Pronostici Eurolega 8-9 giornata 2023-24. Questa settimana ci attende un doppio turno di Euroleague, e ovviamente tutti i riflettori sono puntati sul derby azzurro di martedì sera: Virtus Bologna-Olimpia Milano.

Pronostici Eurolega 8-9 giornata 2023-24: le partite del 8° turno

Martedì inizia l’8° giornata di Eurolega e i riflettori sono ovviamente accesi in particolare sul delicato derby italiano tra Virtus Bologna-Olimpia Milano. Le due formazioni arrivano a questa sfida con momenti completamente diversi: da una parte una Virtus lanciatissima in Serie A e che sta disputando una grande stagione europea, dall’altra una Milano con tanti problemi e che cerca una vittoria per provare ad uscire da una crisi che non sembra avere una fine.

La Virtus di Luca Banchi è sicuramente tra le più belle sorprese di questo avvio di stagione, con un bilancio di cinque vittorie e due sconfitte, anche se arriva dal netto ko di Madrid della scorsa settimana.

Tutto completamente diverso quello che sta succedendo in casa Olimpia. L’ultima sconfitta in quel di Scafati ha riaperto nuovamente tutte le ferite che sembravano essersi parzialmente chiuse dopo il successo senza fatica con Valencia.

Ettore Messina è finito sul banco degli imputati, Kevin Pangos è stato ormai fatto fuori e poi ci sono stati i soliti infortuni muscolari che hanno ulteriormente aggravato la situazione. La Virtus Segafredo Bologna ha comunicato che dovrà fare a meno, domani, anche di Jordan Mickey. L’ala texana classe 1994 dovrà fermarsi per almeno un paio di settimane, che potrebbero diventare tre.

Tra i giocatori questa sarà anche lo scontro diretto tra Tornike Shengelia e Nikola Mirotic, assolutamente i due fari offensivi delle due formazioni e che sono rispettivamente al secondo e al primo posto nella classifica per valutazione in Eurolega.

Nella passata stagione Bologna si è presa entrambi i derby sia all’andata a Milano (64-59) sia poi al ritorno davanti ai propri tifosi (89-84). L’Olimpia si è poi vendicata vincendo lo Scudetto in una serie emozionante e che si è chiusa in gara-7. Quest’anno il primo scontro lo ha vinto la formazione di Luca Banchi in Supercoppa.

Vediamo le migliori quote sul mercato italiano per la sfida tra Virtus ed Olimpia, e a seguire tutte le altre partite del 8a giornata di Euroleague.

Pronostici Eurolega 8-9 giornata 2023-24: le partite del 9° turno

Giovedì si torna subito in campo per la 9° giornata di Euroleague al via con le prime 4 partite. In particolare ci sono Olimpia Milano-Efes, ma c’è anche l’interessante Real Madrid-Monaco che attualmente, nel momento in cui scriviamo, sono rispettivamente al 1° e al 4° posto, con gli spagnoli ancora imbattuti (6-0) e forti anche di 3 vittorie in 4 precedenti contro la squadra del Principato.

Venerdì le ultime 5 partite, tra cui Panathinaikos-Virtus Bologna. Bisognerà vedere come arriveranno a questo appuntamento le V-Nere, dopo l’atteso scontro con l’Olimpia, per una trasferta greca per niente semplice dove la Virtus ha sempre perso negli ultimi 2 viaggi, entrambi match comunque tirati e conclusi in Overtime.

