Pronostici Eurolega 18a-19a giornata 2023-24. L’anno nuovo si apre con un doppio turno di Euroleague che si disputerà tra il 2 e il 5 gennaio. Vediamo le sfide più interessanti, con un occhio di riguardo sugli impegni di Virtus Bologna ed Olimpia Milano. C’è anche il Clasico Barcellona-Real Madrid mercoledì sera.

Pronostici Eurolega 18a-19a giornata 2023-24: gli impegni dell’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano inaugura il nuovo anno in Eurolega con una trasferta ad Atene per affrontare i vice-campioni dell’Olympiacos Pireo nella 18° giornata della regular season 2023-2024.

Coach Ettore Messina dovrà rinunciare a diverse pedine importanti come Maodo Lo, Nikola Mirotic e Shavon Shields (oltre a Kevin Pangos che ha salutato Milano per trasferirsi al Valencia) ma potrà contare sul ritorno di Shabazz Napier in Eurolega, per cercare di recuperare in classifica e dare continuità di rendimento dopo il successo interno di giovedì sera contro il Baskonia (76-67). Gli altri nomi su cui l’Olimpia punterà sono quelli di Nicolò Melli e Johannes Voigtmann in una trasferta non impossibile con l’Olimpia Milano che ha già battuto i biancorossi di Atene nel match di andata al Forum (65-53).

L’Olympiacos Pireo sta finora disputando una buona stagione di Eurolega (record di 9-8) ma ha dovuto fare i conti con alcune partenze eccellenti, quando arrivò in finale perdendo però contro il Real Madrid. Non mancano però i nomi importanti su cui fare affidamento, come Thomas Walkup in regia con 4.5 assist di media, mentre i punti dovrebbero arrivare da Alec Peters (15.4 punti a partita, oltre a 5.4 rimbalzi) e da Isaiah Canaan (12.3 punti per il classe 1991 ex Phoenix Suns e Milwaukee Bucks).

I meneghini che sfideranno poi al Forum di Assago il Bayern Monaco giovedì alle 20:30, squadra che precede proprio Milano in classifica al 12° posto con un record di 8-9 e che hanno vinto 2 delle ultime 3 partite, entrambe in casa dove il Bayern ha il 5° miglior rendimento di Euroleague (6-2), mentre l’Olimpia al contrario è 2-6 in trasferta. Milano ha perso in overtime l’ultimo scontro dello scorso anno a Monaco, dopo che aveva vinto i 3 precedenti scontri diretti con i tedeschi.

Pronostici Eurolega 18a-19a giornata 2023-24: gli impegni della Virtus Bologna

Mercoledì alle ore 20:30 dalla Segafredo Arena tocca invece alla Virtus Bologna che ospita il Bayern Monaco di cui abbiamo già parlato. Abbiamo detto dell’ottimo rendimento interno dei tedeschi, ma in trasferta le cose cambiano parecchio col Bayern che ha il 4° peggior rendimento esterno di Euroleague (2-7) mentre la Virtus ha perso solo 1 volta sotto il proprio pubblico al momento (8-1).

Va però registrato il 4-1 del Bayern nei 5 precedenti contro la Virtus, con Bologna che ha sempre perso negli ultimi 3 scontri, tutti in trasferta. L’unica vittoria delle V-Nere è arrivata però anche nell’unico scontro giocato in casa, e il fattore campo potrebbe spingere ancora la Virtus che sta giocando una stagione fantastica che al momento la vede al 2° posto con un record di 12-5, dietro solo al Real Madrid.

Intanto l’infortunio di Devontae Cacok, che dovrebbe rimanere ai box per il resto della stagione, ha mosso il mercato della Virtus e a Bologna arriva un giocatore importante, Ante Zizic, in uscita dall’Anadolu Efes. Scelto con la 23a chiamata al draft NBA 2016 dai Boston Celtics, Zizic in NBA ci ha giocato, ma con la maglia dei Cleveland Cavaliers dal 2017 al 2020, salvo un breve passaggio in G League con i Canton Charge. Poi l’ottima carriera europea tra Maccabi Tel Aviv ed Efes. La sua qualità ed esperienza sarà importante anche sul fronte europeo con la Virtus che venerdì tornerà in campo a Berlino per sfidare l’Alba che attualmente è al penultimo posto (3-14) al contrario della squadra di Luca Banchi, con 1 sola vittoria nelle ultime 5 e sempre perdente negli ultimi 4 precedenti contro i felsinei.

Programma completo delle due giornate di Euroleague dal 2 al 5 gennaio

Ecco le altre sfide con il calendario completo della 18° e della 19° giornata di Euroleague. Ovviamente mercoledì ruba la scena il Clasico, il derby spagnolo tra Barcellona-Real Madrid che è anche uno scontro al vertice. All’andata a Madrid il Real vinse di misura una partita a basso punteggio (65-64), per quello che è stato il 10° scontro tra le due spagnole nell’anno solare 2023. In queste 10 sfide regna l’equilibrio con 5 vittorie a testa, anche se il Real ha una striscia aperta di 3 successi consecutivi contro il Barca.

18a GIORNATA

Martedì 2 gennaio:

Fenerbahce-Stella Rossa

Zalgiris-Alba Berlin

Maccabi Tel Aviv-Monaco

Mercoledì 3 gennaio:

Valencia-Efes

Baskonia-Panathinaikos

Barcellona-Real Madrid

19a GIORNATA

Giovedì 4 gennaio:

Fenerbahce-Maccabi Tel Aviv

Lyon-Zalgiris

Stella Rossa-Partizan

Olympiakos-Monaco

Venerdì 5 gennaio:

Barcellona-Baskonia

Valencia-Panathinaikos

Real Madrid-Efes

