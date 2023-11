Pronostici Eurolega 7a giornata 2023-24. Italiane in campo entrambe al giovedì per questo nuovo turno di Euroleague. Si giocano Olimpia Milano-Valencia e il big match Real Madrid-Virtus Bologna. Vediamo tutte le sfide del 7° turno di Euroleague tra il 9 e 10 novembre 2023.

Pronostici Eurolega 7a giornata 2023-24: Olimpia Milano-Valencia

Giovedì sera al Forum si gioca la 7° giornata di Eurolega con Olimpia Milano-Valencia, partita delicata e da non sbagliare per i meneghini che in Europa devono provare a cambiare passo. Gli uomini di Ettore Messina, infatti, hanno centrato un solo successo a fronte di cinque sconfitte nella massima competizione continentale per club relegandoli al terzultimo posto.

L’ultima affermazione dell’Olimpia Milano risale a ben tre settimane fa contro l’Olympiacos Pireo (65-53). Messina dovrebbe ritrovare Nikola Mirotic, tenuto precauzionalmente a riposo nel turno di Campionato contro Brindisi. Al momento l’ala montenegrina di passaporto spagnolo è finora il miglior marcatore per l’Olimpia (20.5 punti), ma anche il miglior rimbalzista (7.7), con Shavon Shields a dare man forte (17 punti a partita).

Il Valencia si presenta al match del Forum dopo un buon avvio stagionale in Eurolega: gli spagnoli, infatti, si trovano in sesta posizione con 5-1 di bilancio (il medesimo di Fenerbahce Istanbul e della Virtus Bologna). La squadra iberica ha subito una sola battuta d’arresto contro l’Efes Istanbul in trasferta (77-73), reagendo con due vittorie in fila rispettivamente contro Zalgiris Kaunas (72-87) ed Alba Berlino (79-71). I pericoli maggiori arrivano da una conoscenza recente del basket italiano ovvero Semi Ojeleye: l’ex giocatore della Virtus Bologna, infatti, viaggia a 13.8 punti e 6 rimbalzi di media, insieme alla guardia statunitense naturalizzato armeno Chris Jones (11.3 punti a partita). Occhio anche all’ex Brandon Davies, che nella stagione passata ha difeso i colori dell’Olimpia Milano dopo aver militato per tre annate al Barcellona (10.8 punti per il centro americano di passaporto ugandese).

Pronostici Eurolega 7a giornata 2023-24: Real Madrid-Virtus Bologna

La Virtus Bologna disputerà la settima giornata della regular season dell’Eurolega 2023/2024, ospite nella capitale spagnola contro un temibile Real Madrid, attualmente primo con cinque vittorie in altrettante partite e ha da recuperare un match dopo il rinvio della sfida con il Maccabi Tel Aviv (per adesso il Real Madrid ha vinto tutte le partite di questa stagione tra Supercoppa spagnola, campionato spagnolo ed Eurolega, 16 successi in tutto).

Attenzione però allasquadra di Luca Banchi che non possiamo dare per spacciata. Dopo cinque successi consecutivi (in seguito alla sconfitta nella prima giornata contro lo Zalgiris), le V Nere cercheranno dunque il grande colpaccio in casa della squadra detentrice del titolo, affidandosi a Tornike Shengelia (media di 18.5 punti, 4.8 rimbalzi e 4.3 assist a partita), e il solito Marco Belinelli, con 13.3 punti a match.

Per il Real Madrid non mancano protagonisti ed alternative: Guerschon Yabusele (12.0 punti e 5.8 rimbalzi di media a partita), Facundo Campazzo (10.6 punti e 8.2 assist), Gabriel Deck (12.2) e il centro Vincent Poirier (12.6 punti e 5.6 rimbalzi), ma anche Sergio Llull (8.8), Fabien Causeur (9.3) e Mario Hezonja (9.6 punti e 4.6 rimbalzi) e non dimentichiamo neppure Dzanan Musa e l’esperto Sergio Rodriguez (ex Olimpia Milano).

Pronostici Eurolega 7a giornata 2023-24: le altre partite in programma e le migliori quote

Vediamo le migliori quote sul mercato italiano per il big match di giornata, Real-Virtus e a seguire tutte le partite in programma per il 7° turno di Euroleague.

