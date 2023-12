Pronostici Eurolega 15a-16a giornata 2023-24. Questa settimana si gioca un doppio turno di Euroleague. Andiamo a vedere le sfide più interessanti, analizzando in particolare i match delle italiane impegnate in campo europeo: Virtus Bologna ed Olimpia Milano.

Pronostici Eurolega 15a-16a giornata 2023-24: 15° turno

Martedì 19 dicembre prende il via un lungo doppio turno con la 15° giornata Eurolega. Apriamo le nostre analisi con Virtus Bologna-Olympiakos. La formazione di coach Luca Banchi tornerà sul parquet amico della Virtus Segafredo Arena contro i greci dell’Olympiakos. Le Vu Nere nel turno precedente hanno battuto in trasferta il Baskonia, ottenendo il terzo successo consecutivo. I bolognesi sono attualmente 2° con 10 vittorie e 4 ko, come il Barcellona, un risultato sopra le più rosee attese alla vigilia della competizione. I greci, invece, sono attualmente 10° e sono reduci da una sconfitta in casa contro il Valencia, terzo ko negli ultimi 4 turni. Miglior momento perla Virtus, ma i greci hanno i precedenti dalla loro parte: negli 8 scontri già disputati in Eurolega, solo vittorie dell’Olympiakos, un vero tabù.

Passiamo a Olimpia Milano-Lyon Villeurbanne in campo mercoledì. La EA7 Armani Milano sta faticando ma ha la possibilità di dare uno scossone alla classifica in casa contro il Lyon Villeurbanne. Dopo 3 ko consecutivi, le Scarpette Rosse hanno ottenuto nel turno precedente una vittoria che ha riacceso gli animi a Barcellona anche se in 14 partite ne hanno vinte solo 5. Sulla carta l’ASVEL è un’avversaria alla portata in questo momento, visto che occupa la penultima posizione con soli 2 successi e 12 sconfitte, incluse le ultime 6 più recenti. Ettore Messina e i suoi dovranno provare ad approfittarne, forti anche dei precedenti che al momento li vedeno avanti sui francesi in Eurolega per 4-3.

Pronostici Eurolega 15a-16a giornata 2023-24: 16° turno

Passiamo alla 16° giornata con Valencia-Virtus Bologna, in campo giovedì 21 dicembre. Gli spagnoli sono attualmente in piena zona playoff con 8 successi (3 dei quali ottenuti negli ultimi 3 turni) e 6 sconfitte. Nella passata regular season di Eurolega, un successo per parte, e sempre per la squadra di casa. Nell’edizione 2021-2022 di Eurocup, invece, 3 incroci tra Valencia e Bologna, con gli spagnoli che si sono assicurati la doppia sfida della stagione regolare, venendo però eliminati in semifinale dalle Vu Nere.

Chiudiamo con Olimpia Milano-Panathinaikos di venerdì 22 dicembre al Forum di Assago. I greci sono in corsa per una posizione nei playoff. Quella tra Milano e Panathinaikos è una grande classica e se si guardano gli ultimi 25 scontri diretti sono i greci a prevalere per 15-10, anche se Milano ha vinto gli ultimi 2 precedenti sul parquet amico contro il Pana.

Classifiche Euroleague 2023-24 e programma completo

CLASSIFICA EUROLEAGUE DOPO 14 GIORNATE

Real Madrid 13-1

Barcelona 10-4

Virtus Bologna 10-4

Partizan 8-6

Monaco 8-6

Baskonia 8-6

Valencia 8-6

Maccabi 8-6

Panathinaikos 7-7

Olympiacos 7-7

Fenerbahçe 7-7

Anadolu Efes 7-7

Bayern Monaco 6-8

Stella Rossa 5-9

Olimpia Milano 5-9

Zalgiris Kaunas 5-9

Villeurbanne 2-12

Alba Berlino 2-12

15a GIORNATA EUROLEGA

19.12. 19:00 Stella Rossa-Real Madrid

19.12. 20:00 Alba Berlino-Barcellona

19.12. 20:05 Maccabi Tel Aviv-Baskonia

19.12. 20:30 Virtus Bologna-Olympiakos

19.12. 21:00 Valencia-Partizan

20.12. 18:30 Fenerbahce-Zalgiris Kaunas

20.12. 19:00 Monaco-Panathinaikos

20.12. 20:30 Bayern-Anadolu Efes

20.12. 20:30 Olimpia Milano-Lyon-Villeurbanne

16a GIORNATA EUROLEGA

21.12. 20:05 Maccabi Tel Aviv-Stella Rossa

21.12. 20:30 Valencia-Virtus Bologna

21.12. 20:45 Real Madrid-Partizan

22.12. 18:15 Anadolu Efes-Baskonia

22.12. 19:00 Zalgiris Kaunas-Barcellona

22.12. 19:45 Lyon-Villeurbanne-Olympiakos

22.12. 20:15 Alba Berlin-Fenerbahce

22.12. 20:30 Bayern-Monaco

22.12. 20:45 Olimpia Milano-Panathinaikos

