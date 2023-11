Pronostici Eurolega 6a giornata 2023-24. Abbiamo analizzato le prossime partite di Euroleague in campo il 2 e 3 novembre, con un occhio di riguardo a Olimpia Milano-Monaco e Virtus Bologna- Efes ma attenzione anche a Fenerbahçe-Olympiacos su cui vi diamo un consiglio per le scommesse sul Basket Eurolega.

Pronostici Eurolega 6a giornata 2023-24: Olimpia Milano-Monaco

Giovedì 2 novembre l’Olimpia Milano ospita il Monaco al Forum di Assago per questo match valido per la sesta giornata della regular season 2023-2024 di Eurolega. La squadra di coach Ettore Messina ha un record di 1-4 dopo cinque turni disputati in Euroleague, in un inizio stagionale difficile anche in campionato.

Milano ha giocato anche il recupero di martedì sera contro il Maccabi Tel Aviv, e anche in quel caso è arrivata una sconfitta casalinga per 90-98, dove non sono bastati i 24 punti di Nikola Mirotic ed i 22 di Shavon Shields ad evitare il ko interno – il terzo consecutivo in pochi giorni, considerando anche quello in Serie A contro Pesaro di domenica.

L’AS Monaco dell’ex Mike James si presenta alla sfida odierna forte di tre vittorie in fila in Eurolega dopo le battute d’arresto nelle prime due giornate. La squadra del Principato non perde dal 13 ottobre, il 59-83 contro la Virtus Bologna. Oltre all’ex James attenzione anche ad Alpha Diallo e a Kemba Walker. Se dovessimo puntare, visto il momento critico di Milano, giocheremmo la vittoria del Monaco, anche se in trasferta, per una quota che troviamo intorno @1.95.

Pronostici Eurolega 6a giornata 2023-24: Virtus Bologna- Efes

Venerdì dalla Segafredo Arena toccherà invece a Virtus Bologna-Efes. A differenza di Milano le V-Nere hanno iniziato alla grande questa stagione, con una serie di vittorie in campionato, ma anche in Europa la squadra del nuovo coach Banchi, ha iniziato forte e dopo la vittoria all’esordio non si è più fermata con 4 vittorie di seguito.

Più problemi per l’Efes che al momento è al 12° posto con un record di 2-3. Di recente i turchi hanno perso anche in casa in campionato, 76-95 contro il Galatasaray, oltre al 57-75 nell’ultimo turno di Eurolega sul campo del Olympiakos. L’Efes ha però vinto il doppio confronto dello scorso anno con le V-Nere, 85-80 a Bologna e 86-67 in casa. Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Euroleague.

Pronostici Eurolega 6a giornata 2023-24: le altre partite in programma

Vediamo il programma completo della due giorni di Eurolega, per la 6° giornata di regular season, con anche le principali quote offerte da Snai. Attenzione a Fenerbahçe-Olympiacos, partita che vediamo da Over sulla linea di 152.5 punti totali. Gli ospiti sono squadra da basso punteggio, ma la linea non è impossibile, specialmente contro i turchi che quando giocano in casa riescono sempre a segnare tanto (89.6 punti segnati di media sul proprio campo).

