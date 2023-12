Pronostici Eurolega 14a giornata 2023-24. Analisi, migliori quote e consigli per le scommesse sulle partite di Euroleague in campo tra giovedì 14 venerdì 15 dicembree. Le italiane sono impegnate in: Baskonia-Virtus Bologna e Barcellona-Olimpia Milano

Pronostici Eurolega 14a giornata 2023-24: Baskonia-Virtus Bologna

La 14° giornata di Eurolega si apre giovedì 14 dicembre con le prime sfide, tra cui Barcellona-Olimpia Milano. Gli uomini di coach Luca Banchi vogliono continuare a rimanere nella parte alta della classifica, con il terzo posto occupato attualmente grazie ad un record di 9-4 alle spalle delle due corazzate Real Madrid (12-1) e Barcellona (10-3). Fari puntati ancora una volta su Tornike Shengelia (27 punti contro il Maccabi Tel Aviv) e sul capitano Marco Belinelli, autore di ben 22 punti nell’affermazione casalinga di venerdì sera.

Il Baskonia di coach Ivanovic sta attraversando un momento positivo, con la squadra di Vitoria che insegue la Virtus al quarto posto con un bilancio di otto vittorie e cinque sconfitte. Sarà la prima volta in cui Nico Mannion affronterà il suo recente passato, dopo che il Red Mamba ha lasciato Bologna per trasferirsi in Spagna. Da tenere sotto stretta osservazione anche Markus Howard, trascinatore con 18 punti nel successo della settimana scorsa contro la Stella Rossa di Belgrado.

Pronostici Eurolega 14a giornata 2023-24: Barcellona-Olimpia Milano

Venerdì si giocano le ultime 3 partite del turno. Riflettori puntati su Barcellona-Olimpia Milano. Trasferta proibitiva per la squadra di Ettore Messina che in Euroleague non se la passa bene dopo 3 sconfitte di fila che tengono Milano con un record di 4-9 al terzultimo posto. Il Barcellona al contrario è al 2° posto con un record di 10-3 e dopo la sconfitta a Bologna il Barca è tornato a vincere lo scorso turno sul Fenerbahce.

L’Olimpia ha però avuto una bella carica dall’ultimo turno di campionato in cui ha avuto la meglio per 82-80 sui rivali della Virtus. Anche i precedenti recenti dicono Milano che ha vinto 3 delle ultime 4 sfide contro il Barcellona. I book però non ci credono e gli ospiti sono quotati @4.20 per la vittoria contro @1.25 dei blaugrana.

