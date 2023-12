Pronostici Eurolega 12a-13a giornata 2023-24. Doppio turno settimanale per la competizione più importante della pallacanestro nel vecchio continente, l’Euroleague. Vediamo le sfide più interessanti, con un occhio di riguardo sulle italiane: Virtus Bologna ed Olimpia Milano.

Pronostici Eurolega 12a-13a giornata 2023-24: 12° turno

La 12° giornata di Eurolega inizierà con Bayern Monaco-Olimpia Milano. La partita dell’Audi Dome di Monaco di Baviera del 5 dicembre darà il via ad un dicembre di fuoco per l’EA7 Emporio Armani Milano, attesa da ben 11 partite nel giro di 20 giorni, 6 di Eurolega e 5 del campionato di Serie A, anche se non è un momento positivo per la squadra di coach Ettore Messina cui non sono state risparmiate di certo le critiche, ma che ha appena firmato il rinnovo con la società meneghina fino al 2026. Milano viene dal ko casalingo contro lo Zalgiris Kaunas del turno precedente, seconda sconfitta negli ultimi 4 turni. Nello stesso parziale, invece, i tedeschi hanno vinto 3 gare su 4. Nella passata regular season di Eurolega doppia vittoria della compagine lombarda, che ha trovato il successo in 4 degli ultimi 5 incroci contro questo avversario, 8 vittorie se si allarga il range agli ultimi 12 precedenti. Da verificare le condizioni di Nikola Mirotic a complicare le cose.

Passiamo al big match Virtus Bologna-Barcellona. Sulla carta la Virtus Segafredo Bologna di Banchi è sfavorita, ma mercoledì proverà a cavarsela con il Barcellona, formazione che al momento occupa la seconda posizione alle spalle del Real Madrid con 9 successi e solo 2 sconfitte. Vincendo, le Vu-nere accorcerebbero la classifica della parte alta, ma i catalani arrivano all’appuntamento sicuramente in uno stato di forma migliore, considerando che negli ultimi 3 turni hanno sempre vinto. Nello stesso parziale, invece, la Virtus ha collezionato solo 1 successo e 2 ko. I due team sono tornati ad affrontarsi in Eurolega la passata stagione dopo oltre 21 anni: un successo a testa nella regular season della competizione continentale, ma il computo dei precedenti ufficiali totali pende dalla parte della società emiliana con 3 successi contro 1.

PROGRAMMA COMPLETO 12a GIORNATA

05.12. 18:30 Anadolu Efes-Panathinaikos

05.12. 20:00 Alba Berlin-Zalgiris Kaunas

05.12. 20:15 Olympiakos-Real Madrid

05.12. 20:30 Bayern-Olimpia Milano

05.12. 20:30 Partizan-Monaco

06.12. 20:15 Lyon Villeurbanne-Maccabi Tel Aviv

06.12. 20:30 Baskonia-Fenerbahce

06.12. 20:30 Valencia-Stella Rossa

06.12. 20:30 Virtus Bologna-Barcellona

Pronostici Eurolega 12a-13a giornata 2023-24: 13° turno

Iniziamo a parlare velocemente anche della 13° giornata di Eurolega con Partizan-Olimpia Milano. Dopo il viaggio in Baviera, giovedì 7 dicembre l’Olimpia Milano sarà di scena in Serbia contro il Partizan di Belgrado. I serbi si trovano al momento a metà classifica e rappresentano sulla carta un’avversaria alla portata dei meneghini. La scorsa stagione doppia vittoria dei lombardi contro questo avversario, che nei 6 precedenti del torneo si è imposto solo 2 volte contro la squadra italiana. Considerando tutti i tornei, l’Olimpia è in vantaggio nei precedenti per 6-2 contro i serbi.

Chiudiamo con Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv. Dopo aver affrontato il Barcellona, la Virtus Bologna sarà attesa venerdì 8 dicembre da un’altra sfida casalinga, questa volta contro il Maccabi Tel Aviv, formazione che è attualmente in corsa per una posizione playoff. Nella passata edizione del torneo, una vittoria per parte nei rispettivi match casalinghi in regular season. Il bilancio è in perfetto equilibrio considerando tutti i precedenti ufficiali (6): 3 vittorie per parte.

PROGRAMMA COMPLETO 13a GIORNATA

07.12. 20:00 Alba Berlin-Anadolu Efes

07.12. 20:15 Panathinaikos-Real Madrid

07.12. 20:30 Partizan-Olimpia Milano

08.12. 19:00 Zalgiris Kaunas-Monaco

08.12. 20:15 Olympiakos-Bayern

08.12. 20:30 Barcellona-Fenerbahce

08.12. 20:30 Baskonia-Stella Rossa

08.12. 20:30 Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv

08.12. 21:00 Lyon-Villeurbanne-Valencia

Classifica aggiornata Euroleague

CLASSIFICA EUROLEGA

1 Real Madrid 10/1

2 FC Barcelona 9/2

3 AS Monaco 7/4

4 Virtus Segafredo Bologna 7/4

5 Panathinaikos AKTOR Athens 6/5

6 Olympiacos Piraeus 6/5

7 Baskonia Vitoria-Gasteiz 6/5

8 Fenerbahce Beko Istanbu 6/5

9 Maccabi Playtika Tel Aviv 6/5

10 Partizan Mozzart Bet Belgrade 5/6

11 Zalgiris Kaunas 5/6

12 FC Bayern Munich 5/6

13 Valencia Basket 5/6

14 Anadolu Efes Istanbul 5/6

15 EA7 Emporio Armani Milano 4/7

16 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 4/7

17 LDLC ASVEL Villeurbanne 2/9

18 ALBA Berlin 1/10

