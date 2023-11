Pronostici Eurolega 11a giornata 2023-24. Analisi, migliori quote e consigli per le scommesse sulle partite di Euroleague in campo tra giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembree. Le italiane sono impegnate in: Bayern-Virtus Bologna e Olimpia Milano-Zalgiris.

Pronostici Eurolega 11a giornata 2023-24: Bayern Monaco-Virtus Bologna

Giovedì 30 novembre inizia l’11° giornata di Eurolega, la più importante competizione di pallacanestro europea. Iniziamo da Bayern Monaco-Virtus Bologna, conta Virtus che arriva dalla brutta sconfitta con Brindisi in campionato, anche se le V-Nere sono attualmente terze in Europa con un record di 7-3. L’obiettivo di Luca Banchi è di confermarsi ai piani alti della classifica, e per farlo si affida principalmente a Tornike Shengelia, con i suoi 16,9 punti, 6.0 rimbalzi e 4.2 assist di media).

Le V-Nere aprono favorite ma attenzione a dare per scontata questa trasferta o a sottovalutare il Bayern Monaco che ha vinto dopo ben due overtime dall’ultimo match europeo contro l’Asvel e può contare su diversi giocatori di ottimo livello per una squadra che ha una qualità superiore a quanto dica l’attuale record di Euroleague (4-6). Per esempio citiamo su tutti i lunghi Serge Ibaka (11.4 punti e 5.9 rimbalzi di media a partita) e Devin Booker (10.0 e 6.4 rimbalzi), ma anche le seconde linee come Leandro Bolmaro (10.4), Sylvain Francisco (9.7), Carsen Edwards (9.4) ed Isaac Bonga (8.1 e 5.6 rimbalzi). Mancherà invece per infortunio il serbo Vladimir Lucic.

Pronostici Eurolega 11a giornata 2023-24: Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas

Torna in campo giovedì anche la squadra di coach Ettore Messina impegnata in casa in Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, con i meneghini a caccia di costanza per una formazione che ogni volta che sembra aver cambiato marcia torna a fare uno scivolone che rimette tutto in dubbio. Per esempio in Eurolega Milano ha vinto contro Efes e Stella Rossa riportandosi in zona playoffs, ma poi in campionato è arrivato l’inatteso ko contro Pistoia. I due giocatori principali dell’Olimpia sono Nikola Mirotic e Shavon Shields, ma saranno importanti anche le prestazioni di Stefano Tonut, Nicolò Melli e Maodo Lo.

Lo Zalgiris Kaunas attualmente è pari in classifica proprio con Milano, quindi è un altro avversario da prendere con le pinze, anche se è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate. I giocatori più pericolosi sono Keenan Evans, con 15 punti di media e 3,4 assist, e Rolands Smits, 12,8 punti a partita e 4,8 rimbalzi, ma attenzione anche a Tomas Dimsa. Ha invece salutato l’ex Naz Mitrou-Long che ha firmato nei giorni scorsi con l’Olympiacos.

