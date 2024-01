Pronostici Eurolega 20a-21a giornata 2023-24. Ancora un doppio turno di Euroleague tra il 9 e il 12 gennaio per un inizio di 2024 davvero impegnativo per la pallacanestro europea. Vediamo le analisi delle partite, in particolare i doppi impegni di Virtus Bologna ed Olimpia Milano.

Pronostici Eurolega 20a-21a giornata 2023-24: gli impegni dell’Olimpia Milano

Olimpia Milano-Alba Berlino. Martedì alle 20:30 appuntamento al Forum di Assago per il match valido per la 20° giornata di Eurolega tra EA7 Armani Milano e Alba Berlino. Sulla carta la sfida è agevole per le Scarpette Rosse, che vincendo potrebbero avvicinarsi alla top 10 e riaccendere le speranze di disputare la seconda fase del torneo. I tedeschi hanno vinto solo 3 volte in questa edizione del torneo, mai negli ultimi 4 turni. L’Alba negli ultimi anni è stata però una vera e propria bestia nera per l’Olimpia Milano, battuta in tutti e 3 gli ultimi precedenti, compreso quello del girone di andata disputato a ottobre scorso (85-82). L’ultima affermazione dei meneghini risale a gennaio del 2022.

Olimpia Milano-Stella Rossa. Giovedì 11 gennaio secondo impegno casalingo consecutivo per l’Olimpia Milano, che al Forum ospita la Stella Rossa. I serbi attualmente hanno lo stesso score dei lombardi con 8 successi e 11 ko, ma hanno vinto 3 degli ultimi 4 turni. Insomma, sulla carta dovrebbe essere una gara equilibrata, anche se la storia recente dice Milano: i meneghini, infatti, hanno sempre vinto nei 6 scontri più recenti contro la squadra di Belgrado.

Pronostici Eurolega 20a-21a giornata 2023-24: le partite della Virtus Bologna

Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna. Mercoledì trasferta molto insidiosa per la Virtus Bologna di Luca Banchi, che farà visita al Maccabi Tel Aviv. Gli israeliani sono in corsa per i playoff, anche se reduci dal ko in casa del Fenerbahce, arrivato dopo due successi consecutivi. Le Vu Nere, invece, hanno vinto tutte e 3 le ultime gare, confermando di essere in un ottimo periodo di forma. All’andata, alla Virtus Segafredo Arena, sono stati gli emiliani ad imporsi per 100-90, dopo che lo scorso anno le due compagini avevano vinto una gara per parte (i rispettivi match casalinghi). Quello di mercoledì sarà il match numero 8 in Eurolega tra queste due squadre e al momento la bilancia pende dalla parte del club italiano con 4 successi contro 3.

Anadolu Efes-Virtus Bologna. Venerdì chiude la settimana per le italiane la gara in terra turca tra Anadolu Efes e Virtus Bologna. La compagine di casa, nel recente passato una delle protagoniste assolute di Eurolega, se la sta passando molto male con soli 7 successi e 12 ko dopo 19 giornate. All’andata vittoria della Virtus alla Segafredo Arena di Bologna per 93-81, dopo che nella passata edizione dell’Eurolega l’Efes aveva ottenuto un doppio successo contro gli emiliani. Quella di venerdì sarà la sfida numero 6 nella competizione, con il bilancio che attualmente vede le Vu Nere avanti per 3-2.

Programma completo e classifiche Euroleague

Grande stagione in ambito europeo finora per le Vu Nere che occupano addirittura la seconda posizione, le Scarpette Rosse, invece, sono attardate e dovrebbero trovare un filotto di successi per tornare in corsa per la top 10. In vetta alla classifica al momento c’è il Real Madrid, che sta letteralmente dominando il torneo con 17 successi e solo 2 ko. In risalita il Barcellona, che con 2 vittorie consecutive, 3 nelle ultime 4 giornate, si trova ora al 3° posto con 13 vittorie e 6 sconfitte.

Con 11 successi e 8 ko c’è un gruppetto di 4 compagini: Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahce e Maccabi Tel Aviv, mentre nelle retrovie sono ormai tagliate fuori dai giochi le varie Alba Berlino, Asvel (separatasi nei giorni scorsi da coach Gianmarco Pozzecco) Zalgiris, Efes e Bayern.

PROGRAMMA 20a GIORNATA EUROLEAGUE

09.01. 18:30 Fenerbahce-Partizan

09.01. 19:00 Monaco-Baskonia

09.01. 20:00 Bayern-Real Madrid

09.01. 20:15 Panathinaikos-Anadolu Efes

09.01. 20:30 Lyon-Villeurbanne-Stella Rossa

09.01. 20:30 Olimpia Milano-Alba Berlino

09.01. 20:30 Valencia-Zalgiris Kaunas

10.01. 20:30 Barcellona-Olympiakos

10.01. 21:00 Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna

PROGRAMMA 21a GIORNATA EUROLEAGUE

11.01. 18:45 Fenerbahce-Bayern

11.01. 20:15 Panathinaikos-Monaco

11.01. 20:30 Olimpia Milano-Stella Rossa

11.01. 20:45 Real Madrid-Valencia

12.01. 18:30 Anadolu Efes-Virtus Bologna

12.01. 20:30 Barcellona-Zalgiris Kaunas

12.01. 20:30 Baskonia-Olympiakos

12.01. 20:30 Partizan-Maccabi Tel Aviv

12.01. 21:00 Lyon-Villeurbanne-Alba Berlino

CLASSIFICA AGGIORNATA

Real Madrid 17-2

Virtus Bologna 14-5

Barcelona 13-6

Panathinaikos 11-8

Olympiacos 11-8

Fenerbahçe 11-8

Maccabi 11-8

Monaco 10-9

Partizan 10-9

Valencia 10-9

Baskonia 10-9

Olimpia Milano 8-11

Stella Rossa 8-11

Bayern Monaco 8-11

Anadolu Efes 7-12

Zalgiris Kaunas 6-13

Villeurbanne 3-16

Alba Berlino 3-16

