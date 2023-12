Pronostici Eurolega 17a giornata 2023-24. Analisi, migliori quote e consigli per le scommesse sulle partite di Euroleague in campo tra giovedì 28 e venerdì 29 dicembre. Le italiane sono impegnate in: Partizan-Virtus Bologna e Olimpia Milano-Baskonia.

Pronostici Eurolega 17a giornata 2023-24: Partizan-Virtus Bologna

La Virtus Bologna vola a Belgrado per affrontare il Partizan nella 17° giornata della regular season 2023-2024 di Eurolega, ultimo appuntamento dell’anno solare 2023. Le V-nere puntano all’immediato riscatto dopo la battuta d’arresto di venerdì scorso contro il Valencia (79-71) che ha interrotto un filotto di quattro vittorie consecutive. I bolognesi rimangono comunque agganciati al terzo posto con 11-5 dietro solo al Real Madrid (15-1) e alla pari con il Barcellona (11-5). A guidare la Virtus ci saranno Marco Belinelli (14.6 punti di media) e Tornike Shengelia (16.4 punti, 6.6 rimbalzi e 3.8 assist).

Anche il Partizan Belgrado cerca di rialzare la testa dopo la sconfitta della settimana scorsa contro i campioni d’Europa in carica del Real Madrid (91-75), con la squadra di coach Zeljko Obradovic attualmente al sesto posto con 9-7 di record. I serbi recentemente hanno firmato Jaleen Smith in arrivo proprio dalla Virtus Bologna, ma potranno schierarlo solo dall’inizio del girone di ritorno. I pericoli maggiori provengono da due vecchie conoscenze della Serie A ed in particolare dell’Olimpia Milano ovvero Kevin Punter (14.3 punti di media) e James Nunnally (13.6 punti a partita), con Bruco Caboclo miglior rimbalzista (4.3) che segna anche a 12.6 punti a partita. Partizan ha un’ottima produzione offensiva e ne sono una dimostrazione gli 85.8 punti segnati in media finora – terzo miglior attacco dietro solo al Real Madrid (88.1) e Maccabi Tel Aviv (87.0).

Pronostici Eurolega 17a giornata 2023-24: Olimpia Milano-Baskonia

L’EA7 Emporio Armani Milano vuole chiudere in crescendo il 2023 con un successo casalingo contro il Baskonia, diretto rivale nella corsa playoff. Coach Ettore Messina dovrà fare a meno di ancora una volta di Shabazz Napier (oltre a Mirotic, Lo e Ricci ancora infortunati), e la sua squadra si presenta a questo appuntamento con sei successi e dieci sconfitte, che le valgono la quattordicesima posizione, a tre successi dalla zona play-in. Zona nella quale è, invece, il Baskonia che ha sin qui ottenuto nove vittorie e sette sconfitte.

Il Baskonia segna molto più di Milano, 83,1 punti a partita contro i 79,3 dell’Olimpia, ma ha una difesa molto più fragile, con un passivo di 83,1 punti, contro i 77,8 di Milano. Tra i giocatori più interessanti di questo match segnaliamo: Tadas Sedekerskis (10,3 punti e 8,2 rimbalzi a partita), Markus Howard (18,6 punti), Chima Moneke (14,8 punti e 6,5 rimbalzi) e Codi Miller-McIntyre (6,1 assist a partita).

