, in Supercoppa il mese scorso e in campionato (86-79 sempre in casa) appena lo scorso weekend.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.