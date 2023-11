Pronostici Eurolega 10a giornata 2023-24. Analisi, migliori quote e consigli per le scommesse sulle partite di Euroleague in campo tra giovedì 23 e venerdì 24 novembre. Le italiane sono impegnate in: Virtus Bologna-Fenerbache e Stella Rossa-Olimpia Milano.

Pronostici Eurolega 10a giornata 2023-24: Virtus Bologna-Fenerbache

Apriamo l’analisi della 10° giornata di Eurolega dalla Segafredo Arena dove arrivano i temibili turchi per Virtus Bologna-Fenerbache. Le V-Nere si presentano a questo appuntamento con un record di 6-3 dopo nove turni disputati che li mantiene al terzo posto dietro alle due corazzate Real Madrid (ancora imbattuto) e Barcellona.

Coach Luca Banchi si affiderà ancora una volta all’uomo del momento ovvero Tornike Shengelia, con il georgiano che viaggia a 17.1 punti, 5.8 rimbalzi e 4.1 assist di media. Insieme a lui ci penserà anche capitan Marco Belinelli a guidare i compagni, con la guardia di San Giovanni in Persiceto che ha prodotto 13.7 punti a partita finora.

Il Fenerbahce Istanbul cerca invece di invertire il trend negativo, con la squadra turca che è reduce da tre sconfitte consecutive in trasferta che l’hanno fatta scivolare al decimo posto in graduatoria (5-4). Coach Dimitris Itoudis dovrà puntare ancora su Scottie Wilbekin (12.8 punti e 3.1 assist) aiutato da Nigel Hayes-Davis (11.2 punti e 4.6 rimbalzi per l’ex Lakers e Kings). Attenzione anche al serbo Marko Guduric, vice-campione del Mondo capace di produrre 10.8 punti a partita in Eurolega.

Pronostici Eurolega 10a giornata 2023-24: Stella Rossa-Olimpia Milano

Venerdì alla Stark Arena di Belgrado si gioca Stella Rossa-Olimpia Milano. I milanesi nel doppio turno della settimana scorsa hanno perso il derby con la Virtus, ma si sono rifatti nel successo sul Efes, anche se la squadra di coach Ettore Messina deve cambiare marcia visto che nei piani bassi della classifica con un record di 3-6, lo stesso della Stella Rossa che paga un rendimento tremendo in trasferta dove non ha mai vinto (0-5) ma è 3-1 in casa. Allo stesso modo l’Olimpia va abbastanza bene al Forum, ma è 0-4 in trasferta e il fattore campo potrebbe essere decisivo. L’Olimpia però ha sempre battuto la Stella Rossa negli ultimi 5 precedenti.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Euroleague.

Pronostici Eurolega 10a giornata 2023-24: le altre partite in programma

Ecco il programma completo che ci attende per questa 10° giornata di Euroleague. Impegno facile per la capolista Real Madrid in un testa coda contro l’Alba Berlino all’ultimo posto con record di 1-8 mentre i Blancos sono ancora imbattuti (8-0). Più difficile tra trasferta del Barcellona che gioca contro il Maccabi (su campo neutro a Belgrado ovviamente).

